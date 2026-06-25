Lukașenko: Belarus nu vrea război cu Ucraina. „Avem destule probleme, vrem doar pace”

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că țara sa nu dorește implicarea într-un război și că principalul obiectiv al Minskului este menținerea păcii în regiune.

„Nu avem nevoie de război. Avem suficient pământ, suficiente resurse economice și suficiente probleme. De aceea nu vrem nicio confruntare și nu vedem niciun motiv să alimentăm tensiunile”, a afirmat liderul belarus în cadrul unei întâlniri cu guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, potrivit agenției de presă TASS.

Lukașenko a adăugat că orice acord de pace trebuie să includă garanții solide pentru Rusia și Belarus.

„Pace, și numai pace. Dar trebuie să existe garanții ferme că nu vom fi păcăliți din nou”, a spus acesta, făcând referire la relațiile cu Occidentul.

Liderul de la Minsk a susținut că „Ucraina este astăzi doar o monedă de schimb într-un joc geopolitic mai amplu”.

Lukașenko spune că a discutat cu reprezentanți ai lui Zelenski

Într-o altă declarație, citată de publicația Meduza, Lukașenko a afirmat că s-a întâlnit recent la Minsk cu reprezentanți ai președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit liderului belarus, acesta le-ar fi transmis că implicarea Belarusului în război ar schimba radical natura conflictului.

„Le-am spus direct: transmiteți-i președintelui vostru că, dacă se gândește să ne atragă în război, trebuie să înțeleagă că războiul se va schimba instantaneu. Va fi un război complet diferit”, a declarat Lukașenko.

El a susținut că Belarusul nu dorește să lupte împotriva Ucrainei și că populația celor două țări nu are motive să se confrunte militar.

„Nu vrem să luptăm cu ucrainenii. Poziția noastră este una de pace. Dar, în orice situație, vom fi alături de Rusia”, a spus președintele belarus.

Declarațiile vin după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat în ultimele luni Rusia că încearcă să atragă Belarusul mai direct în conflictul cu Ucraina. Potrivit Meduza, Kievul a cerut recent Minskului să elimine instalații de comunicații de la graniță despre care susține că erau folosite pentru ghidarea atacurilor rusești.