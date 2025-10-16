Video Trump vrea să construiască un arc de triumf în Washington D.C. „Cred că va fi fantastic”

Președintele Donald Trump a anunțat că intenţionează să construiască un arc de triumf pe una dintre arterele de acces în capitala Washington, cu ocazia aniversării a 250 de ani de independenţă a SUA, care va fi sărbătorită pe 4 iulie anul viitor.

„Va fi cu adevărat frumos. Cred că va fi fantastic”, a spus Trump în timpul cinei.

O machetă a monumentului se află pe biroul său de mai multe zile, dar Trump şi-a dezvăluit public intenţiile abia miercuri seară, în timpul unei cine de gală cu donatori care finanţează construcţia unei noi săli festive la Casa Albă, scrie Agerpres.

Arcul de triumf ar urma să fie amplasat în apropierea Monumentului lui Lincoln, la capătul opus al podului Arlington, care este poarta de acces către Washington dinspre Virginia. Trump a prezentat trei machete de mărimi diferite ale construcției şi a spus că preferatul său este cel mai mare şi încoronat de o sculptură a zeiţei romane a libertăţii.

De când a revenit la Casa Albă, Trump s-a străduit să schimbe radical cursul politicii americane şi să anuleze tot ceea ce a făcut predecesorul său, democratul Joe Biden.

De la întoarcerea sa la Casa Albă, în ianuarie, a dublat numărul de tablouri din Biroul Oval şi a adăugat oglinzi cu rame grele şi aurii, precum şi detalii aurii pe şemineu, pe blaturi de masă şi chiar pe pereţi.

Într-una dintre cele mai controversate redecorări, Trump a ordonat ca Grădina Trandafirilor din jurul Biroului Oval, proiectată în 1962 de Prima Doamnă de atunci, Jacqueline Kennedy, să fie pavată.

Intenţia republicanului este de a facilita desfăşurarea de evenimente în acest spaţiu emblematic, de circa 40×20 metri, înconjurat de ronduri de trandafiri.