Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
Donald Trump propune un „Arc de Triumf” pentru Washington, inspirat de Paris. „Suntem cea mai mare şi mai puternică naţiune”

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, la bordul Air Force One, că intenţionează să construiască un arc de triumf în Washington, modelat după celebrul monument din Paris, informează dpa.

Donald Trump propune un „Arc de Triumf” pentru Washington. FOTO: Donald Trump/Truth Social
Donald Trump propune un „Arc de Triumf” pentru Washington. FOTO: Donald Trump/Truth Social

„Suntem cea mai mare şi mai puternică naţiune. Aş vrea să fie cel mai mare dintre ele”, a spus Trump, menţionând că va fi creat un comitet pentru a supraveghea proiectul.

Monumentul planificat ar urma să atingă o înălţime de 76 de metri, depăşind astfel Arcul de Triumf din Paris, finalizat în 1836, care are aproximativ 50 de metri înălţime.

Experţii în arhitectură au criticat înălţimea propusă, susţinând că ar putea să nu se încadreze armonios între clădirile din Washington. Totuşi, unii istorici consideră că ideea construirii unui astfel de monument în capitala SUA este interesantă.

Acesta ar fi cel mai recent proiect arhitectural prin care Trump îşi propune să lase o amprentă asupra Washingtonului. În prezent, se desfăşoară construcţia unei săli de bal opulente în Casa Albă, pentru care a fost demolată Aripa Est a clădirii, măsură care a stârnit critici.

Preşedintele Trump a lansat pentru prima dată ideea arcului în luna octombrie a anului trecut. Mass-media din SUA i-a atribuit de atunci porecla „Arc de Trump”. Săptămâna trecută, Trump a publicat pe platforma sa Truth Social trei designuri diferite pentru arc, inclusiv unul bogat ornamentat cu aur, un element caracteristic stilului său, regăsit şi în reamenajările Biroului Oval.

Trump nu a oferit un calendar pentru finalizarea proiectului.

SUA

