Video Alertă la o gara din Paris: un bărbat înarmat cu un cuțit, împușcat de polițiști după o intervenție tensionată

Un incident violent a avut loc vineri, 14 noiembrie, în gara Montparnasse din Paris, când un bărbat a fost împușcat de poliție după ce a încercat să-i atace pe agenți cu un cuțit. Gara a fost evacuată, iar autoritățile au instituit o zonă de securitate pentru a proteja călătorii.

Parchetul din Paris a confirmat pentru BFMTV că „din primele informații care ne-au fost comunicate reiese că un bărbat cunoscut pentru violență domestică a scos un cuțit, iar un polițist a folosit arma pentru a-l opri”. Potrivit anchetatorilor, „bărbatul s-ar fi înjunghiat apoi cu un cuțit”. Serviciile de urgență au intervenit imediat, iar o parte a gării a fost evacuată.

SNCF a transmis că „în urma unei intervenții a poliției pentru a imobiliza un individ, a fost instituită o zonă de securitate într-o mică parte a gării Paris Montparnasse” și a precizat că „traficul este ușor perturbat”.

Detalii despre atacator

Conform Le Figaro, bărbatul tocmai sosise cu un tren Ouigo din Rennes. O sursă polițienească citată de ziar susține că acesta, în vârstă de 44 de ani și originar din Wallis și Futuna, era căutat de parchetul din Créteil și de comisariatul din Cachan pentru că amenințase că își va ucide soția și copiii. Parchetul din Paris a subliniat că individul era „cunoscut pentru violență domestică”.

Sursa video: X/ @BastionMediaFR

La coborârea din tren, bărbatul, înarmat cu un cuțit, și-a pus lama la gât la vederea agenților care încercau să-l rețină. Potrivit sursei din poliție, acesta ar fi încercat să atace călătorii și s-a înjunghiat de mai multe ori. Polițiștii au deschis focul de două ori, rănindu-l grav la picioare. O persoană care trecea prin zonă a fost, de asemenea, ușor rănită la picior.

Parchetul a confirmat că a fost informat despre „cel puțin un foc de armă tras în gara Montparnasse”.