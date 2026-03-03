Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat marți seara că loviturile lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului „au fost conduse în afara dreptului internațional”, subliniind însă că Republica Islamică poartă principala vină pentru escaladarea conflictului din regiune.

Într-un discurs televizat adresat națiunii, liderul de la Paris a vorbit despre extinderea rapidă a războiului în Orientul Apropiat și Orientul Mijlociu și despre măsurile luate de Franța pentru a-și proteja cetățenii și aliații.

Franța a doborât drone „în legitimă apărare”

Macron a anunțat că Franța a reacționat militar pentru a-și apăra aliații din regiune. „Am reacționat imediat și am doborât, în legitimă apărare, drone încă din primele ore ale conflictului, pentru a apăra spațiul aerian al aliaților noștri, care știu că pot conta pe noi”, a spus președintele francez.

El a precizat că au fost trimise avioane Rafale, sisteme de apărare antiaeriană și radare aeropurtate, iar efortul va continua „atât cât va fi necesar”.

Totodată, Franța a decis să trimită mijloace suplimentare de apărare antiaeriană și o fregată în apropierea Ciprului, stat membru al Uniunii Europene recent vizat de atacuri. Fregata franceză „Languedoc” urma să ajungă în largul insulei chiar în cursul serii.

În plus, Macron a anunțat că portavionul francez Charles de Gaulle, împreună cu grupul său de escortă, se îndreaptă spre Marea Mediterană.

Macron a afirmat că războiul, declanșat de atacurile inițiate de SUA și Israel, are consecințe grave pentru pacea și securitatea regională. „Acest război, deschis prin loviturile pe care Statele Unite ale Americii și Israelul le-au inițiat împotriva Iranului, se extinde acum în regiune și are consecințe grave pentru pacea și securitatea tuturor”, a spus el.

Președintele francez a insistat că „Republica Islamică Iran poartă responsabilitatea principală pentru această situație”, acuzând Teheranul că „a dezvoltat un program nuclear periculos și capacități balistice fără precedent”, că „a înarmat și finanțat grupări teroriste în țările vecine” și că „a susținut Hamas și și-a afirmat mereu obiectivul de a distruge statul Israel”.

De asemenea, Macron a acuzat regimul iranian că „a dat din nou ordin, în luna ianuarie, să se tragă asupra propriului popor”.

„Nu putem aproba” loviturile în afara dreptului internațional

Referindu-se la intervenția militară americană și israeliană, liderul de la Paris a precizat că, în contextul în care negocierile stagnau, cele două state „au decis să lanseze operațiuni militare”. „Ele au fost conduse în afara dreptului internațional, ceea ce nu putem aproba”, a declarat Macron.

Totuși, el a adăugat că „istoria nu plânge niciodată călăii propriului popor și niciunul nu va fi regretat”. Împreună cu Germania și Regatul Unit, Franța a cerut „oprirea cât mai rapidă a loviturilor” și a subliniat că „o pace durabilă în regiune se va face doar prin reluarea negocierilor diplomatice”.

Sursa video: X/ @EmmanuelMacron

Aproape 400.000 de francezi, în regiune

Șeful statului francez a precizat că aproximativ 400.000 de cetățeni francezi se află în prezent în regiune, fie ca rezidenți, fie în tranzit. Autoritățile organizează repatrierea celor care doresc să plece, „începând cu cei mai vulnerabili”, iar primele două zboruri urmau să ajungă la Paris chiar în cursul serii.

În paralel, guvernul francez a întărit măsurile de securitate pe teritoriul național și în jurul bazelor militare și ambasadelor din regiune.

Macron a avertizat că situația rămâne instabilă, iar conflictul riscă să se extindă și mai mult. „Franța rămâne o putere care își protejează cetățenii, o putere atașată păcii, de încredere, previzibilă și hotărâtă”, a încheiat el.