Video „Cel mai frumos cadou de Crăciun” pentru Regele Charles: tratamentul împotriva cancerului va fi redus semnificativ, după rezultate „remarcabile”

Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, a anunțat că tratamentul său împotriva cancerului a evoluat atât de bine, încât medicii i-au recomandat ca, de la începutul anului viitor, acesta să fie redus considerabil. Suveranul a descris acest moment drept „o binecuvântare personală”.

Sursa video: X/ @RoyalFamily

Într-un mesaj video înregistrat luna trecută la Clarence House și difuzat în cadrul serii „Stand Up To Cancer” de pe Channel 4, Regele Charles a transmis o actualizare rară despre starea sa de sănătate.

Deși termenul „remisie” nu a fost folosit, un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a confirmat că Majestatea Sa „a răspuns excepțional de bine” la tratament, început în urmă cu 22 de luni, relatează Daily Mail. Intervenția medicală va continua, dar într-o „fază de precauție”, cu o frecvență mult mai redusă.

O sursă apropiată a declarat că aceasta este „aproape cel mai frumos cadou de Crăciun” la care regele ar fi putut spera.

Apel către cei care evită screeningul oncologic

Regele a acceptat să facă acest anunț și pentru a sprijini un nou instrument online de verificare a eligibilității pentru screening, dezvoltat cu sprijinul Cancer Research UK, organizație al cărei patron regal este.

În mesaj, Charles a subliniat că în Marea Britanie „nouă milioane de oameni pe an ratează screeninguri importante pentru cancer” - o cifră care, spune el, „mă tulbură profund”.

Ca persoană al cărei cancer a fost depistat timpuriu, suveranul a numit aceste date „nouă milioane de oportunități ratate”.

„Diagnosticul timpuriu, pur și simplu, salvează vieți”

„Aceasta este o perioadă în care gândurile noastre se îndreaptă spre sărbători alături de prieteni și familie. În mijlocul acestei perioade festive, vreau să vă rog să găsiți un loc special în inimile și în rugăciunile voastre pentru sutele de mii de oameni din Regatul Unit care primesc anual un diagnostic de cancer și pentru milioanele care îi iubesc și au grijă de ei”, a transmis Regele.

El a continuat: „Știu din propria experiență că un diagnostic de cancer poate fi copleșitor. Știu însă și că depistarea timpurie este cheia care poate transforma parcursul tratamentului, oferind echipelor medicale timp prețios și pacienților, darul inestimabil al speranței. Diagnosticul timpuriu, pur și simplu, salvează vieți”.

Regele a explicat că depistarea precoce i-a permis să ducă „o viață plină și activă, chiar și în timpul tratamentului”.

Apoi a împărtășit vestea pe care o numește „încurajatoare”: „Astăzi pot împărtăși vestea bună că, datorită diagnosticului timpuriu, intervenției eficiente și respectării «indicațiilor medicilor», tratamentul meu pentru cancer va putea fi redus în Noul An. Acest moment reprezintă atât o binecuvântare personală, cât și o mărturie a progreselor remarcabile realizate în ultimii ani în îngrijirea oncologică”.

De ce oamenii evită screeningul

Monarhul a atras atenția și asupra unui motiv frecvent pentru care oamenii nu se prezintă la controale: „Oamenii evită screeningul pentru că își imaginează că ar putea fi înfricoșător, stânjenitor sau inconfortabil. Dar câteva momente de inconveniență minoră sunt un preț mic pentru liniștea pe care o primește majoritatea oamenilor, fie prin faptul că nu mai sunt necesare teste suplimentare, fie prin șansa de a depista boala timpuriu, cu posibilitatea unei intervenții salvatoare”.

El a încurajat populația să folosească noul instrument național de verificare pentru screening la sân, intestin și col uterin, afirmând: „Viața dumneavoastră, sau a cuiva drag, poate depinde de asta”.

Contextul medical

Regele a fost diagnosticat accidental în februarie 2024, în timpul unei operații de rutină la prostată. Palatul nu a dezvăluit tipul de cancer, precizând doar că nu este vorba despre cancer de prostată.

Detaliile tratamentului rămân confidențiale, însă, potrivit Palatului, Charles a vorbit în mai multe rânduri despre „progresele remarcabile în diverse forme de tratament oncologic”, care cresc eficiența și reduc riscurile efectelor secundare.

Un purtător de cuvânt a confirmat: „Majestatea Sa a răspuns excepțional de bine la tratament, iar medicii recomandă trecerea într-o fază de precauție, cu monitorizare continuă pentru a-i proteja recuperarea”.

Un rol asumat public

Regele a fost hotărât încă de la început să își folosească experiența personală pentru a ajuta alți pacienți. Palatul afirmă că menținerea activității publice și îndeplinirea obligațiilor de stat i-au oferit „mare încurajare”, contribuind la o stare psihică pozitivă – un element pe care multe familii îl consideră esențial în procesul de recuperare.

Oficialii au subliniat că mesajul a fost transmis în consultare cu Guvernul, care „a fost pe deplin sprijinitor și recunoscător”.

Regele speră ca mesajul să încurajeze cât mai multe persoane să profite de serviciile de screening deja existente pentru cancerul de sân, intestin și col uterin, ca parte a „rezoluțiilor pentru anul viitor”.

În încheiere, un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a transmis: „Așa cum spune Majestatea Sa în mesaj, își trimite gândurile cele mai bune tuturor celor afectați de cancer și îi va păstra pe ei și pe cei dragi lor în rugăciunile sale”.