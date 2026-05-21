Scenariul în care Belarusul s-ar implica în războiul din Ucraina

Belarus nu are planuri de a intra în război împotriva Ucrainei, a declarat joi preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, după ce autorităţile ucrainene au tras un semnal de alarmă că Minskul ar putea să se lase antrenat în războiul dus de Rusia pe teritoriul Ucrainei.

"Referitor la declaraţiile ucrainenilor privind posibila intrare a Belarusului în război, vă spun pur şi simplu că ne vom implica doar într-un singur caz: dacă se comite o agresiune împotriva teritoriului nostru", a afirmat Lukaşenko, citat de agenţia de stat Belta.

El a adăugat că Minskul "nu are nicio intenţie să intre în războiul din Ucraina" şi a afirmat că "nu este nevoie de aşa ceva".

Lukaşenko - care a supervizat joi, împreună cu preşedintele rus, Vladimir Putin - prin videoconferinţă - primele exerciţii comune cu utilizarea armamentului nuclear tactico-strategic - a afirmat că este dispus să se întâlnească în orice moment cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre relaţiile bilaterale, scrie Agerpres.

"Sunt dispus să mă întâlnesc cu el oriunde - în Ucraina, în Belarus - şi să discutăm despre problemele din relaţiile bilaterale", a afirmat el.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat joi desfăşurarea unor operaţiuni comune "fără precedent" împreună cu armata ucraineană la frontiera cu Belarus, axate pe sporirea supravegherii în zonă pentru a intercepta posibile infiltrări de grupuri de spioni şi sabotori din ţara vecină, care, după cum a declarat recent preşedintele Volodimir Zelenski, este supusă presiunilor din partea Moscovei în ideea de a o atrage în războiul în Ucraina.