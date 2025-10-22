Rusia poate fi tentată să continue războiul în Europa, spune Șeful Statului Major al Armatei franceze, care a dispus pregătiri „pentru un șoc în trei, patru ani”

Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un șoc în trei, patru ani„ în fața Rusiei, care „poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”, a declarat miercuri, 22 octombrie, șeful Statului Major al Armatei franceze, generalul Fabien Mandon, pentru a justifica „efortul de reînarmare” al țării.

„Primul obiectiv pe care l-am trasat armatei este de a fi pregătită pentru un şoc în trei, patru ani, care ar fi o formă de test - poate că testul există deja sub forme hibride - dar poate fi (ceva) mai violent", a declarat generalul Mandon în faţa deputaţilor Comisiei de apărare, , potrivit AFP, citată de Agerpres.

Generalul, care a preluat comanda armatei franceze la 1 septembrie, a adăugat:

„Rusia este o ţară care poate fi tentată să continue războiul şi acesta este elementul hotărâtor în ceea ce eu pregătesc”.

Concluziile sale se alătură analizei serviciilor secrete germane care au avertizat săptămâna trecută împotriva Rusiei, pregătită - potrivit lor - „să intre în conflict militar direct cu NATO”, ameninţare care s-ar putea concretiza înainte de 2029.

Moscova are „percepţia unei Europe colectiv slabe", potrivit generalului Mandon, care observă o „dezinhibare a recurgerii la forţă” de partea rusă.

Totuşi, „avem totul pentru a fi siguri de noi", a adăugat generalul, subliniind că din punct de vedere „economic, demografic şi industrial, europenii sunt superiori Rusiei".

Șeful Statului Major al Armatei franceze a adăugat că „Rusia nu ne poate speria dacă vrem să ne apărăm".

„Dacă au sentimentul că nu suntem pregătiţi pentru a ne apăra, nu văd ce i-ar putea opri”

Creşterea bugetului militar este deci - potrivit lui - „fundamentală, deja existentă în percepţii".

„Dacă rivalii noştri potenţiali, adversarii noştri percep că ne consacrăm un efort pentru a ne apăra şi că noi avem această hotărâre, atunci pot să renunţe. Dacă au sentimentul că nu suntem pregătiţi pentru a ne apăra, nu văd ce i-ar putea opri”, a explicat generalul Mandon.

Proiectul de buget pentru apărare prevede alocarea a 57,1 miliarde de euro pentru anul 2026, adică o creştere cu 13%, ridicând efortul bugetar pentru armată la 2,2% din PIB, potrivit ministrului francez al apărării, Catherine Vautrin.

Situaţia „crapă peste tot"

Dincolo de ameninţarea reprezentată de Rusia, această reînarmare este - potrivit generalului Mandon - necesară pentru depăşirea crizelor şi ameninţărilor, a terorismului în Orientul Mijlociu. Potrivit lui, situaţia „crapă peste tot".

Amintim că, luna aceasta, Vladimir Putin a declarat că Rusia mamonitorizează îndeaproape „militarizarea crescândă a Europei”, promiţând un „răspuns la ameninţări”, în contextul în care ţările europene îşi intensifică investiţiile militare de la atacul Rusiei asupra Ucrainei în 2022.