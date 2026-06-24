Ultimatumul lui Zelenski pare să fi avut efect. Belarus a dezactivat stațiile folosite pentru ghidarea dronelor rusești

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri, 24 iunie, că stațiile de releu din Belarus folosite pentru ghidarea dronelor rusești au fost oprite de autoritățile de la Minsk, fără a exista însă confirmări privind demontarea acestora.

Anunțul vine la câteva zile după ce liderul ucrainean i-a cerut omologului său belarus să oprească funcționarea acestor echipamente.

Potrivit lui Zelenski, începând cu 22 iunie, stațiile de releu au încetat să funcționeze pe teritoriul Belarusului. Totuși, președintele ucrainean a precizat că nu are deocamdată confirmarea dacă aceste instalații au fost efectiv demontate sau doar oprite.

„Începând din 22 iunie, stațiile de releu au încetat să funcționeze pe teritoriul Belarusului. Dacă le-au desființat sau nu, sincer, nu știu deocamdată. Dar încercăm să aflăm”, a transmis liderul ucrainean.

Declarațiile vin după ce, vineri, Zelenski i-a transmis un ultimatum liderului de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, cerându-i să elimine în decurs de o săptămână releele amplasate în două regiuni de la granița cu Ucraina.

Acesta a avertizat că armata ucraineană ar putea interveni dacă acestea nu sunt scoase din funcțiune.

De asemenea, Zelenski a solicitat și oprirea livrărilor de combustibili din Belarus către Rusia, în condițiile în care Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor rusești.