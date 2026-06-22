Zelenski îi cere lui Lukașenko măsuri concrete pentru dezescaladare. „Poate să-și păstreze scuzele pentru el”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut apel la liderul belarus Aleksandr Lukașenko să ia măsuri concrete pentru dezescaladare, au relatat duminică, 21 iunie, publicații ucrainene.

Lukașenko a cerut recent Moscovei și Kievului să pună capăt războiului, afirmând că o victorie militară nu este realistă pentru niciuna dintre părți. În același timp, el a susținut că Ucraina nu are de ce să se teamă de Belarus și și-a cerut scuze lui Zelenski pentru declarațiile făcute în trecut.

„Lukașenko trebuie să demonstreze (n. red. că ia măsuri pentru) dezescaladare dincolo de simple cuvinte”, a declarat Zelenski, citat de agenția dpa. O simplă scuză din partea aliatului apropiat al Moscovei nu este suficientă, a adăugat el.„Poate să-și păstreze acel «îmi cer scuze» pentru el, asta nu a funcționat încă din prima zi a războiului.”

Belarus este considerată cel mai apropiat aliat al Rusia. Când forțele ruse au invadat Ucraina în februarie 2022, acestea au atacat și din direcția capitalei Kiev pornind de pe teritoriul Belarusului, însă au fost nevoite să se retragă după pierderi semnificative.

Zelenski avertizează de săptămâni întregi că Rusia încearcă să atragă Belarus în război și a îndemnat Minsk să nu permită acest lucru. Kievul susține că în prezent este amenințat de mai multe puncte de ghidare a dronelor rusești aflate pe teritoriul Belarusului. Ucraina afirmă că Rusia folosește aceste puncte pentru a ghida drone în atacurile asupra țintelor de pe teritoriul ucrainean.

Zelenski i-a cerut în repetate rânduri lui Lukașenko să demonteze aceste instalații: „Dacă nu le opresc ei, le vom opri noi. Punct.”

Stații de control al dronelor în Belarus

Faptul că Rusia folosește teritoriul Belarusului pentru a controla drone de atac de tip Shahed în timpul loviturilor asupra Ucrainei a devenit cunoscut pentru prima dată în ianuarie 2026, potrivit Militarnyi.

În februarie, comunitatea internațională de informații InformNapalm, în colaborare cu centrul de analiză cibernetică Fenix Cyber Analytics Center, a spart conturile unor militari ruși și a obținut acces la sistemele de monitorizare folosite de operatorii de drone.

Începând cu martie 2026, pe teritoriul Belarusului au fost detectate patru astfel de stații, existând și informații privind planuri rusești de a desfășura echipamente suplimentare.

În mai, a devenit cunoscut faptul că Rusia exercită presiuni asupra lui Aleksandr Lukașenko, cerând Belarusului să se alăture operațiunilor din sectorul Kiev–Cernihiv și acțiunilor împotriva statelor NATO.

La scurt timp, președintele autoproclamat al Belarusului a declarat că un atac al Belarusului asupra teritoriului ucrainean nu este de așteptat. În același timp, el a subliniat că Belarus este „foarte vulnerabil militar dacă Ucraina începe să atace Belarus în același mod în care atacă Rusia”.