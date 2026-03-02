search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
Franța își va crește arsenalul nuclear, anunță Macron. „Pentru a fi liberi, trebuie să fim temuți, iar pentru a fi temuți, trebuie să fim puternici”

Președintele Emmanuel Macron a anunțat luni că Franța va crește dimensiunea arsenalului său nuclear, invocând amenințările globale și necesitatea consolidării capacităților de descurajare ale țării, relatează The Guardian.

Într-un discurs ținut la Île Longue, baza navală a programului nuclear francez, liderul francez a prezentat viziunea sa asupra modului în care Franța ar putea utiliza programul său de descurajare nucleară în viitor. Macron a avertizat că „competitorii noștri au evoluat, la fel și partenerii noștri” de la ultimul său discurs major despre apărare din 2020; el a subliniat că elementul de descurajare nucleară al Franței trebuie consolidat, folosit într-un mod mai preventiv și analizat în context european mai larg, păstrând în același timp suveranitatea  Franței.

„Responsabilitatea finală pentru utilizarea acestor arme va aparține întotdeauna președintelui francez în funcție”, a declarat Macron. El a confirmat că a ordonat deja creșterea numărului de focoase nucleare, fără a dezvălui cifrele exacte.

Macron a discutat, de asemenea, despre cooperarea potențială cu aliații europeni în ceea ce el a numit măsuri de „descurajare avansată”. Franța conduce discuții privind modul în care arsenalul său nuclear ar putea sprijini apărarea mai largă a Europei, cu exerciții care ar putea implica țări precum Germania, Belgia, Danemarca, Grecia, Suedia, Olanda și Polonia. Președintele francez a subliniat că aceste discuții se desfășoară „în deplină transparență” în raport cu Statele Unite și „în coordonare” cu Regatul Unit.

În plus, Macron a anunțat că Franța va colabora cu Regatul Unit și Germania la „proiecte de rachete cu rază foarte lungă”, ca parte a acestei cooperări mai strânse și aprofundate în domeniul descurajării. El și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea că Europa „se obișnuiește să își bazeze securitatea pe reguli stabilite de terți”.

Referindu-se la schimbările dramatice în utilizarea descurajării nucleare, Macron a avertizat că „toată lumea și-a permis libertăți”, menționând retragerile sau neprelungirea unor tratate de către SUA și Rusia, precum și eforturile Iranului și Coreei de Nord de a-și dezvolta propriile programe nucleare.

Referindu-se la activitățile Rusiei în Ucraina și la amenințările de securitate din Europa, Macron a legat extinderea capacităților nucleare de necesitatea consolidării pregătirii militare convenționale. „Pentru a fi puternici în descurajarea noastră nucleară, trebuie să fim puternici și în capacitățile convenționale”, a spus el, reiterând apelul său constant pentru creșterea capabilităților de apărare ale Europei.

„Pentru a fi liberi, trebuie să fim temuți, iar pentru a fi temuți, trebuie să fim puternici. Această creștere a arsenalului nostru este dovada acestui lucru”, a punctat Macron, încheind cu un apel la acțiune pentru a păstra „prețioasa moștenire” a descurajării nucleare relevante pentru provocările lumii de astăzi.

