Selecționerul naționalei de fotbal a Egiptului ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale după un incident petrecut în timpul unei vacanțe pe litoralul nordic al țării. Hossam Hassan ar fi leșinat în timp ce încercat să le despartă pe cele două soții ale sale, care s-au păruit în fața turiștilor.

Antrenorul se afla într-un hotel de lux din stațiunea Porto Marina când un conflict izbucnit între cele două soții ale sale s-ar fi transformat într-o altercație fizică, în fața altor turiști, relatează publicația britanică The Sun, citând informații apărute în presa arabă.

Disputa între prima sa soție, Howaida Al-Gharbawi, și cea de-a doua soție, Dina „Dan Adam” Mustafa, a început într-un bar al hotelului și a escaladat ulterior.

Cele două femei au fost implicate într-o „altercație spectaculoasă în care cele două s-au tras de păr”, iar incidentul s-a produs în fața unor turiști surprinși de scena petrecută în complex.

Potrivit relatării, membrii familiei au intervenit rapid, iar ulterior a fost solicitată și intervenția personalului de securitate.

Presa arabă care a relatat cazul susține că selecționerul ar fi leșinat din cauza stresului produs de incident.