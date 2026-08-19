 Selecționerul Egiptului ar fi leșinat încercând să oprească o păruială între cele două soții ale sale | adevarul.ro
search
Miercuri, 19 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Selecționerul Egiptului ar fi leșinat încercând să oprească o păruială între cele două soții ale sale

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Selecționerul naționalei de fotbal a Egiptului ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale după un incident petrecut în timpul unei vacanțe pe litoralul nordic al țării. Hossam Hassan ar fi leșinat în timp ce încercat să le despartă pe cele două soții ale sale, care s-au păruit în fața turiștilor.

 Antrenorul se afla într-un hotel de lux din stațiunea Porto Marina când un conflict izbucnit între cele două soții ale sale s-ar fi transformat într-o altercație fizică, în fața altor turiști, relatează publicația britanică The Sun, citând informații apărute în presa arabă.  

Disputa între prima sa soție, Howaida Al-Gharbawi, și cea de-a doua soție, Dina „Dan Adam” Mustafa, a început într-un bar al hotelului și a escaladat ulterior.

Soțiile lui Hossam Hassan s-au luat la bătaie. FOTO captură ME24 - Middle East 24
Soțiile lui Hossam Hassan s-au luat la bătaie. FOTO captură ME24 - Middle East 24

Cele două femei au fost implicate într-o „altercație spectaculoasă în care cele două s-au tras de păr”, iar incidentul s-a produs în fața unor turiști surprinși de scena petrecută în complex.

Potrivit relatării, membrii familiei au intervenit rapid, iar ulterior a fost solicitată și intervenția personalului de securitate.

Presa arabă care a relatat cazul susține că selecționerul ar fi leșinat din cauza stresului produs de incident.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
digi24.ro
image
Italia introduce un nou sistem de taxare pe autostrăzi. Șoferii neatenți riscă amenzi de 344 de euro
stirileprotv.ro
image
Membri USR, consilieri județeni, fosta prefectă de Timiș, vizitată de mascați într-un dosar de fraudă cu fonduri europene, dar și apropiați ai clanului Cârpaci, printre cei care au ieșit la mitingul de susținere pentru Dominic Fritz, din Timișoara
gandul.ro
image
SCANDAL la Guvern! Sindicatul angajaților, atac la adresa lui Bolojan: La 17 august unde erați?
mediafax.ro
image
Mihai Stoica îi răspunde lui Adrian Mutu, care a distrus doi jucători de la FCSB: „Mă deranjează! Este copilul meu”
fanatik.ro
image
Românii pot fi plătiți să consume mai puțină energie. Cum funcționează noul serviciu de flexibilitate a consumului
libertatea.ro
image
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”
digi24.ro
image
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
gsp.ro
image
A căzut de la 70 de metri și a murit, la doar 34 de ani. Familia cere despăgubiri de 5.000.000 € din partea statului
digisport.ro
image
Mărturie explozivă în procesul pentru uciderea lui Tupac: „Mai bine mă tratați ca pe un martor ostil!”
click.ro
image
Pensionara care a câștigat cel mai mare premiu la Loto 6/49 și-a ridicat banii. "Este o minune care mi-ar putea salva viaţa"
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Industria în care jumătate din patroni se gândesc la concedieri. "Nu îţi mai găseşti loc de muncă"
observatornews.ro
image
DRAMA neștiută a medicului rezident de 28 de ani care s-a aruncat de la etajul 14. De ce boală sufereau părinții lui
cancan.ro
image
Casa de pensii schimbă data la care va livra pensia pe card în septembrie. Care e motivul?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
prosport.ro
image
Ce greșeli îți pot bloca dosarul de pensionare în 2026. Documentele pe care trebuie să le verifici
playtech.ro
image
Doar în România! Cum a putut fi montată nocturna stadionului pe care va juca echipa din SuperLiga. Video
fanatik.ro
image
Implicarea PSD în cazul Fritz: „Avem, în două luni, intervenții decisive ale justiției sau ale CCR în privința situației politice”
ziare.com
image
”Îl susții pe Aleksandr Lukashenko?”. Aryna Sabalenka a răspuns în ȘASE cuvinte. ”Abia acum va fi furtună”
digisport.ro
image
Detalii cutremurătoare despre drama medicului rezident care s-a sinucis. Ce se întâmpla în viața lui
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunnţ-şoc de la Guvern. Se îngheaţă pensii, salarii, ajutoare sociale!
romaniatv.net
image
Alertă la Kiev! Cabinetul lui Zelenski, vizat de percheziții într-o operațiune specială
mediaflux.ro
image
Bernadette Szocs a incendiat „Insula milionarilor”, după frustrarea trăită în Suedia
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
„A spus că iese și nu s-a mai întors”. Trupul ars al unei influencerițe, găsit între rândurile de viță-de-vie din Franța
click.ro
image
Incredibil! Între aceste fotografii e o distanță de 40 de ani! Cum ține Oana Sîrbu timpul în loc, micile sale trucuri
click.ro
image
Crimă elucidată după trei decenii! Un pensionar de 81 de ani, săltat de polițiști direct din azil
click.ro
prințesa Margaret sursa GettyImages jpg
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat
okmagazine.ro
Catherine, Împărăteasa Rusiei foto profimedia 0416507007 jpg
Împărăteasa care pretindea să fie satisfăcută de șase ori pe zi se delecta cu o jucărie „de dimensiuni elefantine”, care copia bărbăția amantului ei favorit
okmagazine.ro
Piatra runică cu o inscripție misterioasă, descoperită în situl arheologic Á Sondum (© Helgi Michelsen / Tjóðsavnið - Faroe Islands National Museum)
O piatră runică cu o inscripție misterioasă, descoperită în podeaua unei capele medievale din Insulele Feroe
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Florin Răducioiu, despre relația care i-a afectat cariera: „Am greșit și nu l-am ascultat pe Giovanni Becali”
image
„A spus că iese și nu s-a mai întors”. Trupul ars al unei influencerițe, găsit între rândurile de viță-de-vie din Franța

OK! Magazine

image
Împărăteasa care pretindea să fie satisfăcută de șase ori pe zi se delecta cu o jucărie „de dimensiuni elefantine”, care copia bărbăția amantului ei favorit