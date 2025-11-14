Video Mai multe persoane au fost ucise după ce un autobuz a intrat într-o stație, în centrul orașului Stockholm

Vineri după-amiază, mai multe persoane au fost ucise și rănite după ce un autobuz supraetajat a intrat într-o stație de autobuz în centrul Stockholmului, anunță poliția suedeză. Incidentul a avut loc în jurul orei 16:00, ora României, pe strada Valhallavägen.

→ Imaginea 1/3: Un autobuz a intrat într-o staţie, în centrul Stockholmului FOTO: X/ @CeciliaNordens1

Potrivit imaginilor difuzate de presa suedeză, mai multe ambulanțe și vehicule de intervenție de urgență s-au deplasat la fața locului. Oscar Davila, de la serviciul de salvare, a declarat pentru radiodifuzorul public SVT: „Mai multe persoane sunt grav rănite. Sprijinim personalul ambulanțelor la fața locului”.

Un purtător de cuvânt al poliției a confirmat că există victime decedate, fără a preciza numărul lor: „Există atât persoane rănite, cât și decedate în incident. Poliția nu comentează deocamdată numărul, sexul sau vârstele victimelor”, relatează BBC.

Detalii despre autobuz și șofer

Autobuzul implicat aparține companiei Transdev, care operează transportul local în nordul Stockholmului. Lovisa Abom, purtător de cuvânt Transdev, a declarat: „Este unul dintre autobuzele noastre și este un autobuz supraetajat. Știu că au fost persoane rănite, dar momentan nu am informații despre cum s-a întâmplat”.

Sursa video: X/ @elorwelliano

Mathias Haglund, de la serviciul de salvare, a precizat că autobuzul „nu era destinat serviciului de transport și că la bord se afla doar șoferul”.

Poliția a anunțat că șoferul a fost arestat, iar în urma incidentului a fost deschisă o anchetă pentru omor din culpă, ca procedură de rutină.

Mărturii de la fața locului

Un martor, proprietar al unui magazin de pe strada Valhallavägen, a declarat pentru SVT că autobuzul a lovit un stâlp în fața stației. „Mai multe persoane au fugit în magazin plângând”, a spus martorul.

Incidentul este în curs de actualizare, iar autoritățile vor publica mai multe detalii în scurt timp.