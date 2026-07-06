Video Ankara, sub măsuri excepționale de securitate înaintea Summitului NATO. Mark Rutte a ajuns deja în capitala Turciei

Capitala Turciei s-a transformat într-o adevărată fortăreață cu mai puțin de 24 de ore înainte de debutul Summitului NATO. Autoritățile turce au mobilizat forțe de ordine și au instituit măsuri de securitate fără precedent, în contextul în care 32 de șefi de stat și de guvern, alături de delegațiile lor, urmează să ajungă marți la Ankara.

La reuniune vor participa și oficiali din statele partenere din regiunea Indo-Pacific, iar principalele bulevarde ale capitalei turce au fost împrejmuite cu garduri de protecție și sunt păzite de polițiști și jandarmi, relatează Antena 3 CNN.

Zeci de activiști anti-NATO, reținuți înaintea summitului

Luni, 6 iulie, cu o zi înaintea reuniunii, autoritățile turce au desfășurat o amplă operațiune împotriva activiștilor care intenționau să organizeze proteste.

Poliția a arestat zeci de membri ai partidelor de opoziție și ai unor organizații de stânga care critică NATO. Aceștia fac parte dintr-o platformă care promovează sloganul „Nu coordonării cu NATO” și se opune apartenenței Turciei la Alianța Nord-Atlantică.

Potrivit autorităților, măsurile au fost luate pentru prevenirea incidentelor pe durata summitului.

Străzi închise și filtre de securitate

Începând de marți dimineață, principalele artere din Ankara vor fi închise circulației pentru a permite deplasarea coloanelor oficiale.

Măsurile de securitate au fost intensificate și în jurul hotelurilor în care sunt cazați liderii și delegațiile participante, precum și în zona Palatului Prezidențial, unde se desfășoară summitul.

Toți participanții acreditați vor trebui să treacă prin mai multe filtre de control înainte de accesul în perimetrul reuniunii.

Tunuri cu apă, pregătite în punctele-cheie ale orașului

Autoritățile au amplasat autospeciale dotate cu tunuri de apă în mai multe zone strategice din Ankara, semn că există în continuare temeri privind posibile manifestații pe durata celor două zile de summit.

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a cerut măsuri sporite pentru ca reuniunea să se desfășoare fără incidente sau provocări de securitate.

Donald Trump și ceilalți lideri ajung marți la Ankara

Summitul NATO începe marți, când sunt așteptați majoritatea șefilor de stat și de guvern ai Alianței.

Printre primii lideri care vor sosi se numără și președintele Statelor Unite, Donald Trump, care va fi întâmpinat de președintele Recep Tayyip Erdoğan.

De asemenea, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ajuns deja în capitala Turciei. Acesta a fost întâmpinat pe aeroport de președintele Industriei de Apărare din Turcia, Haluk Görgün, și de alți oficiali turci.

În cursul zilei, Mark Rutte urmează să susțină o conferință de presă și să fie primit de președintele Recep Tayyip Erdoğan, înaintea deschiderii oficiale a summitului.