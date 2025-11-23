Doi bărbați au ajuns la spital după ce au căzut într-o groapă formată în asfalt, în Petroșani

Doi bărbați au ajuns la spital după ce au căzut într-o groapă formată în asfalt, în Petroșani. Zona a fost închisă, iar autoritățile au deschis o anchetă.

Doi bărbați au fost răniți, duminică, după ce asfaltul s-a surpat sub greutatea lor pe strada Funicularului din Petroșani, formând o groapă de aproximativ un metru adâncime și 80 de centimetri diametru. Ambele victime au fost transportate la spital.

Potrivit ISU Hunedoara, apelul la 112 a fost făcut duminică după-amiază, iar la fața locului au fost trimise o autospecială de descarcerare, containerul multi-risc, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

La sosire, pompierii au găsit cei doi bărbați căzuți în groapa formată prin prăbușirea asfaltului.

„Cei doi bărbați au fost extrași în siguranță, au fost evaluați de către echipajele medicale, după care au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare”, au transmis salvatorii.

Conform pompierilor, surparea exista deja înainte ca pietonii să treacă prin zonă. Militarii au balizat perimetrul pentru a preveni alte incidente, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a prăbușirii asfaltului.