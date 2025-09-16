Video Camion prăbușit într-un crater uriaș apărut în asfalt. Autoritățile au reușit să îl scoată după mai bine de 12 ore

Un camion încărcat cu băuturi răcoritoare s-a prăbușit sâmbătă, 13 septembrie, într-o groapă uriașă apărută în asfalt, în Ciudad de Mexico. Momentul dramatic a fost surprins de trecători și distribuit ulterior de primărița metropolei, Aleida Alavez Ruiz.

În imagini se vede cum vehiculul se balansează, cu roțile din față suspendate, înainte de a cădea complet în crater. Nicio persoană nu a fost rănită, iar persoanele din camion au reușit să se salveze la timp.

Primărița a explicat că prăbușirea rețelei de drenaj – foarte veche și suprasolicitată de ploile torențiale recente – a fost principala cauză a incidentului.

„Am ajuns la câteva minute după ce camionul încărcat cu băuturi răcoritoare s-a scufundat, iar în timp ce coordonam acțiunile preventive, greutatea a făcut ca acesta să se prăbușească complet. Primele rapoarte arată că rețeaua de canalizare, care, să nu uităm că este foarte veche, s-a prăbușit. Așteptăm macaraua care se va ocupa de scoaterea lui. Ținem situația sub control”, a scris Aleida Alavez Ruiz pe rețelele sociale, sâmbătă.

Martorii au povestit că prăbușirea a fost însoțită de un zgomot puternic. „Parcă s-a rupt pământul”, a declarat unul dintre cei aflați în zonă.

Autoritățile locale au anunțat că au demarat operațiunile pentru verificarea infrastructurii din zonă. Camionul a fost scos în siguranță după mai mult de 12 ore.