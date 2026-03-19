Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
Cum îi vânează Israelul pe oficialii regimului iranian în ascunzători precum corturi, săli de sport și clădiri publice

Război în Orientul Mijlociu
Încă din primele zile ale războiului, Israelul a luat în vizor conducerea și aparatul de securitate ale Iranului; în prezent, efortul este unul sistematic și intensiv, oficialii și comandanții fiind vânați în ascunzătorile lor improvizate și nesigure, relatează WSJ.

Funeralii pentru șeful securității și comandantul miliței Basij FOTO EPA-EFE
Ali Larijani, principalul oficial de securitate al Iranului, a ieșit pe străzi plin de încredere vineri, alăturându-se unei manifestații a susținătorilor regimului în centrul Teheranului. Într-un palton negru și cu ochelari de soare, Larijani a apărut public pentru prima dată de la izbucnirea războiului, emanând calm, deși era practic o țintă. „Oameni curajoși. Oficiali curajoși. Lideri curajoși. Această combinație nu poate fi înfrântă”, a scris el ulterior pe X.

Patru zile mai târziu, Larijani era mort. Marți dimineața, serviciile de informații israeliene l-au localizat într-o ascunzătoare la periferia Teheranului, unde se adunase cu alți oficiali, și l-au ucis într-un atac cu rachetă.

În aceeași noapte, liderul temutei miliții Basij, Gholamreza Soleimani, a fost de asemenea eliminat. Oficialii israelieni au declarat că au primit informații de la cetățeni iranieni care l-au văzut pe Soleimani și pe adjuncții săi ascunzându-se într-un cort dintr-o zonă împădurită din Teheran - o ascunzătoare expusă, folosită de nevoie după bombardamentele israeliene asupra sediilor și posturilor de comandă ale Basij.

Apoi miercuri, oficialii israelieni și americani au anunțat că și ministrul iranian al Informațiilor, Esmail Khatib, a fost ucis - marcând o serie consecutivă de lovituri de succes.

Această campanie de decapitare vine în contextul în care Israelul în special a subliniat că războiul e menit să creeze premisele pentru ca iranienii să poată răsturna în cele din urmă regimul. Astfel, calculul este că daunele provocate de bombardamente, în paralel cu colectarea de informații despre țintele de rang înalt vor destabiliza treptat regimul.

Astfel, cu mii de membri ai regimului - de la lideri de top până la agenți desfășurați în stradă - uciși deja în război, semnele de dezordine se înmulțesc. Forțele de securitate se află sub presiune, căutând să se pună la adăpost, în timp ce simultan caută să intimideze protestatarii și să lanseze atacuri împotriva Statelor Unite, Israelului și țărilor arabe din Golful Persic.

Documente consultate de The Wall Street Journal arată amploarea efortului mobilizat împotriva lor: liste detaliate de ținte, rapoarte despre pagube și colectare de informații care dezvăluie modul în care Israelul a vânat sistematic aparatul de securitate internă al Iranului.

Campania, începută în primele zile ale războiului, a vizat mai întâi centrele de comandă și sediile principale. Apoi, pe măsură ce oficialii de rang înalt au fost obligați să se mute, au fost urmăriți de la sedii la puncte de adunare și chiar în ascunzători pe sub poduri, se arată în documente. Scopul este perturbarea activității lor represive, pentru a le arăta iranienilor că cei care le-au fost călăi sunt eliminați.

Israelul afirmă că a lansat peste 10.000 de muniții asupra a mii de ținte, inclusiv 2.200 legate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, Basij și alte forțe de securitate. Estimările privind victimele se ridică la câteva mii.

Totuși, experții avertizează că experiența de decenii arată că este extrem de dificil să răstorni un guvern doar prin atacuri aeriene, ar dacă acesta reușește să supraviețuiască se va reface într-o formă potențial mai radicală.  „Va fi o victorie clară pentru regim, cu consecințe previzibile și imprevizibile”, a apreciat Farzin Nadimi, cercetător principal axat pe Iran la Washington Institute. 

O campanie cu dublu scop: distrugerea capacității militare și eliminarea conducerii

Primele lovituri au fost strategice, vizând direct inima regimului. Israelul l-a eliminat liderul suprem Ali Khamenei la reședința sa și, în coordonare cu SUA, a distrus majoritatea lansatoarelor de rachete și a apărării antiaeriene a Iranului.

Ulterior, responsabilitățile au fost împărțite: SUA au atacat infrastructura militar-industrială a Iranului, iar Israelul s-a concentrat pe structurile de control intern. În a doua zi, avioanele și dronele israeliene loviseră deja sedii legate de aripile de securitate domestică ale Gardienilor Revoluției, milițiile Basij și unitățile speciale de poliție.

Țintele au variat de la Tharallah - unitatea Gardienilor Revoluției responsabilă cu protecția capitalei - până la secții de poliție de cartier. Când informațiile au descoperit planuri de rezervă pentru adunarea forțelor în complexe sportive, Israelul a lovit aceste locații. 

Unul dintre cele mai sângeroase atacuri a avut loc la stadionul Azadi din Teheran, unde sute de membri ai forțelor de securitate au fost uciși. Filmările verificate arătau ofițeri întinși pe asfalt în afara altui stadion, iar spitalele locale au fost copleșite de victime. Un medic din Teheran a declarat: că forțele de securitate au fost aduse la spitalul Gandhi, iar pacienții au trebuit să facă loc răniților

Mass-media de stat iraniană a condamnat loviturile ca atacuri asupra civililor, omisiune ce ascundea prezența forțelor de securitate. O lovitură israeliană asupra unui centru de comandă al Ministerului Informațiilor, situat într-un complex al Companiei Electrice Iraniene, a ucis mai mulți angajați și a rănit trecători, conform rapoartelor iraniene.

Impactul psihologic asupra forțelor de securitate a fost puternic. Unii membri ai forțelor de ordine au început să doarmă în vehicule, moschei sau adăposturi improvizate, potrivit evaluării israeliene. În alte cazuri, agenți israelieni au contactat direct comandanți, avertizându-i pe ei și familiile lor să nu intervină sau vor suporta consecințe. Un apel înregistrat între un agent Mossad și un comandant de poliție iranian surprinde atmosfera tensionată.

„Mă auziți?” spune agentul în farsi, potrivit înregistrării. „Știm totul despre tine. Ești pe lista noastră neagră și avem toate informațiile despre tine.”

„Ok”, a răspuns comandantul.

„Vreau să te avertizez din timp că ar trebui să fii de partea oamenilor tăi,” a continuat agentul. „Dacă nu vei face asta, vei avea aceeași soartă ca a liderului tău. Mă auzi?”

„Frate, jur pe Coran, nu sunt dușmanul tău,” a spus comandantul. „Sunt deja un om mort. Te rog, vino să ne ajuți.”

Campania israeliană a vizat și depozite de poliție, computere, vehicule și echipamente, dar și unitățile de motocicliști care au jucat un rol central în suprimarea protestelor. În provincia Ilam, la granița cu Irak, au fost lovite cel puțin 34 de locații ale forțelor de securitate, complicând controlul Teheranului asupra regiunilor kurde.

Săptămâna trecută, dronele israeliene au început să opereze deasupra Teheranului, lovind puncte de control și baraje ale miliției Basij cu precizie, uneori ghidate de informații primite de la cetățeni. Doar joi, au fost lovite cel puțin trei puncte de control, inclusiv pe șoseaua Imam Reza și strada Shahed.

Duminică seara, forțele israeliene au desfășurat o operațiune țintită asupra punctelor de control, lovind 11 dintre acestea, inclusiv în piețele Enghelab și Azadi din Teheran și de-a lungul mai multor autostrăzi. 

Iranienii au confirmat atacurile repetate asupra punctelor de control, forțând ofițerii să se mute sub poduri, în școli sau în clădiri rezidențiale pentru a evita loviturile. Un medic din Vanak a spus că unii membri ai forțelor de securitate „ne-au rugat să-i lăsăm să stea peste noapte în clădirea noastră. Mai mulți dormeau într-un colț de lângă scări. Totodată, acesta spune că a văzut unii agenți instalând corturi sau refugiindu-se în autobuze. Locuitorii au raportat evacuări când ofițerii s-au mutat în blocuri de locuințe, de teamă să nu fie prinși la mijloc într-un atac.

Aplicarea legii a fost afectată. Cetățenii au declarat că nu și-au putut recupera bunurile furate, iar afacerile au fost nevoite să se închidă mai devreme deoarece poliția nu putea garanta siguranța.

Mulți iranieni spun că ar fi curată sinucidere să se revolte acum și se tem că Israelul și Statele Unite vor lăsa regimul intact și dornic de răzbunare pe populație.

În ciuda acestor provocări, forțele de securitate iraniene încă controlează străzile, menținând ordinea prin amenințări și potențialul forței letale. Totuși, analiștii estimează că combinația dintre lovituri țintite, presiuni economice și nemulțumire populară vor crea instabilitate pe termen lung, iar regimul este în cădere liberă.

„Văd un sistem în descompunere chiar înaintea ochilor lor,” conchide Farzin Nadimi, analist specializat în Iran la Institutul Washington. „Dar ar fi nevoie de mult mai multe atacuri pentru a răsturna situația.”

