Bursa de la Varșovia a resimțit incursiunea dronelor rusești, pe fondul incertitudinii regionale

Piețele financiare din Polonia au resimțit tensiunea provocată de incidentul recent din spațiul aerian al țării, în care mai multe drone militare rusești au pătruns pe teritoriul polonez. Potrivit agenției Reuters, indicele principal al Bursei de la Varșovia a înregistrat o scădere de 1,3% în dimineața zilei de marți, în jurul orei 07:55 GMT.

Scăderea este una dintre cele mai vizibile la nivel regional, în condițiile în care majoritatea burselor europene au evoluat stabil. Deși mișcarea nu este dramatică, analiștii financiari o atribuie incertitudinilor generate de contextul geopolitic.

„Nu vorbim despre panică, dar este clar un recul semnificativ al pieței”, a explicat Konrad Ryczko, analist în cadrul casei de brokeraj DM BOS, citat de Reuters.

Indicele WIG, care reflectă evoluția acțiunilor companiilor listate pe bursa poloneză, se numără printre puținele care au înregistrat un regres în această perioadă. Acest comportament vine după o perioadă solidă de revenire: din ianuarie 2025, indicele crescuse cu aproximativ 28%, recuperând pierderile înregistrate la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

Tensiunile au fost alimentate de evenimentele petrecute în noaptea de 10 septembrie, când mai multe drone de atac rusești au traversat granița polono-ucraineană, în timpul unei ofensive aeriene împotriva Ucrainei. Potrivit autorităților, o parte dintre acestea au fost doborâte, dar cel puțin o dronă a reușit să provoace pagube materiale într-o zonă rezidențială din estul Poloniei.

Ca măsură de precauție, patru aeroporturi – inclusiv cel din Varșovia – au fost închise temporar. De asemenea, forțele NATO au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația, iar autoritățile poloneze au anunțat mobilizarea accelerată a rezerviștilor din cadrul apărării teritoriale în mai multe voievodate.

Deși piețele financiare reacționează, tonul general rămâne prudent. Investitorii evaluează riscurile fără a anticipa, deocamdată, o escaladare militară majoră între Rusia și alianța nord-atlantică. Totuși, evoluțiile următoare – inclusiv eventualele decizii ale Poloniei privind invocarea Articolului 4 al Tratatului NATO – vor fi atent monitorizate de piață.