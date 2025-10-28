search
Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Mărturiile voluntarilor chinezi care luptă de partea Ucrainei: Mi-am dorit o viață care să însemne ceva

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Jurnaliștii The Guardian au publicat mărturiile unor voluntari chinezi care au sfidat guvernul și opinia publică, luptând de partea Ucrainei și împotriva celui mai important partener geopolitic al Beijingului, Rusia.

Membri ai brigăzii Hartia se antrenează înainte de ajunge pe front FOTO EPA-EFE
Membri ai brigăzii Hartia se antrenează înainte de ajunge pe front FOTO EPA-EFE

Tim, în vârstă de 43 de ani, aducea ajutoare la periferia orașului Kiev când a auzit o rachetă șuierând deasupra. La scurt timp, a citit știrea pe telefon: cel mai mare spital de copii fusese lovit. S-a întâmplat pe  8 iulie 2024, ziua în care Rusia a lansat unul dintre cele mai sângeroase atacuri asupra Ucrainei, soldat cu moartea a peste 40 de persoane. Dar atacul asupra spitalului de pediatrie Ohmatdit din Kiev a fost șocant pentru voluntarul chinez.

„Văzând membrele secționate, unele dintre ele aparținând unor copii, am plâns”, a spus el, tată a doi copii. „M-am dus cu gândul la cum se înfurie chinezii. Odată ce e declanșată, este intensă. Am decis să mă înrolez în armată.”

Un an mai târziu, Tim se afla în cazarma sa din sudul Ucrainei, proiectând drone pentru forțele terestre ale armatei.

A sosit în Ucraina în iulie 2023 cu o viză de afaceri, cu intenția de a sprijini eforturile umanitare.

„La acea vreme, eram șomer. Voiam să merg în Ucraina ca voluntar – să văd o țară care trece prin greutăți și să livrez donațiile pe care mulți dintre prietenii mei apropiați le făcuseră pentru a-i ajuta pe cei care aveau nevoie de ele”, a povestit el.

Povestea lui Tim

Precum și mulți dintre ceilalți voluntari chinezi, Tim este animat de simpatia pentru cauza ucraineană, concomitent cu sentimentul de disperare față de direcția pe care o ia propria țară. El se gândea de peste un deceniu să emigreze înainte de a pleca în Ucraina și a decide, după mai multe călătorii, că țara are un „viitor luminos”, ucrainenii sunt prietenoși, și că și-ar dori să trăiască în această țară. Își făcea planuri să-și aducă și familia. Apoi a urmat atacul asupra spitalului, care l-a determinat să ia o decizie: se va înrola în armata ucraineană.

„Acum cincisprezece ani, observai problemele, puteai vorbi liber despre ele și existau oameni dispuși să le discute”, a spus el. 

Informațiile despre războiul din Ucraina le-a obținut printr-o rețea privată virtuală (VPN), întrucât You Tube este blocat în China.

„Nu citesc știri pe site-uri din China... pentru că toate știrile ce se regăsesc acolo sunt false”, subliniază Tim.

Cetățenii străinii au posibilitatea de a servi în unitățile regulate ale armatei ucrainene sau într-una dintre cele două legiuni internaționale dedicate. Kostiantin Milevski, un oficial militar ucrainean, declara în august că aproximativ 8.000 de cetățeni străini sunt înrolați doar în forțele terestre. Socotindu-i și cei din alte ramuri armate, numărul e probabil dublu. 

Armata ucraineană nu publică informații despre naționalitățile recruților internaționali, dar din câte se știe, mulți dintre aceștia sunt din America de Sud, atrași fiind de salarii care trec de 3.000 de dolar pe lună pentru cele mai periculoase misiuni. Altfel, salariul de bază nu este mai mare de 500 de dolari pe lună.

Cine sunt cetățenii chinezi înrolați în armata ucraineană

Voluntarii chinezi care luptă pentru Ucraina estimează că numărul lor se ridică la cel mult câteva zeci de persoane.

Opiniile publicului chinez despre Rusia nu sunt uniforme. Pe de o parte, există naționaliștii, care nu au iertat niciodată Rusia țaristă pentru anexarea unor porțiuni mari de teritoriu în timpul dinastiei Qing, la sfârșitul secolului al XIX-lea. În prezent, în ceea ce privește războiul din Ucraina, în China a luat naștere o propagandă agresivă în mass-media de stat, care învinuiește SUA pentru această criză.

Oficial, Beijingul susține că are o poziție neutră în conflict și pledează pentru pace.

Pe de altă parte, președintele chinez, Xi Jinping, l-a susținut mai mult sau mai puțin explicit pe omologul său rus, Vladimir Putin, pe tot parcursul războiului. Potrivit analiștilor occidentali ar fi foarte dificil pentru Moscova să continue războiul fără sprijinul economic al Chinei. De pildă, comerțul bilateral dintre cele două țări a atins niveluri record de la invazia din 2022. China nu oferă ajutor militar direct, în schimb, există dovezi consistente că permite exporturile unor componente vitale pentru arme, precum cablurile pentru dronele cu fibră optică, care au înregistrat vânzări explozive.

Un studiu realizat de Tao Wang de la Universitatea Metropolitană din Manchester a constatat că 80% dintre chinezii chestionați aveau opinii pro-Rusia în primul an al războiului și că „mass-media controlată de guvern a reușit să influențeze opinia publică în favoarea Rusiei” pe măsură ce acesta a progresat.

Totuși, există și un segment apreciabil al populației chineze care simpatizează cu Ucraina și care a fost în mare parte trecut cu vederea”, a explicat autorul studiului. Cetățenii se tem să exprime astfel de opinii în mod explicit, întrucât sunt „considerate neconvenționale”.

Povestea lui Fan

Nu doar ideologia este cea determină cetățeni precum Tim, un mecanic auto șomer, să plece din țară pentru a lupta într-un război. China trece printr-o criză provocată de rata crescută a șomajului, care a suscitat nemulțumire față de guvern.

Un alt voluntar chinez, Fan, are o poveste similară.

Înainte de a părăsi China, la începutul acestui an, bărbatul în vârstă de 39 de ani în China ducea practic o viață de tip „laying flat”, a explicat el, cu referire la o expresie chinezească pentru șomaj pasiv. Pandemia i-a ruinat afacerea și a ajuns la o datorie de 3 milioane de yuani (314.000 de lire sterline). Fan este căsătorit și are o fiică.

Într-o zi, navigând pe rețelele de socializare occidentale, a citit despre conaționali care luptau în Ucraina. Așa a aflat despre cazul lui Peng Chenliang, un voluntar chinez din provincia Yunnan care a servit în Legiunea Străină și a fost ucis în noiembrie 2024 în timpul unei operațiuni pe frontul de est.

„Practic, nu făceam nimic acasă... Simțeam că nu mai pot continua să am o viață lipsită de însemnătate”, a spus Fan. Voiam „să fac ceva care să aibă mai mult sens ”.

El se află printre puținii voluntari chinezi care au ales Ucraina, deși rețelele de socializare chineze sunt inundate de videoclipuri care promovează beneficiile de a deveni mercenar pentru Rusia.

După ce armata ucraineană a luat doi prizonieri de război chinezi, în aprilie, în Donețk, Volodimir Zelenski a oferit o estimare a numărului de cetățeni chinezi care luptă de partea Rusiei: peste 150 de persoane.

Nu există niciun indiciu că China, care neagă că ar oferi ajutor militar Rusiei, încurajează acești mercenari, cert este că răspândirea videoclipurilor pe internetul strict controlat pare totuși să fie liberă de restricții.

Căutarea informațiilor despre cum să se înrolezi în Ucraina este mult mai dificilă, potrivit mărturiei lui Fan, care povestește că el a folosit ChatGPT în acest scop. Deși nu avea experiență militară, ci doar o pasiune pentru drone, a fost acceptat de un birou de recrutare din Liov. Repartizat inițial ca operator de drone pe frontul din est, a fost retras din pricina barierei lingvistice importante. În prezent, păzește un depozit.

Fan nu are opinii politice. Dar spune că represiunea guvernamentală a devenit tot mai constrângătoare, mai ales odată cu pandemia. Mulți dintre bloggerii săi preferați au fost persecutați sau reținuți sub acuzații precum „certuri și provocare de tulburări” - un termen generic folosit pentru a viza pe cei care nu sunt pe placul autorităților. „Mulți oameni obișnuiți, doar prin faptul că își exprimă opiniile în transmisiuni live sau pe platformele lor, opinii care nu se aliniază cu opinia generală din China, ajung să fie nedreptățiți”, a spus el.

„Am aproape 40 de ani și n-am votat niciodată... guvernul nu ascultă niciodată de vocea oamenilor obișnuiți. Nu vreau ca fiul meu să crească într-un astfel de mediu.”

Legea chineză nu interzice în mod explicit cetățenilor să se alăture armatelor străine, cu excepția cazului în care reprezintă o amenințare la adresa securității naționale, dar mulți se tem de represalii. Un alt soldat chinez din Ucraina, al cărui indicativ de apel este Brunko, a declarat că poliția națională de securitate a Chinei i-a interogat familia.

Întrebat de ce și-ar risca viața pentru o altă țară, Tim spune  că principalul său obiectiv este să clădească o nouă viață pentru el și familia sa în Europa. „În al doilea rând, vreau să arăt lumii că există mulți chinezi ca mine. Vreau ca lumea să nu renunțe la China”, a spus el. „Nu asociați China cu lucruri negative. De fapt, există mulți oameni buni în China și multe idei constructive”.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
digi24.ro
image
Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției
stirileprotv.ro
image
Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au reacționat oamenii
gandul.ro
image
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
mediafax.ro
image
Jannik Sinner nu se mai ascunde! Sportivul are o nouă iubită pe care a prezentat-o și părinților
fanatik.ro
image
Locul din munți prin care fug în România ucrainenii care vor să scape de încorporare: „Nu știu unde se duc, cred că ajung într-o zi”
libertatea.ro
image
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
digi24.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
L-a invitat pe Gigi Becali la nuntă, dar a fost lăsat ”cu ochii în soare”! Motivul neașteptat: ”Am investit salariul pe un an”
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cazul inexplicabil al tinerei de 23 de ani găsite în casă la un an după ce a murit. Familia ei face mărturii tulburătoare
antena3.ro
image
Profesoara videochatistă din Iaşi îşi spunea "vulpiţa sălbatică". Ar fi racolat eleve
observatornews.ro
image
Vladimir Putin a băgat frica în America și Europa! Noua lui armă nucleară este unică în lume, la ora actuală
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Câte puncte îți trebuie pentru o pensie decentă. Exemplu de calcul pentru 2.500 și 4.000 lei
playtech.ro
image
Ororile comise de ”Dr. Devil” în numele Rusiei. Ce le făcea prizonierilor ucraineni medicul sancționat de UE
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Uriașul” lui Putin: ”UE se pregătește în mod deschis pentru un război cu Rusia. Planul este clar”
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
A murit fratele lui Devis Epassy! Decizia radicală luată de portarul de la FC Dinamo chiar înainte de Cupa României Betano
kanald.ro
image
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C. Soluția care îi face...
playtech.ro
image
AVEM PRIMA REACȚIE a lui Irinel Columbeanu după ce Monica Gabor s-a întors în România: „Nici nu m-a...”
wowbiz.ro
image
Primiți cu Sorcova? Ozana Barabancea, ușor de confundat cu un păun la sfințirea Catedralei. A strălucit mai tare decât turlele aurite
romaniatv.net
image
Bani în plus la pensie. Aproape un milion de vârstnici sunt beneficiari
mediaflux.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”
click.ro
image
Cu ce trebuie să dai pe perdele, ca să miroasă ca în camerele de lux ale hotelurilor de 7 stele. Trucul pe care nimeni nu ți-l spune
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Diaconescu Bunoiu 2025 jpg
„Repertoriul movilelor de pământ din județul Timiș” - o parte uitată a istoriei Banatului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”

OK! Magazine

image
Amal Clooney a stârnit furie printre fanii regali, după un gest catalogat „lipsit de respect” față de Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?