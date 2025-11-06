Video Cel puțin 12 morți în urma prăbușirii unui avion lângă aeroportul din Louisville

Cel puţin 12 persoane au murit şi alte câteva au fost rănite marţi după-amiază, în urma prăbuşirii unui avion cargo al companiei UPS în apropierea aeroportului internaţional din Louisville, în statul Kentucky, au anunţat autorităţile americane.

Aeronava, un McDonnell Douglas MD-11 care urma să zboare spre Hawaii, s-a prăbuşit la scurt timp după decolare, distrugând mai multe clădiri din zonă şi generând un nor dens de fum vizibil de la kilometri distanţă.

Potrivit anchetatorului Todd Inman, reprezentant al Agenţiei Americane pentru Siguranţa Transporturilor (NTSB), imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale aeroportului „arată motorul stâng detaşându-se de aripă în timpul accelerării la decolare”. „Motorul a rămas pe aerodrom”, a declarat acesta jurnaliştilor, precizând că cele două „cutii negre” ale aeronavei au fost trimise la Washington pentru analiză.

Un videoclip difuzat de postul local WLKY arată cum motorul stâng al avionului este cuprins de flăcări în timp ce aeronava zbura la joasă altitudine, încercând să câştige altitudine, înainte de a exploda la câteva secunde după. Alte imagini surprind un incendiu de proporţii, care s-a extins pe câteva sute de metri într-o zonă cu hangare şi parcări.

Potrivit poliţiei, avionul s-a prăbuşit la aproximativ 5 kilometri de aeroport, lovind „în mod destul de direct” o instalaţie de reciclare a petrolului, după cum a declarat guvernatorul statului Kentucky.

Compania UPS a confirmat că la bord se aflau trei membri ai echipajului. Divizia aeriană a transportatorului american are sediul la Louisville, principalul hub aerian al grupului în Statele Unite.

La începutul lunii septembrie, UPS Airlines opera o flotă de aproximativ 500 de aeronave de marfă, dintre care 27 de tip MD-11. În urma tragediei, grupul american de curierat a anunţat miercuri suspendarea tuturor operaţiunilor de sortare din Louisville pentru a doua zi consecutivă.

Zborurile, anulate marţi seara, au fost reluate miercuri la Aeroportul Internaţional Muhammad Ali, potrivit primarului oraşului, Craig Greenberg.

Accidentul are loc pe fondul tensiunilor generate de paralizia bugetară din Congres, care afectează în special sectorul transportului aerian. Din cauza blocajului politic dintre republicani şi democraţi, numeroşi controlori de trafic aerian lucrează din 1 octombrie fără a fi plătiţi, ceea ce provoacă întârzieri şi anulări de zboruri la nivel naţional.

Guvernul federal a anunţat miercuri că va cere companiilor aeriene să anuleze zboruri începând de vineri, „pentru a reduce presiunea” asupra controlorilor de trafic aerian, afectaţi de absenteism ridicat din cauza „shutdown-ului”.

Ultimul accident aviatic major din Statele Unite a avut loc la 29 ianuarie, în apropierea aeroportului Ronald Reagan din Washington, când un elicopter militar s-a ciocnit cu un avion de linie aflat pe punctul de a ateriza, incident soldat cu 67 de morți.