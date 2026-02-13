Video Atac cu cuțitul la Arcul de Triumf din Paris. Suspectul, împușcat de un jandarm, în stare critică

Un bărbat înarmat cu un cuțit a amenințat vineri seara jandarmi aflați la Arcul de Triumf, în Paris, fiind ulterior rănit grav prin împușcare de către unul dintre ofițeri. Parchetul Național Antiterorist a deschis o anchetă în flagrant, relatează presa franceză.

Sursa video: X/ @F_Desouche

Agresiunea s-a produs imediat după ora locală 18.00, în timpul ceremoniei de reaprindere a Flăcării Soldatului Necunoscut. Potrivit informațiilor transmise de Le Figaro și BFMTV, un al doilea jandarm prezent la fața locului a folosit arma din dotare pentru a-l „neutraliza” pe bărbatul care amenința forțele de ordine.

Suspectul a fost rănit grav, viața fiindu-i în pericol. El a fost preluat de echipajele de salvare și transportat la spital. Autoritățile au precizat că nicio altă persoană nu a fost rănită.

Parchetul Național Antiterorist (PNAT) a anunțat că s-a sesizat din oficiu și a deschis o anchetă în flagrant. Potrivit Le Figaro, care citează „informațiile noastre”, bărbatul ar fi spus: „nu trebuia să ne ucideți femeile și copiii, vom vedea cine va triumfa sub Arcul de Triumf”.

Sursa video: X/ @SkyNews

La momentul intervenției, identitatea și motivația suspectului erau necunoscute. Surse citate de presa franceză indică faptul că acesta ar fi încercat să atace un jandarm chiar în timpul ceremoniei.

Primărița Arondismentului al VIII-lea, Jeanne d’Hauteserre, a confirmat incidentul. Zona Place de l’Étoile a fost închisă și securizată cu un cordon de siguranță, iar prefectul Poliției din Paris se afla la fața locului pentru coordonarea intervenției și a verificărilor.