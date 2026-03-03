„Vrem să ajungem acasă fără să ne vindem un rinichi”. Haosul cu care se confruntă mii de români blocați în Orientul Mijlociu

Blocarea spațiilor aeriene din Orientul Mijlociu ține mii de români captivi între aeroporturi, din cauza rutelor anulate și a prețurilor care explodează de la o oră la alta. De la Singapore la Manila și până în huburile paralizate din Dubai, oameni încearcă să găsească drumul spre casă, urmărind bilete care sar de la 600 la 13.000 de euro în câteva minute. În timp ce autoritățile române repatriază fragmentat și agențiile de turism caută soluții pentru fiecare caz în parte, turiștii descoperă că asigurările nu acoperă războiul.

Ilinca Teodoriu ar fi trebuit să fie deja acasă, relatează Antena 3 într-un reportaj. Marți, la ora la care vorbea în direct, ar fi trebuit să fie în avionul care o ducea din Singapore spre Dubai, iar de acolo spre București. În schimb, se afla într-un aeroport străin, cu un bilet anulat, cu bagaje trase după ea și cu o listă de rute alternative care se schimbau de la o oră la alta. „Am găsit un bilet la 600 de euro. Când am vrut să plătesc, era deja 8.000. Azi, un zbor până la Milano costa 13.000 de euro. Vrem să ajungem acasă fără să ne vindem un rinichi”, spune românca

Cursa contra cronometru: bilete anulate, rute imposibile, prețuri astronomice

Situația este similară pentru mii de români aflați în tranzit, vacanțe sau pelerinaje. Ministerul de Externe a repatriat până acum 307 persoane și estimează că în regiune se află între 15.000 și 16.000 de cetățeni români, dintre care peste 3.000 cer sprijin pentru întoarcerea în țară. Repatrierile se fac fragmentat, în funcție de rutele disponibile, uneori chiar prin treceri terestre, cum a fost cazul celor care au ajuns din Israel în Egipt prin punctul Taba.



Ce pot face românii blocați? Asigurarea storno nu acoperă războiul

În timp ce oamenii caută individual variante de zbor, agențiile de turism încearcă să gestioneze haosul. Rareș Lațcu, directorul unei agenții, spune, pentru Antena 3, că diferența dintre a călători pe cont propriu și a merge printr-o agenție devine evidentă în astfel de momente.

„Fiecare caz este particular. Noi încercăm să obținem refund total pentru biletele anulate, să reprogramăm vacanțele sau să găsim rute alternative. Dar nu toți hotelierii acceptă reprogramări, unii penalizează prima noapte, alții nu oferă nimic”, explică el.

Lațcu atrage atenția și asupra unui aspect ignorat de mulți turiști: asigurarea storno nu acoperă războiul.

„Nu acoperă forța majoră: calamități, dezastre naturale, conflicte armate. Doar situații personale – deces, îmbolnăvire, citații la tribunal”, spune el.

Rareș Lațcu spune că, în situații de criză, responsabilitatea individuală devine esențială: „Mulți așteaptă ca altcineva să rezolve tot. Dar uneori trebuie să-ți asumi că vei sta câteva zile în plus, pe banii tăi. Nimeni nu e vinovat că a izbucnit un război”.

Ministerul de Externe a deschis un canal de WhatsApp dedicat românilor din zona conflictului, cu rugămintea ca acesta să fie folosit doar de cei aflați efectiv în regiune. Repatrierile se fac pe bucăți, în funcție de rutele disponibile. Unii români au trecut terestru din Israel în Egipt, prin punctul Taba. Alții așteaptă în aeroporturi din Asia, unde zborurile sunt rare și scumpe.