Mărturii cutremurătoare din Herson: „Nu am văzut niciodată atâta disperare pentru o pungă de mâncare”

Aproximativ 3.000 de persoane din Herson au primit alimente, produse de igienă, apă, haine din partea asociației sucevene Fight for Freedom. Voluntarii s-au întors de acolo cu mărturii cutremurătoare.

Asociația Fight for Freedom a ajuns zilele trecute cu un convoi umanitar în satele izolate din Herson, la doar 3 kilometri de linia frontului. Aici, oamenii nu suferă acum doar de pe urma războiului, ci și a inundațiilor.

„.Am ajuns la 13 sate ( la doar 3 km de linia frontului), în timp ce distribuiam ajutoarele la oameni, se auzeam bombardamentele din apropiere, la un moment dat am fost sfătuiți să punem urgent dubele sub niște copaci mari să nu se vadă din drone. Totul a fost făcut la foc automat, nu este indicat să se adune grupuri mari de oameni”, povestesc voluntarii pe pagina lor de Facebook.

Estimează că au ajutat aproximativ 3.000 de persoane cărora le-au împărțit alimente, produse de igienă, apă, haine.

„Nu am văzut niciodată atâta disperare pentru o pungă de mâncare și cred că de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial până la războiul din Ucraina, nu a mai existat o astfel de criză umanitară în Europa”, spun voluntarii.

Ei explică faptul că l-au rugat pe ghidul care a însoțit convoiul umanitar să-i ducă acolo unde este greu de ajuns, unde oameni buni nu prea primesc ajutor de la alte organizații.

„Sunt câteva sate lângă front, mergeți până acolo, aveți curaj?”, i-a întrebat ghidul.

"Am zis ca nu avem curaj dar avem credința că, dacă Dumnezeu stie că trebuie să ajungem acolo, ne va proteja... Am intrat aproape de front, ne-am făcut treaba. Când au primit ajutor, unii dintre oameni plângeau "nimeni nu trece pe aici... " a spus o doamnă mai în vârstă”, povestește Gheorghe Ignat, președintele asociației.

„Dați-mi o pungă. Sunt româncă de-a voastră”

„La un moment dat aud țipând pe românește din mulțime "dați-mi vă rog și mie o pungă, ca sunt româncă de a voastră și am băiatul pe front...", o doamnă în vârstă își făcea loc printre ceilalți "is româncă de-a voastră...is româncă de-a voastră..." ia-m întins o pungă cu alimente și am rugat-o sa stea un pic de vorbă "cum de va-ți rătăcit pe aici doamnă..?" Am întrebat-o eu, "bărbatul m-a adus aici de 40 de ani, el a venit cu munca aici...", m-am bucurat să aud vorbind românește, deși pentru acești oameni nu poți decât să fi trist”, mai spune Gheorghe Ignat.

Acum au ajuns acasă, în România, dar se pregătesc pentru următoarea misiune umanitară în zona de conflict.