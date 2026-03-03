search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Vrem să ajungem acasă fără să ne vindem un rinichi”. Haosul cu care se confruntă mii de români blocați în Orientul Mijlociu

0
0
Publicat:

Blocarea spațiilor aeriene din Orientul Mijlociu ține mii de români captivi între aeroporturi, din cauza rutelor anulate și a prețurilor care explodează de la o oră la alta. De la Singapore la Manila și până în huburile paralizate din Dubai, oameni încearcă să găsească drumul spre casă, urmărind bilete care sar de la 600 la 13.000 de euro în câteva minute. În timp ce autoritățile române repatriază fragmentat și agențiile de turism caută soluții pentru fiecare caz în parte, turiștii descoperă că asigurările nu acoperă războiul.

Aeroport Singapore. FOTO Facebook/Jewel Changi Airport
Aeroport Singapore. FOTO Facebook/Jewel Changi Airport

Ilinca Teodoriu ar fi trebuit să fie deja acasă, relatează Antena 3 într-un reportaj. Marți, la ora la care vorbea în direct, ar fi trebuit să fie în avionul care o ducea din Singapore spre Dubai, iar de acolo spre București. În schimb, se afla într-un aeroport străin, cu un bilet anulat, cu bagaje trase după ea și cu o listă de rute alternative care se schimbau de la o oră la alta. „Am găsit un bilet la 600 de euro. Când am vrut să plătesc, era deja 8.000. Azi, un zbor până la Milano costa 13.000 de euro. Vrem să ajungem acasă fără să ne vindem un rinichi”, spune românca

Cursa contra cronometru: bilete anulate, rute imposibile, prețuri astronomice

Situația este similară pentru mii de români aflați în tranzit, vacanțe sau pelerinaje. Ministerul de Externe a repatriat până acum 307 persoane și estimează că în regiune se află între 15.000 și 16.000 de cetățeni români, dintre care peste 3.000 cer sprijin pentru întoarcerea în țară. Repatrierile se fac fragmentat, în funcție de rutele disponibile, uneori chiar prin treceri terestre, cum a fost cazul celor care au ajuns din Israel în Egipt prin punctul Taba.

Ce pot face românii blocați? Asigurarea storno nu acoperă războiul

În timp ce oamenii caută individual variante de zbor, agențiile de turism încearcă să gestioneze haosul. Rareș Lațcu, directorul unei agenții, spune, pentru Antena 3, că diferența dintre a călători pe cont propriu și a merge printr-o agenție devine evidentă în astfel de momente.

„Fiecare caz este particular. Noi încercăm să obținem refund total pentru biletele anulate, să reprogramăm vacanțele sau să găsim rute alternative. Dar nu toți hotelierii acceptă reprogramări, unii penalizează prima noapte, alții nu oferă nimic”, explică el.

Lațcu atrage atenția și asupra unui aspect ignorat de mulți turiști: asigurarea storno nu acoperă războiul.

„Nu acoperă forța majoră: calamități, dezastre naturale, conflicte armate. Doar situații personale – deces, îmbolnăvire, citații la tribunal”, spune el.

Rareș Lațcu spune că, în situații de criză, responsabilitatea individuală devine esențială: „Mulți așteaptă ca altcineva să rezolve tot. Dar uneori trebuie să-ți asumi că vei sta câteva zile în plus, pe banii tăi. Nimeni nu e vinovat că a izbucnit un război”.

Ministerul de Externe a deschis un canal de WhatsApp dedicat românilor din zona conflictului, cu rugămintea ca acesta să fie folosit doar de cei aflați efectiv în regiune. Repatrierile se fac pe bucăți, în funcție de rutele disponibile. Unii români au trecut terestru din Israel în Egipt, prin punctul Taba. Alții așteaptă în aeroporturi din Asia, unde zborurile sunt rare și scumpe.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
digi24.ro
image
Un zbor Dubai-București pentru românii blocați în zona de conflict a fost anulat dintr-un motiv surprinzător
stirileprotv.ro
image
„Bineînțeles că a venit un nepalez!” Ce a pățit un client Bolt, după ce a comandat o cursă de 1.2 km, în Dudu
gandul.ro
image
De ce Iranul a ripostat rapid, după eliminarea lui Khamenei?
mediafax.ro
image
Detalii de ultimă oră despre situația din Golf: „Este singurul aeroport de unde se zboară. Toată lumea vine să plece din Arabia Saudită”. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
libertatea.ro
image
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu și tulburări pe piețele globale (FT)
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care cerșea în Sectorul 6 al Capitalei a câștigat 300 de lei într-o oră. Poliția l-a amendat: „Milă pe bani mulți”
antena3.ro
image
Elevii plecaţi la "schi" în Orientul Mijlociu vor să intre online la ore. Se vor alege cu absenţe
observatornews.ro
image
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
cancan.ro
image
O veste bună și una rea pentru pensionari. Se dă ajutorul la pensie - mai mic și mai puțini beneficiari
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Câți bani face pe oră un cerșetor în București în 2026. Poliția Locală Sector 6 a dezvăluit cât se poate câștiga din milă
playtech.ro
image
Ce relație este între Anamaria Prodan și Dan Alexa, după scandalul din vara lui 2019. Impresara a dat cărțile pe față
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața după ce a mâncat o shaorma de pui cumpărată de la o tarabă
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Ce limbă vorbesc copiii Nicoletei Luciu: „Singura care vorbește română sunt eu”
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoara care a plecat cu elevii în Dubai vine cu explicații despre excursie. Cum au fost protejați elevii blocați în Orientul Mijlociu
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
click.ro
image
Cei născuți în acești șase ani pot avea un destin special. Un astrolog renumit explică de ce sunt favorizați de astre
click.ro
Sydney Sweeney colaj jpg
Sydney Sweeney și-a pus fanii pe JAR. Blondina super senzuală a publicat imaginile în care apare TOPLESS
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Omletă de post, gata în 10 minute. Ingredientul surpriză care poate înlocui cu succes ouăle
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, dați de gol de un expert în limbajul corporal! Ce ritual au

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria