Cel puțin 30 de persoane au fost ucise, iar alte 18 au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra orașului Kramatorsk, din regiunea Donețk. Două autobuze de transport public, care circulau pe aceeași stradă și aveau pasageri la bord, au fost lovite în timpul atacului. Bilanțul a fost anunțat de autoritățile ucrainene și era în continuare în curs de actualizare.

Masacru la Kramatorsk Foto: State Emergency Service of Donetsk Oblast

Atacul a avut loc joi dimineață, iar imaginile publicate de autorități arată unul dintre autobuze cuprins de flăcări și victime întinse pe carosabil. Potrivit procurorilor ucraineni, în zona lovită se aflau două autobuze de linie. Autoritățile au deschis o anchetă pentru posibilă crimă de război, notează Ukrainska Pravda.

Informațiile preliminare indică folosirea unei bombe planante de tip UMPB D-30SN. Poliția ucraineană a transmis că atacul a afectat și o clădire de locuințe din apropiere.

Foto: State Emergency Service of Donetsk Oblast

După atac, autoritățile din regiunea Donețk au decis suspendarea transportului public în Kramatorsk și Sloviansk, pe fondul deteriorării situației de securitate.

Guvernatorul regiunii, Vadim Filașkin, a cerut populației din zonele de front să se evacueze și să se îndrepte către regiuni mai sigure. Kramatorsk este unul dintre principalele orașe din zona fortificată a regiunii Donețk și un important punct logistic pentru armata ucraineană.

Atacul asupra autobuzelor vine într-un moment în care Rusia și-a intensificat loviturile cu drone și bombe planante asupra orașelor din estul Ucrainei.

În același timp, capitala Ucrainei a fost din nou vizată de atacuri rusești. Primarul Vitali Kliciko a anunțat că cel puțin trei persoane au murit, iar alte 13 au fost rănite în urma mai multor lovituri produse începând de joi dimineață.

Într-unul dintre atacuri, o persoană a fost ucisă, iar alte 11 au fost rănite. Nouă dintre răniți au avut nevoie de spitalizare.

Un alt atac a provocat un incendiu într-o clădire cu patru etaje. Echipele de intervenție au găsit acolo trupurile neînsuflețite a două persoane, iar alte două au fost rănite.

Atacurile asupra Kievului fac parte dintr-o ofensivă aeriană de amploare desfășurată în mai multe regiuni ale Ucrainei. În capitală, apărarea antiaeriană a fost activată în timpul raidurilor.