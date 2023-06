LIVE TEXT | Război în Ucraina. Rusia are din nou acces la microcipurile și componentele electronicele cheie occidentale

Accesul Rusiei la microcipuri și electronice se află la „aproximativ nivelurile de dinainte de război”, deoarece țările europene continuă să vândă materiale țărilor care revând bunuri Rusiei. SUA au identificat cinci țări care permit eludarea sancțiunilor de către Rusia. Doar patru dintre acestea au graniță comună cu Rusia.

UPDATE 06.33 Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în cel puțin patru zone ale frontului pe 9 iunie. Ministerul rus al Apărării (MOD) a susținut că forțele ruse au respins atacurile terestre limitate și localizate ucrainene în zona Kreminna.Oficialii ucraineni au declarat la 9 iunie că forțele ucrainene au avansat cu 1,2 kilometri în operațiuni ofensive continue lângă Bakhmut, pe 8 iunie. Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă limitate în vestul regiunii Donețk, lângă granița Donețk-Zaporijia, pe 9 iunie și au obținut câștiguri tactice în zonă. Forțele ucrainene au continuat, de asemenea, atacurile la sol în vestul regiunii Zaporijia peste noapte, între 8 și 9 iunie și în timpul zilei, pe 9 iunie, iar o sursă rusă a sugerat că forțele ucrainene au obținut câștiguri progresive în timpul atacurilor.

UPDATE 06.15 Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut pe 9 iunie că, recent, contraofensiva ucraineană a început și a remarcat că forțele ucrainene au încă potențial ofensiv, o abatere de la eforturile anterioare ale Kremlinului de a minimiza contraofensivele ucrainene. Putin a afirmat că luptele au loc de cinci zile și a susținut că forțele ucrainene „nu și-au atins obiectivele în nicio zonă de luptă” după ce au introdus în luptă „rezerve strategice”. Putin a susținut că forțele ucrainene au suferit pierderi semnificative și a motivat că succesele rusești se datorează echipamentului și personalului militar rusesc superioare. Putin a adăugat că, în prezent, comandamentul militar rus evaluează „realist” situația actuală și „va proceda în funcție de aceste realități”. Discuția lui Putin despre contraofensiva ucraineană este o abatere notabilă de la abordarea sa anterioară, prin care se distanțata de la a discuta realitățile câmpului de luptă și poate indica faptul că Kremlinul învață din abordarea eșuată anterioară de a minimiza retoric contraofensivele ucrainene de succes din 2022.

UPDATE 05.54 Dimpotrivă, o mare parte din spațiul informațional rusesc a susținut prematur că, deja, contraofensiva ucraineană a eșuat după ce forțele ruse au avariat, pe 9 iunie, mai multe echipamente militare ucrainene furnizate de Occident. Imaginile câmpului de luptă arată vehicule și tancuri de luptă a infanteriei furnizate de Occident avariate sau distruse în vestul regiunii Zaporijia, deși numărul de vehicule ucrainene pe care mai multe surse ruse au susținut că forțele ruse le-au distrus este foarte umflat. Forțele ucrainene au pierdut anterior echipament militar în aceeași locație pe 8 iunie. Unii ultranaționaliști proeminenți ruși au susținut că echipamentele furnizate de Occident avariate sau distruse au indicat că forțele ucrainene nu au reușit să lanseze o contraofensivă la scară largă. Naționaliștii ruși sărbătoresc succesul celei de-a 58-a Armate de Arme Întrunite (Districtul Militar de Sud), în ciuda faptului că forțele ruse execută doar operațiuni defensive de bază care nu ar trebui să fie atât de neobișnuite încât să merite laude. Un blogger afiliat la Kremlin a susținut că activitatea ofensivă ucraineană este în declin, în timp ce un general rus în retragere și-a exprimat recunoștința față de elementele Armatei 58 de arme combinate ruse și a proclamat aceste elemente drept eroi, în ciuda bătăliilor care continuă de-a lungul diferitelor linii de front. Un alt blogger rus a susținut că o contraofensivă poate dura doar până la 10 până la 15 zile, ceea ce sugerează că această contraofensivă ucraineană va culmina în curând. Cu toate acestea, alți ultranaționaliști au avertizat că forțele ucrainene nu au efectuat încă ofensiva principală și au remarcat că forțele ruse întăresc al doilea eșalon în așteptarea atacurilor ucrainene. Un blogger afiliat Wagner a condamnat entuziasmul excesiv în jurul distrugerii echipamentelor militare ucrainene, menționând că trusa occidentală cu echipamente nu este „un fel de magie”.

UPDATE 05.31 Oficialii ucraineni au recunoscut direct că forțele ucrainene se așteaptă să sufere pierderi de echipamente în timpul operațiunilor de contraofensivă. Ministrul adjunct al apărării ucrainean Hanna Malyar a declarat la 9 iunie că sunt așteptate pierderi în timpul operațiunilor de luptă și că „echipamentul militar care nu poate fi distrus” nu a fost încă inventat. Malyar a adăugat că sursele rusești amplifică puternic imaginile cu pierderi de echipamente ucrainene pentru efecte informaționale. Economistul au raportat că forțele ucrainene folosesc echipamente occidentale critice în zonele din prima linie unde forțele ucrainene au suferit recent pierderi de echipamente. ISW a evaluat anterior că forțele ucrainene par să fi angajat doar o parte din rezervele lor disponibile pentru operațiunile de contraofensivă actuale și că rapoartele existente privind echipamentele avariate, furnizate de Vest nu reprezintă o măsură definitivă a puterii de luptă actuale a Ucrainei. Imaginile disponibile ale pierderilor de echipamente ucrainene indică, în plus, că multe dintre aceste vehicule blindate au fost imobilizate, dar nu au fost distruse definitiv și sunt probabil recuperabile de forțele ucrainene. Filmările sugerează, de asemenea, că echipajele ucrainene ale acestor vehicule blindate, care sunt mult mai valoroase decât vehiculele în sine au supraviețuit.

UPDATE 05.19 Structura de comandă rusă responsabilă pentru zonele din sudul Ucrainei este neclară și probabil se suprapune. Ministerul rus al Apărării (MOD) a publicat o declarație video pe 8 iunie a comandantului grupării ruse din direcția operațională Zaporijia, generalul colonel Alexander Romanciuk, în care a raportat detalii despre atacurile ucrainene din sudul Ucrainei. Romanchuk este comandantul adjunct al Districtului Militar de Sud (SMD), deși nivelul său de responsabilitate pentru sudul Ucrainei rămâne neclar. Un colonel rus a susținut anterior că generalul colonel Mikhail Teplinksy, comandantul Forțelor Aeropurtate Ruse (VDV) a jucat și el un rol decisiv în comanda forțelor ruse care au respins recentele atacuri ucrainene din sudul Ucrainei. Se zvonește că Teplinsky ar fi comandantul adjunct al teatrului de război și responsabil pentru direcțiile operaționale Zaporijia, Kherson și sudul Donețkului. Nu este clar dacă Romanchuk va raporta lui Teplinsky sau comandantului SMD, generalul colonel Serghei Kuzovlev. Ministerul Rusiei a susținut, de asemenea, că generalul Valery Gerasimov, comandantul general al teatrului și șeful Statului Major al Armatei Ruse, a preluat comanda operațiunilor rusești în sudul Ucrainei pe 5 iunie. Relațiile de comandă dintre acești patru ofițeri – Romanchuk, Teplinsky, Kuzovlev și Gerasimov – care au fost descriși ca fiind principalii responsabili pentru forțele ruse din această zonă sunt neclare.

UPDATE 05.05 Forțele ruse au efectuat lovituri cu rachete și drone în toată Ucraina în noaptea de 8 spre 9 iunie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au lansat 16 drone Shahed-131/136 și șase rachete de croazieră Kh-101/55 trase de la două Tu-95. aeronave peste Marea Caspică și că apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 10 drone Shahed și patru rachete Kh-101/55. Statul Major ucrainean a mai raportat că forțele ruse au lansat opt lovituri cu rachete împotriva clădirilor rezidențiale din regiunea Jytomyr. Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, colonelul Yuriy Ihnat, a raportat că actualele atacuri rusești cu rachete au ca scop distragerea atenției sistemelor ucrainene de apărare aeriană, în timp ce atacurile rusești din mai au vizat în principal Kievul.

UPDATE 04.49 Mai multe surse independente au scos la iveală dovezi suplimentare că o explozie internă probabil a distrus barajul hidrocentralei Kakhovka (KHPP) pe 6 iunie. Centrul norvegian de monitorizare seismică NORSAR a raportat că datele seismice indică faptul că o explozie a avut loc pe 6 iunie la ora locală 2:54 am, aproximativ în același timp cu prăbușirea barajului KHPP. Seismologul NORSAR, Volker Oye a declarat că datele seismice au indicat un puls de energie care a fost „tipic unei explozii”. Datele seismice nu pot localiza pulsul energetic al exploziei într-o locație mai exactă decât la 20 până la 30 km de KHPP, totuși. Oye a declarat că ar fi o „coincidență neobișnuită” dacă altceva decât o explozie ar provoca pulsul de energie. The New York Times a raportat că un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat că sateliții spion americani echipați cu senzori în infraroșu au detectat o explozie la barajul KHPP înainte ca acesta să se prăbușească. Wall Street Journal a scris că mai mulți ingineri și experți în muniție au evaluat că o explozie probabil a detonat într-un anumit punct sau mai multe puncte cheie, distrugând barajul KHPP. ISW a raportat anterior că experții în inginerie și muniții intervievați de New York Times cred că o explozie deliberată a provocat prăbușirea barajului KHPP. Preponderența dovezilor sugerează că o explozie deliberată a deteriorat barajul KHPP. ISW continuă să evalueze că echilibrul dovezilor, raționamentului și retoricii sugerează că rușii au deteriorat în mod deliberat barajul.

UPDATE 04.23 Casa Albă a dezvăluit pe 9 iunie că Iranul ajută Rusia să construiască o fabrică de producție de drone în Yelabuga, Republica Tatarstan, Rusia, subliniind cooperarea militară în creștere dintre Teheran și Moscova, în ciuda sancțiunilor occidentale. Purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate Națională, John Kirby, a declarat pe 9 iunie că fabrica de drone - despre care The Wall Street Journal a scris în februarie 2023, ar putea produce cel puțin 6.000 de drone iraniene Shahed-136 — și ar putea fi operațională până la începutul anului 2024. Kirby a anunțat anterior pe 15 mai că Rusia încearcă să achiziționeze noi drone din Iran, după ce și-a cheltuit cea mai mare parte din aprovizionarea cu drone iraniene. O fabrică care produce drone iraniene în Rusia ar sprijini efortul de război al Rusiei împotriva Ucrainei. Rusia ar putea oferi Iranului echipamente militare avansate care ar moderniza forțele aeriene iraniene, cum ar fi avioane de luptă Su-35, elicoptere de atac, radare și avioane de antrenament de luptă YAK-130, în schimbul ajutării la construirea fabricii. Oficialii unui aliat nespecificat al SUA au declarat anterior că oficialii iranieni s-au deplasat la Yelabuga în ianuarie 2023 pentru a discuta despre construcția unei noi fabrici de producție de drone în oraș.

UPDATE 04.10 Șeful Statului Major al Armatei Generale ruse, generalul Valery Gerasimov, a discutat despre creșterea cooperării militare ruso-chineze cu șeful Departamentului de Stat Major al Comisiei Militare Centrale Chineze (CMC) Liu jenli pe 9 iunie. Gerasimov a subliniat importanța exercițiilor militare comune în cadrul Formatul de reuniune a miniștrilor apărării din cadrul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) și al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) (SMOA Plus). Gerasimov a mai susținut că președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au confirmat că cooperarea strategică ruso-chineză este la „cel mai înalt nivel”.

UPDATE 03.56 Forțele ruse și ucrainene au efectuat atacuri la sol limitate și localizate la sud de Kreminna pe 9 iunie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins atacurile terestre rusești în apropiere de Bilohorivka (10 km sud de Kreminna) și Vesele (32 km sud de Kreminna). Purtătorul de cuvânt al Grupului de Forțe de Sud al Rusiei a susținut că surse ruse au respins trei atacuri la sol ucrainene în direcția Lysychansk. Un blogger rus a indicat că angajamentele limitate în apropiere de Bilohorivka continuă și a susținut că Brigada 123 de infanterie motorizată a Republicii Populare Lugansk (LNR) a făcut progrese marginale în zonă. Fostul oficial al LNR Rodion Miroshnik a susținut că forțele ruse controlează cea mai mare parte din Bilohorivka, dar ISW nu poate confirma această afirmație. Imaginile de luptă geolocalizate publicate pe 9 iunie arată că Brigada 24 de Independentă de Gardă Spetsnaz continuă să opereze în zona Kreminna. Purtătorul de cuvânt al Grupului de Forțe de Est al Ucrainei, colonelul Serhiy Cherevaty, a declarat, de asemenea, că forțele ruse anticipează atacurile ucrainene, dar nu sunt siguri unde vor ataca forțele ucrainene pe prima linie în Lugansk.

UPDATE 03.42 Forțele ucrainene și ruse au efectuat atacuri terestre limitate în jurul orașului Bakhmut pe 9 iunie. Ministrul adjunct al apărării ucrainean Hanna Malyar a raportat că forțele ucrainene desfășoară operațiuni active în zona Bakhmut. Comandantul forțelor terestre ucrainene, generalul colonel Oleksandr Syrskyi, a raportat că operațiunile ucrainene sunt în desfășurare în direcția Bakhmut și că forțele ruse sunt în defensivă în Bakhmut. Purtătorul de cuvânt al Grupului de Forțe de Est al Ucrainei, colonelul Serhiy Cherevaty, a raportat că forțele ruse și ucrainene au efectuat 15 angajamente lângă Bakhmut pe 9 iunie. Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene au făcut progrese limitate la vest de Berkhivka (6 km nord-vest de Bakhmut) și spre Klishchiivka (7 km sud-vest de Bakhmut), și că forțele ucrainene au efectuat operațiuni de asalt în apropiere de Dubovo-Vasylivka (6 km nord-vest de Bakhmut). Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive fără succes în apropiere de: Orikhovo-Vasylivka (11 km nord-vest de Bakhmut), Bohdanivka (5 km nord-vest de Bakhmut), Ivanivske (6k vest de Bakhmut), Bila Hora (12 km sud-vest de Bakhmut) și Stupochky (13 km sud-vest de Bakhmut). Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au efectuat atacuri la sol la sud-vest de Berkhivka. Un alt blogger a distribuit filmări pe 8 iunie, care arată cea de-a 200-a brigadă independentă de infanterie motorizată de gardă a Corpului 14 de armată (Flota de nord) care operează lângă Bakhmut.

UPDATE 03.22 Forțele ruse au efectuat atacuri la sol limitate de-a lungul liniei orașului Avdiivka-Donețk pe 9 iunie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat acțiuni ofensive fără succes în apropiere de Opytne (3 km sud-vest de Avdiivka), Sieverne (6 km vest de Avdiivka) și Nevelske (13 km), sud-vest de Avdiivka) și că forțele ucrainene au respins atacurile rusești lângă Marinka. Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au efectuat operațiuni de asalt în apropiere de Sieverne (6 km vest de Avdiivka) și Pervomaiske (11 km sud-vest de Avdiivka). Statul Major ucrainean a raportat că o unitate cecenă „Akhmat” operează, jefuiește bunuri și filmează videoclipuri de luptă în partea de sud-vest a orașului Donețk.

UPDATE 03.03 Forțele ucrainene au continuat atacurile terestre limitate la granița administrativă dintre regiunile Donețk și Zaporijia și au realizat câștiguri marginale în zonă pe 9 iunie. Imaginile geolocalizate publicate pe 9 iunie indică faptul că forțele ucrainene au realizat câștiguri marginale la est de Blahodatne (5 km sud de Velyka Novosilka). Statul Major ucrainean a raportat că aviația rusă a efectuat lovituri aeriene în apropiere de Blahodatne, indicând în continuare că forțele ucrainene operează în apropierea așezării. Ministerul Rusiei a raportat că forțele ruse au respins patru atacuri ucrainene la sud și sud-vest de Velyka Novosilka.

UPDATE 02.46 Forțele ucrainene au continuat atacurile la sol în vestul regiunii Zaporijia pe 9 iunie. Ministerul Apărării rus a susținut că forțele ruse au respins două atacuri ucrainene la sud și sud-est de Orikhiv. Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au intensificat atacurile terestre în curs de desfășurare la sud și sud-est de Orikhiv în noaptea de 8 spre 9 iunie și au continuat să atace pozițiile rusești pe tot parcursul zilei. Bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au trecut prin primele linii de apărare ale forțelor ruse din zonă, deși alți bloggeri au susținut că forțele ruse au recucerit ulterior aceste poziții. Un proeminent blogger rus a susținut că forțele ucrainene au înaintat mai aproape de Robotyne (la 15 km sud de Orikhiv), în ciuda faptului că forțele ruse au recuperat pozițiile. Bloggeri ruși au susținut că elemente ale Regimentului 291 de infanterie motorizate și ale Regimentului 70 de infanterie motorizate (ambele din Divizia 42 de infanterie motorizată, Armata 58 de arme întrunite, Districtul militar de sud), precum și Brigada 22 de gardă Independentă cu destinație specială (GRU) s-au apărat împotriva atacurilor ucrainene la sud și sud-est de Orikhiv.Bloggeri ruși au susținut, de asemenea, că forțele ucrainene au continuat atacurile la sud-vest de Orikhiv și că forțele ruse au forțat forțele ucrainene să se retragă din pozițiile recent capturate lângă Lobkove (25 km sud-vest de Orikhiv). Bloggeri au susținut că nici forțele ruse, nici cele ucrainene nu controlează Lobkove, deși imaginile geolocalizate publicate pe 9 iunie indică faptul că forțele ucrainene încă operează aproape de așezare.

UPDATE 02.20 Forțele ucrainene au continuat să lovească pozițiile din spate ale Rusiei în sudul Ucrainei pe 8 și 9 iunie. Surse ruse și ucrainene au susținut pe 8 iunie că locuitorii au auzit explozii în Berdiansk, regiunea Zaporijia, iar surse ruse au speculat că forțele ucrainene au lovit orașul cu rachete Storm Shadow Cruise. Imaginile geolocalizate publicate pe 8 iunie arată o benzinărie în flăcări în Berdiansk, deși nu este clar dacă incendiul a avut loc ca urmare a unei lovituri ucrainene. Imaginile geolocalizate publicate pe 9 iunie arată consecințele unei lovituri ucrainene asupra unui cartier general militar rus din Arabat Spit, la sud de Genichesk, regiunea Herson. Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au lovit o zonă de recreere pentru copii, cu rachete Storm Shadow.

UPDATE 02.05 Oficialii ucraineni continuă să raporteze că scăderea nivelului apei din lacul de acumulare Kahovka nu amenință în prezent siguranța centralei nucleare Zaporijia (ZNPP). Agenția de stat ucraineană pentru energie nucleară Energoatom a raportat la 9 iunie că situația la ZNPP rămâne stabilă și controlată și că iazul de răcire de la ZNPP are suficientă apă pentru a răci instalația. De asemenea, Energoatom a raportat că ZNPP va avea acces la apă pentru iazul de răcire chiar și la nivelul cel mai scăzut posibil al apei din rezervorul Kakhovka.

UPDATE 01.48 O sursă rusă a susținut că forțele rusești încă operează pe Kinburn Spit din regiunea Mykolaiv. Un blogger rus a susținut pe 9 iunie că unitățile ruse continuă să desfășoare activități de luptă pe Kinburn Spit și că limba de pământ nu a devenit o insulă din cauza inundațiilor. Filiala de sud a organizației guvernamentale ucrainene „Pădurile Ucrainei” a raportat anterior că inundațiile au întrerupt complet Peninsula Kinburn de Ucraina continentală în seara zilei de 7 iunie. ISW nu a observat confirmarea recentă că forțele ruse operează pe Kinburn Spit de când au început inundațiile ca urmare a distrugerii centralei hidroelectrice Kakhovka (KHPP) pe 6 iunie.

UPDATE 01.23 Rusia intenționează să ofere statut de veteran militarilor care servesc în regiunile de graniță ale Rusiei. Președintele Comitetului de Apărare al Dumei de Stat a Rusiei, Andrei Kartapolov, a declarat la 9 iunie că orice militar care își asumă sarcina de a proteja granițele ruse ar trebui să primească statut de veteran și a remarcat că, în prezent, comitetul de apărare lucrează la această problemă. Kartapolov a adăugat că legea propusă va extinde retroactiv statutul de veteran și la militarii care au apărat anterior frontierele. Oficialii ruși au declarat anterior că, acei conscriși au apărat regiunea Belgorod împotriva incursiunilor, ceea ce indică faptul că anunțul lui Kartapolov implică probabil conscrișii. Kremlinul a extins în mod constant beneficiile oferite veteranilor pentru militarii ruși și civilii implicați în invazia sa.

UPDATE 01.03 Rusia continuă să se sustragă de la sancțiunile internaționale și se pare că a restabilit accesul la microcipurile și electronicele cheie occidentale de care Rusia are nevoie pentru a produce echipamente militare. Coordonatorul de sancțiuni al Departamentului de Stat al SUA, Jim O'Brien, a raportat că accesul Rusiei la microcipuri și electronice se află la „aproximativ nivelurile de dinainte de război”, deoarece țările europene continuă să vândă materiale țărilor care revând bunuri Rusiei. O'Brien a menționat că SUA au identificat cinci țări care permit eludarea sancțiunilor de către Rusia: Turcia, Kazahstan, Georgia, Emiratele Arabe Unite și Armenia.

UPDATE 00.44 Oficialii din aparatul de ocupație din regiunea Zaporijia susțin că au creat o „miliție populară” locală pentru a patrula regiunea ocupată. Şeful rus al regiunii Zaporijia, Evgheni Baliţki, a anunţat pe 9 iunie că oficialii ruşi au jurat personal credință în „miliţia populară” care va lucra cu poliţia de ocupaţie şi biroul comandantului militar, probabil într-un efort de a intensifica represiunile în teritoriile ocupate.

UPDATE 00.29 Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Republicii Populare Donețk (DNR) l-ar fi arestat pe fostul locotenent colonel al DNR Mihail Mikhailenko pentru că ar fi furnizat informații serviciilor secrete ucrainene din 2018.

UPDATE 00.17 Un raport ucrainean afirmă că autoritățile ruse se pregătesc pentru evacuări din nordul Crimeei. Centrul de Rezistență Ucrainean a raportat pe 9 iunie că autoritățile ruse au ordonat oficialilor de ocupație din nordul Crimeei să se pregătească pentru evacuări în continuare în Crimeea sau în Rusia. Centrul de Rezistență ucrainean a raportat că partizanii din Crimeea au observat și pregătirile de evacuare în Armiansk. Centrul de Rezistență ucrainean a mai raportat că autoritățile de ocupație se pregătesc să jefuiască zone din nordul Crimeei în tandem cu evacuările.

ȘTIRE INIȚIALĂ Președintele rus Vladimir Putin a anunțat pe 9 iunie că Rusia va începe desfășurarea de arme nucleare tactice în Belarus în iulie 2023. Putin s-a întâlnit cu președintele belarus Alexander Lukașenko la Soci, Rusia, și a declarat că depozitele necesare din Belarus vor fi finalizate pe 7 și 8 iulie, după care Rusia va începe să transfere arme nucleare tactice în Belarus. Putin a subliniat că desfășurarea armelor rusești pe teritoriul belarus se desfășoară conform planului. Anunțul lui Putin nu reprezintă o escaladare în retorica anterioară a armelor nucleare rusești, iar Rusia rămâne puțin probabil să folosească arme nucleare în Ucraina, așa cum a evaluat anterior ISW. Anunțul lui Putin este, de asemenea, foarte puțin probabil să necesite o schimbare în postura nucleară a NATO.