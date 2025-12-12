search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Video „Cel mai frumos cadou de Crăciun” pentru Regele Charles: tratamentul împotriva cancerului va fi redus semnificativ, după rezultate „remarcabile”

0
0
Publicat:

Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, a anunțat că tratamentul său împotriva cancerului a evoluat atât de bine, încât medicii i-au recomandat ca, de la începutul anului viitor, acesta să fie redus considerabil. Suveranul a descris acest moment drept „o binecuvântare personală”.

Sursa video: X/ @RoyalFamily

Într-un mesaj video înregistrat luna trecută la Clarence House și difuzat în cadrul serii „Stand Up To Cancer” de pe Channel 4, Regele Charles a transmis o actualizare rară despre starea sa de sănătate.

Deși termenul „remisie” nu a fost folosit, un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a confirmat că Majestatea Sa „a răspuns excepțional de bine” la tratament, început în urmă cu 22 de luni, relatează Daily Mail. Intervenția medicală va continua, dar într-o „fază de precauție”, cu o frecvență mult mai redusă.

O sursă apropiată a declarat că aceasta este „aproape cel mai frumos cadou de Crăciun” la care regele ar fi putut spera.

Apel către cei care evită screeningul oncologic

Regele a acceptat să facă acest anunț și pentru a sprijini un nou instrument online de verificare a eligibilității pentru screening, dezvoltat cu sprijinul Cancer Research UK, organizație al cărei patron regal este.

În mesaj, Charles a subliniat că în Marea Britanie „nouă milioane de oameni pe an ratează screeninguri importante pentru cancer” - o cifră care, spune el, „mă tulbură profund”.

Ca persoană al cărei cancer a fost depistat timpuriu, suveranul a numit aceste date „nouă milioane de oportunități ratate”.

„Diagnosticul timpuriu, pur și simplu, salvează vieți”

Aceasta este o perioadă în care gândurile noastre se îndreaptă spre sărbători alături de prieteni și familie. În mijlocul acestei perioade festive, vreau să vă rog să găsiți un loc special în inimile și în rugăciunile voastre pentru sutele de mii de oameni din Regatul Unit care primesc anual un diagnostic de cancer și pentru milioanele care îi iubesc și au grijă de ei”, a transmis Regele.

El a continuat: „Știu din propria experiență că un diagnostic de cancer poate fi copleșitor. Știu însă și că depistarea timpurie este cheia care poate transforma parcursul tratamentului, oferind echipelor medicale timp prețios și pacienților, darul inestimabil al speranței. Diagnosticul timpuriu, pur și simplu, salvează vieți”.

Regele a explicat că depistarea precoce i-a permis să ducă „o viață plină și activă, chiar și în timpul tratamentului”.

Apoi a împărtășit vestea pe care o numește „încurajatoare”: „Astăzi pot împărtăși vestea bună că, datorită diagnosticului timpuriu, intervenției eficiente și respectării «indicațiilor medicilor», tratamentul meu pentru cancer va putea fi redus în Noul An. Acest moment reprezintă atât o binecuvântare personală, cât și o mărturie a progreselor remarcabile realizate în ultimii ani în îngrijirea oncologică”.

Citește și: Noi dezvăluiri despre sănătatea regelui Charles: cancerul de care suferă monarhul britanic este incurabil

De ce oamenii evită screeningul

Monarhul a atras atenția și asupra unui motiv frecvent pentru care oamenii nu se prezintă la controale: „Oamenii evită screeningul pentru că își imaginează că ar putea fi înfricoșător, stânjenitor sau inconfortabil. Dar câteva momente de inconveniență minoră sunt un preț mic pentru liniștea pe care o primește majoritatea oamenilor, fie prin faptul că nu mai sunt necesare teste suplimentare, fie prin șansa de a depista boala timpuriu, cu posibilitatea unei intervenții salvatoare”.

El a încurajat populația să folosească noul instrument național de verificare pentru screening la sân, intestin și col uterin, afirmând: „Viața dumneavoastră, sau a cuiva drag, poate depinde de asta”.

Contextul medical

Regele a fost diagnosticat accidental în februarie 2024, în timpul unei operații de rutină la prostată. Palatul nu a dezvăluit tipul de cancer, precizând doar că nu este vorba despre cancer de prostată.

Detaliile tratamentului rămân confidențiale, însă, potrivit Palatului, Charles a vorbit în mai multe rânduri despre „progresele remarcabile în diverse forme de tratament oncologic”, care cresc eficiența și reduc riscurile efectelor secundare.

Un purtător de cuvânt a confirmat: „Majestatea Sa a răspuns excepțional de bine la tratament, iar medicii recomandă trecerea într-o fază de precauție, cu monitorizare continuă pentru a-i proteja recuperarea.

Citește și: Cum și-a sărbătorit Regele Charles al III-lea ziua de naștere. Monarhul este hotărât să continue munca în ciuda cancerului

Un rol asumat public

Regele a fost hotărât încă de la început să își folosească experiența personală pentru a ajuta alți pacienți. Palatul afirmă că menținerea activității publice și îndeplinirea obligațiilor de stat i-au oferit „mare încurajare”, contribuind la o stare psihică pozitivă – un element pe care multe familii îl consideră esențial în procesul de recuperare.

Oficialii au subliniat că mesajul a fost transmis în consultare cu Guvernul, care „a fost pe deplin sprijinitor și recunoscător”.

Regele speră ca mesajul să încurajeze cât mai multe persoane să profite de serviciile de screening deja existente pentru cancerul de sân, intestin și col uterin, ca parte a „rezoluțiilor pentru anul viitor”.

În încheiere, un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a transmis: „Așa cum spune Majestatea Sa în mesaj, își trimite gândurile cele mai bune tuturor celor afectați de cancer și îi va păstra pe ei și pe cei dragi lor în rugăciunile sale”.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare în Occident
digi24.ro
image
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
gandul.ro
image
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
mediafax.ro
image
Donald Trump, o nouă cerință controversată, înainte de Cupa Mondială 2026. Toți fanii, inclusiv românii, sunt direct vizați
fanatik.ro
image
Ce riscă judecătorul Laurențiu Beșu după ce a devoalat cum sunt scoși magistrații incomozi din dosarele de corupție
libertatea.ro
image
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea de Crăciun de la Inter
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
O bacterie periculoasă a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Celulă de criză
observatornews.ro
image
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Cea mai recentă prognoza meteo pentru Crăciun. Vin veşti rele de la ANM, oraşele în care vor fi peste 10 grade
playtech.ro
image
O deputată AUR i-a scris lui Ilie Bolojan să se plângă că se fumează la Palatul Parlamentului. După o lună a venit răspunsul: ”Stimată doamnă”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
OFICIAL A doua victorie! UEFA a făcut marele anunț, după FCSB - Feyenoord 4-3
digisport.ro
image
Se introduce limitarea plăților cash: Noile norme vor intra în vigoare în România de la 1 ianuarie 2027
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță iarna secolului în țara noastră: Unde vor fi- 20 grade Celsius!
romaniatv.net
image
O nouă "bubuială" pentru români. Taxa care aruncă în aer prețurile
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Circ total la Bruxelles. Ghiță ciobanul a ajuns în Parlamentul European și protestează împotriva Ursulei: „I-am adus slană” VIDEO
actualitate.net
image
Serialul spectaculos de pe Netflix care domină topul în luna decembrie. Are actrițe de top, o poveste inedită și te ține lipit de televizor
click.ro
image
Horoscop săptămâna 13-19 decembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ își schimbă destinul cu 180 de grade
click.ro
image
De ce Mariana Moculescu refuză să aprindă o lumânare la mormântul lui Horia Moculescu, fostul ei soț: „Nu simt că…”
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
image
Serialul spectaculos de pe Netflix care domină topul în luna decembrie. Are actrițe de top, o poveste inedită și te ține lipit de televizor

OK! Magazine

image
Botez regal la Londra, cu o nașă top, prințesă celebră. Reniunea a dat fiori la Palat, căci și-au făcut apariția repudiații Andrew și Sarah Ferguson

Click! Pentru femei

image
Titlul regal i s-a urcat la cap! Meghan Markle a făcut o schimbare la 180 de grade în ultimii ani!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani