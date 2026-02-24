Video Momentul în care o mașină de gunoi este „înghițită” de o groapă apărută în asfalt, în centrul orașului Galați

O mașină de salubritate a fost „înghițită” de o groapă în centrul orașului Galați. Autoritățile au intervenit în regim de urgență cu un tractor pentru a scoate camionul și au semnalizat zona pentru siguranța celorlalți participanți la trafic.

sursa video: Reperul/FB

Imaginile au fost filmate pe strada Brăilei colț cu Aleea Școlii. Șoferul mașinii de salubritate a declarat că, dintr-odată, a simțit cum vehiculul începe să se scufunde.

Surparea a apărut chiar în centrul orașului Galați, lângă mai multe spații comerciale și blocuri.

Pentru a extrage camionul, autoritățile au folosit un tractor cu cuvă.

Ulterior, primarul municipiului, Ionuț Pucheanu, a explicat pe pagina sa de Facebook modul în care apar gropile în asfalt. Potrivit acestuia, asfaltul din oraș este afectat de gheață și de operațiunea de deszăpezire.

„Știu foarte bine problemele din trafic pentru că circul pe aceleași străzi ca orice șofer și pieton. Gropile apar atunci când apa se infiltrează, îngheață și își mărește volumul, apoi se dezgheață, lăsând goluri în asfalt. Mașinile și autobuzele apasă pe aceste zone deja slăbite, iar fisurile se măresc. În plus, sarea folosită la deszăpezire accelerează degradarea asfaltului. Este un fenomen obișnuit în toate orașele, iar la Galați se adaugă terenul moale și uzura normală a drumurilor”, a explicat edilul.

Primarul a subliniat că autoritățile intervin periodic pentru reparații, însă lucrările nu se pot face în condiții de ploaie sau temperaturi negative. „Tot timpul au fost și vor apărea astfel de situații, dar intervenim mereu pentru siguranța cetățenilor”, a mai transmis Pucheanu.

