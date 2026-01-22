Ochelarii purtați de Emmanuel Macron la Davos au crescut cu aproape 28% acțiunile producătorului

Ochelarii de soare tip aviator purtați de președintele Franței, Emmanuel Macron, în timpul discursului său de la Forumul Economic Mondial de la Davos au stârnit interes pe piețele financiare, ducând joi la o creștere de aproape 28% a acțiunilor producătorului lor, compania italiană iVision Tech.

Grupul, care deține marca franceză premium Henry Jullien, a anunțat că modelul purtat de liderul de la Élysée este Pacific S 01, vândut la prețul de 659 de euro pe site-ul companiei.

Directorul iVision Tech, Stefano Fulchir, a declarat că apariția lui Macron cu acești ochelari „a creat cu siguranță un efect spectaculos asupra acțiunilor”, relatează Reuters.

Creșterea bursieră a majorat capitalizarea companiei cu aproximativ 3,5 milioane de euro.

Imaginile cu președintele francez purtând ochelarii în timpul discursului susținut într-o sală au circulat intens pe rețelele sociale, generând meme-uri, comentarii și comparații cu filmul „Top Gun” din 1986, în care Tom Cruise poartă ochelari similari. Subiectul a atras atenția inclusiv a președintelui american Donald Trump.

Biroul lui Emmanuel Macron a explicat că acesta a purtat ochelari de soare pentru a-și proteja ochii, din cauza unui vas de sânge spart, fără a menționa însă brandul ochelarilor. Cu toate acestea, Stefano Fulchir a afirmat că poate recunoaște fără dubii ochelarii Henry Jullien, precizând că i-a trimis personal lui Macron în 2024.

Acțiunile iVision Tech, listate la Bursa de la Milano, au înregistrat miercuri o creștere de aproape 6%, fiind suspendate temporar de la tranzacționare din cauza volatilității. Tranzacțiile au fost reluate joi, în jurul orei 11:15 GMT, apoi din nou oprite, titlurile fiind pe cale să înregistreze cel mai mare avans zilnic din istoria recentă a companiei.