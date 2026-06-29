Putin refuză armistițiul propus de Ucraina și amenință că va continua războiului

Președintele Vladimir Putin amenință, într-un interviu difuzat duminică de televiziunea de stat, că Rusia își va continua obiectivul militar de a prelua controlul total asupra celor patru regiuni ucrainene anexate în 2022, Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie, indiferent de propunerile venite din partea Kievului pentru reducerea ostilităților.

Liderul rus susține că Ucraina ar fi înaintat o propunere privind oprirea reciprocă a atacurilor cu rază lungă, prezentată ca un posibil pas spre negocieri, potrivit Reuters.

Kremlinul consideră însă inițiativa drept o încercare a Kievului de a diminua presiunea militară de pe linia frontului, care se întinde pe aproximativ 1.250 de kilometri.

Putin afirmă că loviturile armatei sale în profunzimea teritoriului ucrainean sunt „mai puternice și mai distructive”, motiv pentru care Ucraina ar căuta să le limiteze.

În același interviu, Putin recunoaște că atacurile cu drone ale Ucrainei asupra infrastructurii petroliere au provocat penurii de combustibil în mai multe regiuni ale Rusiei.

Liderul de la Kremlin susține însă că situația este gestionată și cere accelerarea producției de sisteme de apărare aeriană, pe fondul intensificării loviturilor ucrainene.

Președintele rus a reiterat că obiectivul principal al armatei ruse rămâne „eliberarea completă” a Donbasului și a regiunilor din sud pe care Moscova le numește „Novorossiya”. Putin a respins din nou ideea unei întâlniri directe cu președintele Volodimir Zelenski, propusă recent de acesta într-o scrisoare deschisă.

Putin așteaptă la reluarea discuțiilor mediate de SUA

Referindu-se la eforturile diplomatice internaționale, Vladimir Putin a spus că se așteaptă la reluarea discuțiilor mediate de Statele Unite după calmarea conflictului dintre Washington și Teheran.

Putin a confirmat că, în discuțiile avute anul trecut în Alaska cu președintele american Donald Trump, nu s-a ajuns la un acord formal, dar au fost analizate „posibile soluții” pentru încheierea războiului.

Dictatorul rus a menționat și posibilul rol al Belarusului în viitoare negocieri, după două zile de discuții cu președintele Aleksandr Lukașenko. Nu a comentat însă acuzațiile Kievului potrivit cărora Moscova ar încerca să implice mai profund Belarusul în conflict.

Amintim că două state aflate pe flancul estic al NATO au avertizat că Rusia pregătește o posibilă „provocare” în statele baltice sau în Polonia, într-o încercare de a testa coeziunea alianței occidentale, pe fondul presiunilor crescânde exercitate de Ucraina asupra teritoriului rus.