Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
Război în Ucraina

Video Europa se mobilizează: Franța, Germania și Marea Britanie declară că sunt pregătite să apere statele din Gof de atacurile Iranului

Publicat:

Franța, Germania și Marea Britanie sunt pregătite să apere statele din Golf și să lovească capacitățile militare iraniene, după atacurile recente cu rachete și drone ale Teheranului.

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot FOTO: X
Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot FOTO: X

Declarația vine după ce Iranul a lansat valuri de rachete și drone asupra unor baze americane și alte obiective în statele din Golf, ca ripostă la loviturile aeriene americane și israeliene din weekend, în urma cărora liderul suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei a fost ucis.

„Către țările aliate care au fost ținta deliberată a rachetelor și dronelor Gărzilor Revoluționare Iraniene și au fost atrase într-un conflict pe care nu l-au ales – Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Irak, Bahrain, Kuweit, Oman și Iordania – Franța își exprimă deplinul sprijin și solidaritatea completă”, a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot. 

Ministrul francez a subliniat că țara sa este pregătită să acționeze în baza acordurilor internaționale și a principiului apărării colective. El a adăugat că aproximativ 400.000 de cetățeni francezi locuiesc sau călătoresc în regiunea Golfului, ceea ce face ca securitatea lor să fie o prioritate, potrivit lefigaro.

„Prelungirea pe termen nelimitat a operațiunilor militare, fără un obiectiv clar, prezintă riscul unei spirale descendente care ar arunca Iranul și regiunea într-o perioadă prelungită de instabilitate. În Liban, Hezbollah a făcut o greșeală gravă, pentru care populația a plătit prețul în această dimineață cu zeci de morți și zeci de mii de persoane strămutate, alăturându-se unui conflict în care autoritățile, la fel ca poporul libanez, refuză să fie implicate”, a continuat el. 

Franța, Germania și Regatul Unit au emis duminică o declarație comună, precizând că sunt gata să protejeze interesele proprii și ale aliaților din Golf.

„Atacurile imprudente ale Iranului amenință personalul militar și civilii din regiune. Vom lua măsuri defensive necesare și proporționale, inclusiv distrugerea capacităților Iranului de a lansa rachete și drone la sursă”, se arată în declarație.

Mai multe explozii puternice au fost raportate luni, în orașele Dubai, Doha și Manama, precum și în Ierusalim, pe fondul unei escaladări a tensiunilor dintre Teheran și Israel. 

Exploziile au fost auzite în capitalele Qatarului și Bahrainului, precum și în cel mai mare oraș al Emiratelor Arabe Unite, Dubai.

Armata israeliană a lansat o serie de atacuri în Liban, inclusiv în capitala Beirut, luni dimineață. Armata israeliană a declarat că a lovit „teroriști Hezbollah de rang înalt în zona Beirut” și a ordonat evacuarea a 52 de localități din sudul țării.

De asemenea, explozii puternice au fost auzite în Kuweit luni dimineață, ora locală, după ce apărarea aeriană a interceptat „drone ostile” care se apropiau de țară pe „rute maritime”, au raportat mass-media de stat.

