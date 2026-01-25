Autobuz cu pasageri, prins într-un crater apărut brusc în asfalt, pe o stradă din Brăila. „Fără macara nu-l scoate pe-ăsta...”

Panică printre pasagerii unui autobuz de transport public din Brăila care a căzut cu roțile din spate într-o groapă de mari dimensiuni, după ce asfaltul s-a surpat brusc pasageri.

Un eveniment neobișnuit a fost surprins pe o stradă din municipiul Brăila, unde un autobuz de transport public, aflat în cursă și cu pasageri la bord, a rămas blocat după ce carosabilul s-a surpat sub greutatea vehiculului.

Totul s-a petrecut pe strada Nicolae Bălcescu, unde o porțiune din asfalt a cedat brusc, formând o groapă de mari dimensiuni. Ambele roți din spate ale autobuzului au ajuns în „craterul” apărut brusc în mijlocul drumului, creând panică printre oamenii care se aflau la bord, iar vehiculul nu a mai putut fi mișcat din loc.

Imaginile filmate la fața locului şi distribuite pe reţelele sociale locale arată autobuzul înțepenit în groapă. Oamenii s-au oprit să privească scena și au comentat gravitatea situației.

„Fără macara nu-l scoate pe-ăsta…”, se aude spunând unul dintre localnicii care a filmat incidentul.

În timp ce pasagerii au fost evacuați în siguranță, şoferul autobuzului a fost nevoit să solicite ajutor, iar pentru degajarea vehiculului a fost chemat un tractor, care a intervenit pentru a-l scoate din groapa formată în asfalt.

Deși cauzele exacte ale surpării nu au fost stabilite oficial, există suspiciuni privind o posibilă avarie subterană sau probleme la rețelele de utilități din zonă, care ar fi slăbit structura drumului.

Incidentul s-a produs în plină circulație și a dus la îngreunarea traficului în zonă.