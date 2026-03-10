Maşină înghiţită aproape cu totul de o groapă apărută brusc pe o stradă din Budapesta

O mașină a fost înghițită aproape complet de o groapă apărută brusc pe o stradă din Budapesta, după ce carosabilul s-a surpat din cauza unei avarii la o conductă de apă.

Un incident neobișnuit a avut loc luni, 9 martie, pe o stradă din Budapesta, unde o mașină a fost înghițită aproape complet de o groapă apărută brusc în carosabil. Autoritățile spun că surparea s-ar fi produs în urma spargerii unei conducte cu apă, ceea ce a dus la prăbușirea unei porțiuni de drum.

Poliția din Budapesta a anunțat incidentul printr-o postare pe pagina oficială de Facebook, unde a publicat și imagini de la fața locului.

Fotografiile și imaginile de la fața locului arată autoturismul scufundat până la jumătatea caroseriei, cu ușa șoferului deschisă, în timp ce pompieri și polițiști gestionează zona și evaluează pagubele.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului. Autoritățile au decis închiderea porțiunii de drum afectate pentru a permite intervenția echipelor tehnice și pentru a preveni alte posibile accidente.

Într-o declarație publicată pe rețelele sociale, reprezentanții poliției au transmis că la fața locului se desfășoară „operațiuni tehnice de salvare”, iar specialiștii au început deja să investigheze cauza defecțiunii și să repare infrastructura afectată.

Autoritățile nu au precizat deocamdată cât vor dura lucrările de remediere, însă intervenția este în desfășurare, pentru a asigura siguranța traficului și refacerea infrastructurii rutiere afectate.