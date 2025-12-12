Premieră în monarhia britanică. Regele Charles vorbește public despre experiența sa personală privind lupta cu cancerul

Regele Charles rupe tradiția monarhiei britanice și alege să vorbească direct publicului despre diagnosticul său de cancer şi experiența personală, într-un mesaj televizat menit să încurajeze diagnosticarea precoce și să combată stigmatul legat de această boală.

Regele Charles va transmite, vineri, un „mesaj personal” despre diagnosticul și parcursul său de recuperare în urma cancerului, marcând o premieră absolută în comunicarea Casei Regale britanice.

Monarhul a ales să vorbească deschis într-o emisiune difuzată de Channel 4 pe 12 decembrie, în cadrul campaniei „Stand Up To Cancer 2025”, organizată de Cancer Research UK, notează DailyMail.

În vârstă de 77 de ani, suveranul a fost diagnosticat la începutul anului 2024 cu o formă nedezvăluită de cancer și urmează de atunci tratamente săptămânale. În pofida terapiei, Charles și-a păstrat un program oficial încărcat, bifând cinci vizite de stat în acest an.

Mesajul televizat, înregistrat la sfârșitul lunii noiembrie în Morning Room de la Clarence House, va pune accent pe importanța programelor de screening și pe detectarea timpurie.

Totodată, suveranul va „reflecta asupra propriului său parcurs de recuperare”, o deschidere rară, poate chiar unică până acum, pentru un monarh britanic, obișnuit să păstreze detaliile medicale în sfera strict privată.

Decizia de a vorbi direct publicului, spun surse de la Palatul Buckingham, îi aparține în întregime regelui, iar comunicarea unei astfel de experiențe intime are ca scop încurajarea programelor de screening prin care cancerul poate fi detectat în stadii incipiete, ceea ce creşte şansele de supravieţiuire ale pacienţilor.

Regele a fost diagnosticat în februarie 2024, la scurt timp după o intervenție chirurgicală de rutină la prostată. Atunci, Palatul Buckingham a transmis: „În timpul recentei intervenții chirurgicale a regelui pentru mărirea benignă a prostatei, a fost constatată o altă problemă îngrijorătoare. Testele diagnostice ulterioare au identificat o formă de cancer. Majestatea Sa a început astăzi un program de tratamente regulate, timp în care medicii i-au recomandat să amâne îndatoririle publice”.

„Regele este recunoscător echipei sale medicale pentru intervenția rapidă, care a fost posibilă datorită recentei sale intervenții chirurgicale. El rămâne în continuare optimist în privința tratamentului său și așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă la îndatoririle sale publice cât mai curând posibil. Majestatea Sa a decis să facă public diagnosticul său pentru a preveni speculațiile și în speranța că acest lucru va ajuta publicul din întreaga lume să înțeleagă mai bine situația persoanelor afectate de cancer”, continua comunicatul.

Mesajul regelui va fi difuzat pe Channel 4 la ora 20.00, înaintea unei transmisiuni live din clinica de oncologie a spitalului Addenbrooke's din Cambridge, prezentată de Davina McCall, care a fost tratată recent pentru cancer de sân.

Ediția din acest an a campaniei „Stand Up To Cancer” lansează și un instrument online simplu de verificare – screeningchecker.co.uk – care ajută utilizatorii să afle la ce programe de screening pentru cancer (sân, intestin, col uterin) pot avea acces și oferă informații validate de specialiști.