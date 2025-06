Noi dezvăluiri despre sănătatea regelui Charles: cancerul de care suferă monarhul britanic este incurabil

Un nou raport naște speculații despre viitorul Casei Regale a Marii Britanii. Potrivit acestuia, cancerul de care suferă regele Charles este considerat incurabil, în ciuda tratamentului eficient care îl ține momentan sub control.

Starea de sănătate a regelui Charles al III-lea, în vârstă de 76 de ani, continuă să alimenteze îngrijorări în rândul opiniei publice, în ciuda mesajelor oficiale optimiste. Un articol semnat de jurnalista regală Camilla Tominey, citat de The Daily Beast, sugerează că monarhul suferă de un tip de cancer considerat incurabil, deși ținut sub control pe termen mediu.

Afirmațiile jurnalistei vin să confirme zvonurile care circulă de luni de zile, potrivit cărora starea de sănătate a regelui este una fragilă. Deși Palatul Buckingham susține constant că regele „câștigă lupta” cu boala, jurnalista spune că este vorba despre o formă de cancer gestionabilă, dar incurabilă.

„Se vorbește acum că ar putea muri «cu» cancer, dar nu «din cauza» cancerului, după un program riguros de tratament”, a scris Camilla Tominey.

Aceste informații vin în contrast cu mesajele oficiale, potrivit cărora regele s-ar afla „de cealaltă parte” a crizei de sănătate și ar fi revenit la un program public aproape complet.

De asemenea, potrivit sursei citate, regele nu se va muta niciodată la Palatul Buckingham, din motive ce țin strict de sănătate. Această decizie, aparent permanentă, sugerează necesitatea unei reevaluări a modului în care suveranul își va continua domnia.

În același timp, tensiunile din familia regală continuă să atragă atenția publicului. Într-un interviu recent pentru BBC, prințul Harry a vorbit deschis despre ruptura dintre el și tatăl său, dar și despre îngrijorarea profundă privind starea de sănătate a regelui.

„Nu are rost să mai continuăm să ne certăm. Așa cum am spus, viața este prețioasă. Nu știu cât timp mai are tatăl meu. El nu vorbește cu mine din cauza problemelor de securitate, dar ar fi frumos să ne împăcăm”, a spus acesta în interviu.

După ce prințul Harry și-a exprimat dorința de reconciliere, se speculează că o posibilă reîntâlnire ar putea avea loc în 2027, cu ocazia Jocurilor Invictus de la Birmingham şi că aceasta ar putea să-i includă şi pe cei doi copii ai prințului Harry - Archie și Lilibet - pe care regele nu i-a mai văzut din 2022.

Cu toate acestea, prințul Harry a continuat să acuze public faptul că anumite figuri din palat că ar dori dispariția sa şi că se teme să revină în Marea Britanie, în condiţiile în care i-a fost retras dreptul la protecţie personală.

„Unii membri ai familiei mele nu mă vor ierta niciodată pentru că am scris o carte, dar mi-ar plăcea să mă împac cu familia mea”, a spus prințul Harry.

În ciuda acestor dispute, Camilla Tominey sugerează că presiunea publică și deteriorarea imaginii monarhului ar putea forța în cele din urmă o apropiere între tată și fiu.

„Există conștientizarea faptului că impasul nu poate continua la nesfârșit, mai ales dacă începe să se reflecte negativ asupra regelui”, notează ea.

Palatul Buckingham a refuzat să comenteze noile informații privind starea de sănătate a regelui Charles, păstrând discreția cu privire la detaliile tratamentului pe care ăl urmează monarhul.