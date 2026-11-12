 Emisarii lui Trump au ajuns la Moscova pentru o întrevedere cu Vladimir Putin | adevarul.ro
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Emisarii lui Trump au ajuns la Moscova pentru o întrevedere cu Vladimir Putin

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Emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner au sosit joi la Moscova pentru o întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin, în urma discuţiilor ucraineano-ruse care s-au încheiat miercuri la Abu Dhabi, au relatat agenţiile de ştiri ruse.

Steve Witkoff şi Jared Kushner
Steve Witkoff şi Jared Kushner, emisarii lui Donald Trump Foto: EPA EFE

„Emisarii preşedintelui american (...) au fost întâmpinaţi de reprezentantul special al preşedintelui rus, Kirill Dmitriev", la sosirea lor pe Aeroportul Vnukovo, la periferia Moscovei, a relatat agenţia de ştiri Interfax.

După Moscova, ei urmează să se deplaseze la Dublin, pentru o întâlnire, tot joi, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Agerpres.

La sosirea sa în capitala Irlandei, miercuri, Zelenski a declarat că ar putea exista o „fereastră de oportunitate" pentru a ajunge la un armistiţiu până în 2027.

„Ceea ce este important este că americanii s-au dus să-l vadă pe Putin cu propuneri concrete. Mi-ar plăcea foarte mult să se întoarcă la Dublin cu propuneri concrete", a adăugat el. Zelenski şi-a exprimat scepticismul, dar a precizat că „există speranţă".

De asemenea, el a salutat ceea ce a numit o „schimbare de ton" din partea Statelor Unite în ceea ce priveşte participarea Europei la discuţii, afirmând că „partea americană abordează acest lucru într-un mod mai pozitiv, mai cald".

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că negocierile purtate în Emirate au demonstrat că Statele Unite, Ucraina şi Europa sunt „pe deplin aliniate şi unite".

În timpul acestor două zile de discuţii directe - primele în peste opt luni -, cele două părţi au convenit asupra unui alt schimb de prizonieri la scară largă, însă au fost în dezacord cu privire la rolul pe care Europa ar trebui să îl joace în negocierile în curs.

Deşi din aceste discuţii care vizează găsirea unei soluţii la peste patru ani de război au fost obţinute puţine rezultate concrete, părţile au raportat progrese şi au afirmat că negocierile vor continua.

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