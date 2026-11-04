Marea Britanie avertizează asupra riscului unor atacuri cibernetice cu ajutorul inteligenței artificiale asupra infrastructurii critice

Autoritățile britanice spun că, în următorii doi ani, atacurile informatice lansate cu ajutorul AI ar putea deveni mai ample și mai eficiente, pe fondul vulnerabilităților acumulate în infrastructura țării.

Inteligenței artificială pote fi folosită de către actori ostili Foto: Shutterstock

Centrul Național pentru Securitate Cibernetică din Marea Britanie (NCSC) a avertizat că țara trebuie să se pregătească pentru atacuri cibernetice asupra infrastructurii sale critice, în care ar putea fi folosită inteligența artificială. Avertismentul apare într-un raport al instituției.

Potrivit documentului, în următorii doi ani există o probabilitate ridicată ca utilizarea inteligenței artificiale de către actori ostili să sporească amploarea și eficiența operațiunilor acestora. Printre amenințări se numără atacurile de tip ransomware, campaniile de inginerie socială și exploatarea vulnerabilităților informatice.

Richard Horne, directorul executiv al NCSC, a declarat că numeroase organizații și lanțuri de aprovizionare din Marea Britanie au făcut economii în domeniul tehnologiei timp de decenii, fără să fie trase la răspundere. Acest lucru le-a lăsat expuse atacurilor.

Creștere fără precedent a numărului de incidente cibernetice

„În lunile următoare ne vom confrunta cu perspectiva reală a unei creșteri fără precedent a numărului de incidente cibernetice. Trebuie însă să înțelegem clar că acest lucru nu se întâmplă pentru că inteligența artificială a inventat noi metode de a ne ataca. Se întâmplă deoarece vulnerabilitățile care au fost ignorate prea mult timp pot fi acum identificate și exploatate la o scară care, până de curând, era de neimaginat”, a afirmat Horne.

La prezentarea raportului, șeful NCSC urmează să avertizeze că Rusia încearcă în mod constant să pătrundă în rețelele militare britanice, în timp ce Iranul desfășoară operațiuni cibernetice ostile în întreaga lume. Marea Britanie trebuie, de asemenea, să fie pregătită pentru atacuri provenite din China.

„Știm că China intenționează, cu mare probabilitate, și este cel mai bine pregătită să utilizeze inteligența artificială în operațiuni împotriva infrastructurii noastre naționale critice și a altor obiective strategice. Activitatea sa reprezintă cea mai complexă și de durată provocare cibernetică cu care se confruntă Marea Britanie”, se arată în discursul pregătit de Horne.

În septembrie, directorul Serviciului britanic de securitate internă (MI5), Ken McCallum, a avertizat asupra pericolului reprezentat de acțiunile statelor ostile împotriva Marii Britanii, afirmând că acestea constituie o amenințare mai mare decât terorismul.

În luna mai, Centrul guvernamental pentru comunicații (GCHQ) a avertizat că Marea Britanie se află într-un „moment decisiv”, întrucât Rusia își îndreaptă în mod constant acțiunile împotriva infrastructurii critice britanice.