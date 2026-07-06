search
Luni, 6 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Ankara, sub măsuri excepționale de securitate înaintea Summitului NATO. Mark Rutte a ajuns deja în capitala Turciei

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Capitala Turciei s-a transformat într-o adevărată fortăreață cu mai puțin de 24 de ore înainte de debutul Summitului NATO. Autoritățile turce au mobilizat forțe de ordine și au instituit măsuri de securitate fără precedent, în contextul în care 32 de șefi de stat și de guvern, alături de delegațiile lor, urmează să ajungă marți la Ankara.

Mark Rutte a ajuns la Ankara. FOTO: X/@havvazm5
Mark Rutte a ajuns la Ankara. FOTO: X/@havvazm5

La reuniune vor participa și oficiali din statele partenere din regiunea Indo-Pacific, iar principalele bulevarde ale capitalei turce au fost împrejmuite cu garduri de protecție și sunt păzite de polițiști și jandarmi, relatează Antena 3 CNN.

Zeci de activiști anti-NATO, reținuți înaintea summitului

Luni, 6 iulie, cu o zi înaintea reuniunii, autoritățile turce au desfășurat o amplă operațiune împotriva activiștilor care intenționau să organizeze proteste.

Poliția a arestat zeci de membri ai partidelor de opoziție și ai unor organizații de stânga care critică NATO. Aceștia fac parte dintr-o platformă care promovează sloganul „Nu coordonării cu NATO” și se opune apartenenței Turciei la Alianța Nord-Atlantică.

Potrivit autorităților, măsurile au fost luate pentru prevenirea incidentelor pe durata summitului.

Străzi închise și filtre de securitate

Începând de marți dimineață, principalele artere din Ankara vor fi închise circulației pentru a permite deplasarea coloanelor oficiale.

Măsurile de securitate au fost intensificate și în jurul hotelurilor în care sunt cazați liderii și delegațiile participante, precum și în zona Palatului Prezidențial, unde se desfășoară summitul.

Toți participanții acreditați vor trebui să treacă prin mai multe filtre de control înainte de accesul în perimetrul reuniunii.

Tunuri cu apă, pregătite în punctele-cheie ale orașului

Autoritățile au amplasat autospeciale dotate cu tunuri de apă în mai multe zone strategice din Ankara, semn că există în continuare temeri privind posibile manifestații pe durata celor două zile de summit.

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a cerut măsuri sporite pentru ca reuniunea să se desfășoare fără incidente sau provocări de securitate.

Donald Trump și ceilalți lideri ajung marți la Ankara

Summitul NATO începe marți, când sunt așteptați majoritatea șefilor de stat și de guvern ai Alianței.

Printre primii lideri care vor sosi se numără și președintele Statelor Unite, Donald Trump, care va fi întâmpinat de președintele Recep Tayyip Erdoğan.

De asemenea, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ajuns deja în capitala Turciei. Acesta a fost întâmpinat pe aeroport de președintele Industriei de Apărare din Turcia, Haluk Görgün, și de alți oficiali turci.

În cursul zilei, Mark Rutte urmează să susțină o conferință de presă și să fie primit de președintele Recep Tayyip Erdoğan, înaintea deschiderii oficiale a summitului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele trei misiuni „fără precedent” pe care China ar trebui să le execute dacă va invada Taiwanul
digi24.ro
image
Sfere misterioase, aduse de valuri pe o plajă din Queensland. Populația a fost avertizată să nu le atingă
stirileprotv.ro
image
Efectele politicilor lui Bolojan. Consumul s-a prăbușit în România pentru a zecea lună consecutiv. Datele dezastrului, de la Institutul Național de Statistică
gandul.ro
image
Haos pe aeroporturile europene din cauza noului sistem de intrare/ieșire. Întârzieri de până la 5h
mediafax.ro
image
Unicul cuvânt cu care a descris iubita lui Erling Haaland prestația senzațională a atacantului, care a marcat două goluri și a eliminat Brazilia din Cupa Mondială
fanatik.ro
image
CTP îl atacă dur pe Donald Trump după scandalul de la Campionatul Mondial: „Mânjește ca un mistreț tot ce e omenesc”
libertatea.ro
image
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
digi24.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Vinicius s-a dus direct la Haaland, în timpul interviului. Gestul făcut în fața "Bestiei", cu zeci de reporteri prezenți
digisport.ro
image
Le ține vocea, dar refuză să mai cânte! Motivul pentru care Doina Spătaru, Angela Similea și Maria Ciobanu au renunțat la marile concerte
click.ro
image
Imagini șocante cu o femeie care își bate fiica pe stradă, la Constanța. Când trecătorii intervin, le strigă: „Luați-o și creșteți-o!”
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
De ce îşi doresc PNL şi AUR ca PSD să dispară. Cristian Pîrvulescu, la Podcasturile Observator 360
observatornews.ro
image
O nouă boală se răspândește în Europa, de la animale la om. Zeci de cazuri au fost confirmate
cancan.ro
image
Când intră pensiile pe card: vineri, 10 iulie, sau se amână pentru luni, 13 iulie? Ce a decis Casa de Pensii?
newsweek.ro
image
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
prosport.ro
image
Concediile în România, afectate de schimbarea voucherelor de vacanță. Sumele decontate au scăzut puternic
playtech.ro
image
Clubul care i-a dat pe Pancu, „Prințul” Cristea și alte nume mari din fotbalul românesc a fost aruncat la coșul de gunoi al istoriei! Decizie fără precedent
fanatik.ro
image
Ce autostrăzi din PNRR sunt deja pierdute. Mai sunt doar câteva săptămâni pentru salvarea proiectelor, iar Guvernul Bolojan intră în a treia lună de interimat
ziare.com
image
Federaţia Franceză de Fotbal, cea mai tare reacție după ce FIFA i-a anulat cartonașul roșu americanului Balogun
digisport.ro
image
Milioane de iranieni la funeraliile fostului lider suprem! Ali Khamenei va fi înmormântat pe 9 iulie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată super vila în care locuiește David Popovici. Lângă locuința sa există terenuri de sport și o piscină semiolimpică / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Scandal la Cupa Mondială! Cartonașul roșu primit de americanul Folarin Balogun a fost anulat la intervenția Casei Albe
mediaflux.ro
image
A luat pauză de la fotbal! Unde s-a refugiat cea mai sexy fană din Superliga: „Îți taie respirația!”
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Romanița Iovan sfidează trecerea timpului! Secretul siluetei și al tenului impecabil la 61 de ani. „Mă bucur când primesc astfel de complimente”
click.ro
image
Loredana Groza, răvășitoare în Monaco. Artista și-a surprins fanii cu imagini spectaculoase în costum de baie
click.ro
image
Cum şi-a sărbătorit Medana, soția lui Alin Oprea, băiatul? Ce a putut să-i transmită solistul de la Talisman fiului său vitreg? „Au o relație apropiată”
click.ro
Erling Haaland și Prințesa Ingrid Alexandra FOTO Instagram jpg
Fotbalistul Erling Haaland a încălcat protocolul la întâlnirea cu viitoarea lui regină. Cum s-a lipit de ea este aproape indecent!
okmagazine.ro
Taylor Swift sursa foto Profimedia jpg
Taylor Swift a pierdut un om drag chiar în ziua nunții! Ce mesaj i-a transmis acesta miresei, înainte să moară
clickpentrufemei.ro
Ovidiu printre sciți, pictură de Eugène Delacroix, din 1862 (© Metropolitan Museum of Art)
Un nou studiu ADN dezvăluie legăturile de rudenie între elitele scitice din întreaga stepă eurasiatică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alice Peneacă, primele declarații după cununia civilă de la mare! Când și unde va avea loc nunta?
image
Romanița Iovan sfidează trecerea timpului! Secretul siluetei și al tenului impecabil la 61 de ani. „Mă bucur când primesc astfel de complimente”

OK! Magazine

image
Fotbalistul Erling Haaland a încălcat protocolul la întâlnirea cu viitoarea lui regină. Cum s-a lipit de ea este aproape indecent!

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift a pierdut un om drag chiar în ziua nunții! Ce mesaj i-a transmis acesta miresei, înainte să moară

Click! Sănătate

image
Ai tensiune mare? Sofia Vergara vrea să știi despre acest test de urină!