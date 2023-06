Contraofensiva Ucrainei: În unele zone forțele Kievului „au penetrat prima linie a apărării ruse”, în altele „progresul mai lent”

Fluxul atacurilor inițiale, organizate sub o mantie secretă de către armata ucraineană, urmărește să cerceteze punctele slabe și să atragă Rusia să-și dezvăluie strategiile defensive, înainte ca cea mai mare parte a noii forțe a Ucrainei să fie aruncată în luptă.

În întinderea terenurilor agricole, cele două armate manevrează și își ascund sutele de tancuri, vehicule blindate și obuziere în sate mici și desișuri de copaci, ca nu cumva cealaltă parte să ghicească unde sunt concentrate forțele lor.

Odată ce va prinde avânt, contraofensiva Ucrainei este de așteptat să fie una dintre cele mai mari operațiuni militare din Europa de la al Doilea Război Mondial.

Deja, Kievul a desfășurat soldați din Brigada 47 Mecanizată, una dintre cele nouă unități formate în octombrie special pentru a recuceri terenurile ocupate și înarmate cu puști M16 în locul armelor Kalashnikov pe care le folosesc majoritatea soldaților ucraineni. Pe drumurile agricole prăfuite, vehiculele Humvee americane trec peste gropi, steaguri ucrainene fluturând de pe antene.

Armata ucraineană a trimis înainte tancuri germane Leopard 2 și vehicule de luptă americane Bradley, perfecționându-și flota veche de vehicule blindate moștenire sovietică. În total, Ucraina a primit sute de tancuri occidentale, vehicule blindate și mașini pentru spargerea câmpurilor minate .

Forțele sale s-au confruntat de-a lungul lunilor cu o linie formidabilă de apărare construită de ruși, cu straturi dense de mine, tranșee și bariere de beton pentru tancuri. În luptele grele, unele dintre noile arme occidentale au fost lăsate în urmă sau distruse, carcasele lor abandonate în mijlocul câmpurilor fiind arătate în videoclipuri de propagandă rusă.

Guvernul ucrainean a tăcut în mare parte cu privire la mișcările sale de deschidere, invocând nevoia de a menține un element de surpriză. Guvernul rus a fost triumfal în afirmațiile că a respins atacurile, oferind puține dovezi.

Oficialii americani, care au declarat în ultimele zile că contraofensiva pare să fie în desfășurare, au spus că este prea devreme pentru a face evaluări ample, deși au fost în general optimiști cu privire la perspectivele pentru contraofensiva Ucrainei. Fiecare locație are o importanță strategică pentru Kiev.

Unde se duc lupte

În ultimele zile, luptele au avut loc atât în regiunea Zaporojie, lângă orașul agricol Orihiv, cât și la est, în regiunea Donețk, lângă Veloka Novosilka, cândva un oraș rural somnoros, străbătut de drumuri de țară înconjurate de mine de cărbune și câmpuri de floarea soarelui.

Avansarea de pe oricare dintre aceste două locuri din sud, considerate mult timp un punct focal al oricărei contraofensive ucrainene, ar putea permite forțelor Kievului sî taie legăturile feroviare și rutiere și să o împartă în două zone. Astfel de câștiguri le-ar oferi șansa de a tăia așa-numitul pod terestre al Rusiei care leagă teritoriul său de Peninsula Crimeea – anexată de Moscova în 2014 – ceea ce ar pune în pericol liniile de aprovizionare.

Oficialii ucraineni au spus, de asemenea, că fac înaintează la periferia orașului din est Bahmut, acum pustiu și plin de clădiri arse și prăbușite. Luptele au izbucnit pe dealurile ondulate din vestul orașului, lângă un canal de irigare și apă potabilă, canalul Doneț-Donbas.

Deoarece Rusia a anunțat capturarea ruinelor drept un premiu în război, acum trebuie să le apere sau să riscă un regres jenant. Atacând aici, Ucraina ar putea forța Rusia să deturneze furțe necesare pentru apărarea sudului.

Ucrainenii caută punctele slabe

În această fază, forțele ucrainene cercetează în esență liniile rusești pentru a determina cele mai slabe puncte. Ei vor încerca apoi să pivoteze și să se concentreze asupra atacurilor care au cel mai bun potențial de succes.

Orice luptă este de așteptat să fie sângeroasă și brutal de violentă, cu victime mari de partea ucraineană care atacă. Atacul pe terenurile agricole plate din regiunea Zaporojie se îndreaptă către o linie densă de apărare rusă. Satele păreau în mare parte abandonate, scrie The New York Times. Zona este una dintre cele mai scurte rute către împărțirea teritoriului deținut de Rusia în două sectoare, dar și una dintre cele mai puternic fortificate.

Imaginile din sateliții comerciali au arătat mai multe linii de apărare rusești. Rusia a petrecut luni de zile plasând câmpuri de mine, săpând buncăre și așezând bariere de beton pentru tancuri.

Cel puți trei tancuri Leopard 2 și opt vehicule de luptă Bradley, scoase din luptă

Oficialii americani, vorbind sub condiția anonimatului, au confirmat că ucrainenii au suferit pierderi în lupta recentă, la fel ca și rușii, dar nu vor cuantifica pierderile. Cel puțin trei tancuri Leopard 2 de fabricație germană și opt vehicule de luptă Bradley de fabricație americană au fost abandonate recent de trupele ucrainene sau distruse, pe baza videoclipurilor și fotografiilor postate de bloggerii ruși pro-război și verificate de The New York Times.

În această etapă, rămâne neclar unde va da Ucraina lovitura principală, a declarat într-un interviu telefonic Mihailo Samus, director adjunct la Centrul pentru Studii privind Armata, Conversie și Dezarmare, o organizație de cercetare militară din Kiev. Atacurile acum sunt menite în primul rând să forțeze Rusia să-și dezvăluie pozițiile și strategiile, a spus el.

Pe măsură ce trupele ucrainene atacă, forțele ruse mută întăriri și artilerie de foc ca răspuns, expunându-și pozițiile și strategiile defensive. Aceștia pornesc sistemele electronice de bruiaj, dezvăluind modul în care acest echipament va fi folosit în lupte

Armata ucraineană folosește ceea ce a învățat în aceste atacuri pentru a lovi pozițiile artileriei ruse, a spus Samus, înmoaie apărarea pentru o adevărată luptă inovatoare care va veni mai târziu. Lupta mai mare „este încă în fața noastră și încă nu știm unde va fi exact”.

Principala tactică defensivă rusă, au spus analiștii militari, este de a desfășura o primă linie cu forțe puține pentru a detecta un atac pe măsură ce acesta este depășit. În spatele acestei linii sunt câmpuri de mine și apoi mai multe tranșee. Chiar mai în spate sunt întăririle, care se grăbesc înainte pentru a contraataca trupele de asalt în timp ce încearcă să traverseze câmpurile minate.

În timp ce luptele ar putea dura luni de zile, ambele părți își prezintă propria narațiune a succesului cu cuvinte vagi și puține detalii.

Serghei Șoigu, ministrul rus al apărării, a declarat că forțele Brigăzii 47 Mecanizate a Ucrainei au încercat o descoperire lângă Velika Novosilka. Atacul, a spus el, a fost respins.

Alte anunțuri au urmat un model similar. Și președintele Vladimir Putin a susținut că contraofensiva Ucrainei de până acum a eșuat. Mesajele rusești aparent coordonate cu privire la atacuri sugerau că statul s-a pregătit pentru modul în care va fi descrisă contraofensiva, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Cea mai recentă informare furnizată de Ministerul de Apărare al Marii Britanii arată că în ultimele mai mult de 48 ore, operațiuni ucrainene „semnificative” au avut loc în câteva sectoare din estul și sudul Ucrainei.

Forțele Kievului „probabil au înregistrat un bun progres” și „au penetrat prima linie a apărării ruse”, a adăugat instituția. Însă, în alte zone „progresul ucrainean a fost mai lent”.

Între timp, activitatea rușilor a fost „mixtă”, unele unități „probabil efectuând operațiuni de manevră defensivă în vreme ce altele s-au retras într-o oarecare dezordine, în contextul tot mai frecventelor rapoarte privind pierderile umane provocate rușilor care se retrag prin propriile câmpuri minate”. Actualizarea mai arată: „Forțele aeriene ruse au fost neobișnuit de active deasupra sudului Ucrainei, unde spațiul aerian este mai permisiv pentru Rusia decât în alte părți ale țării. Însă, rămâne neclar dacă au fost eficiente atacurile aeriene tactice”.