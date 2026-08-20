Regina Camilla a vorbit pentru prima dată despre presiunea de a ține secret diagnosticul de cancer al regelui Charles al III-lea în primele etape ale tratamentului. Ea a dezvăluit atitudinea stoică a monarhului în momentul în care a aflat că este bolnav.

Într-un videoclip realizat cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea organizației caritabile Maggie’s, dedicată luptei împotriva cancerului, Regina, care este președinta acestei organizații, își amintește cât de „greu” i-a fost să evite să discute despre tratamentul soțului său în timpul unui eveniment oficial la care participau pacienți cu cancer și familiile acestora, potrivit BBC.

În ianuarie 2024, Regina Camilla a inaugurat un nou centru de sprijin pentru pacienții cu cancer al organizației Maggie’s la Spitalul Royal Free din Londra.

Tocmai aflase că Regele avea cancer și avea nevoie de tratament, dar a trebuit să se abțină să spună cuiva, deoarece anunțul oficial nu fusese încă făcut public.

„Nimeni nu putea spune nimic la momentul respectiv, ceea ce a fost destul de dificil. Era să spun ceva, dar, știi, am simțit că nu era momentul potrivit”, i-a spus Regina directorului executiv al organizației Maggie’s, Dame Laura Lee.

”A fost cu doar o săptămână înainte ca vestea să devină publică și cât curaj trebuie să fi avut”, i-a spus Dame Laura Reginei Camilla – referindu-se la cât de dificilă trebuie să fi fost pentru ea, la nivel personal, vizita la spital. Îmi doream foarte mult să spun ceva, dar, evident, nu puteam”, a spus Regina.

Diagnosticul de cancer al Regelui a fost dezvăluit pe 5 februarie 2024, la doar câteva zile după vizita Reginei la Royal Free Hospital.

La mai bine de doi ani distanță, el urmează în continuare tratament pentru cancer. Palatul Buckingham a reiterat că starea sa de sănătate continuă să evolueze într-o „direcție pozitivă”.

Regele și-a continuat îndatoririle oficiale

În filmul de șapte minute înregistrat la Clarence House, Camilla spune că modul în care Regele a făcut față situației a fost întotdeauna acela de a-și continua îndatoririle oficiale. Ea a vorbit despre faptul că l-a ajutat să aibă grijă de „bietul ei soț”.

„Nimic nu l-a oprit. Pur și simplu a spus: «Acesta este modul meu. Voi face față situației»”, a spus ea.

În timpul vizitei la spital, Regina Camilla a descris sentimentul de a fi conștientă că acum împărtășea experiența atâtor familii pe care le-a întâlnit.

„Aproape că le puneam întrebări. Nu voiam să intru prea adânc în detalii. Dar, de obicei, când intram, pur și simplu stăteam de vorbă cu ei, însă nu știu, am simțit că era ceva mult mai profund”, a spus ea.

„M-am uitat la toți cei care sufereau și la toate rudele lor și cred că asta m-a făcut să realizez și mai mult cât de importante sunt aceste locuri.”

Regele nu a dezvăluit niciodată tipul de cancer de care suferă, dar s-a implicat intens alături de cei care tratează și sprijină pacienții cu cancer.

Organizația „Maggie’s” afirmă că anunțul public al Regelui a determinat o creștere de 12% a numărului de bărbați care i-au contactat după ce au primit un diagnostic de cancer.

„Deschiderea Regelui cu privire la diagnosticul său i-a ajutat, fără îndoială, și pe alții să fie mai deschiși, iar faptul că acum auzim reacția complet de înțeles și firească a Reginei, în calitate de soție, pune în lumină motivul pentru care este atât de important ca și familia și prietenii să primească sprijinul de care au nevoie”, a declarat Dame Laura.

„Este o mare onoare să o auzim vorbind atât de convingător despre propriile emoții în timpul vizitei la centrul Royal Free, știind deja despre diagnosticul Majestății Sale.”

Maggie’s are 27 de centre în toată Marea Britanie, construite pe terenurile unor importante spitale oncologice din cadrul Serviciului Național de Sănătate (NHS), și oferă sprijin pentru sute de mii de persoane în fiecare an.