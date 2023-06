Răspunsul unui comandant rus după ce a fost anunțat că trage în soldați ruși, în Bahmut VIDEO

Soldați ruși poziționați lângă satul Berhivka, la nord de Bahmut, s-au plâns într-o înregistrare video publicată la 7 iunie că propria artilerie a tras asupra lor, relatează New Voice of Ukraine.

În mesajul lor, soldații ruși au denunțat comportamentul unui comandant și faptul că au fost lăsați de izbeliște pe câmpul de luptă, în mijlocul unei contraofensive ucrainene.

„Nu a existat niciun fel de sprijin din partea alor noștri. Eram sub bombardament inamic, dar nimeni nu îi bombarda pe ei. Totodată, lansatoarele noastre Grad trăgeau asupra noastră. Au primit ordinul, coordonatele. Au anunțat că băieții noștri sunt acolo, dar li s-a ordonat să bombardeze oricum. Iar rachetele Grad au bombardat pozițiile noastre”, s-au plâns soldații din acel batalion.

Aceștia au precizat că cel care a dat ordinul este un comandant cu indicativul „Giurza” care a lăsat de înțeles că viața soldaților nu contează.

„Băieții noștri se aflau pe acea poziție. Nu ne retrăsesem încă când Giurza a dat ordinul să fie bombardată acea porțiune de pământ. L-au atenționat că soldații noștri nu plecaseră din poziții. Femeile vor naște alții, a fost replica lui. A difuzat-o prin radio astfel că întreg batalionul l-a auzit. Sau ce-a mai rămas din el”, a mai spus soldatul rus.

„Dorim să ne adresăm oamenilor ca ei să cunoască adevărul despre situația noastră. Noi am ținut pozițiile cu toate forțele și prin toate mijloacele. Nu există sprijin, evacuare, nicio raționalitate. Nu există personal de comandă aici. Am fost abandonați. Ne lipsesc comunicațiile. Doar ieri ne-am menținut pozițiile fără a avea comunicații, fără nimic. Fără ordine. Am petrecut întreaga noapte sub bombardamente. Și nu am știut ce altceva ar trebui să facem”, s-au plâns soldații.

Forțele ucrainene au lansat ceea ce observatorii au numit începutul unei contraofensive așteptate din primăvară, cu atacuri în preajma Bahmut și în regiunea Zaporojie.

Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut vineri că Ucraina și-a pornit contraofensiva și a admis în mod neobișnuit pentru el faptul că Rusia nu dispune de suficient armament modern.

Portalul controlat de stat RT a relatat Putin „a admis faptul că trupele Moscovei se confruntă cu un deficit de arme moderne și și-a exprimat speranța că industria militară a țării va fi în curând capabilă să satisfacă cererea în creștere”.

Guy McCardle, redactor-șef al portalului „Special Operations Forces Report” (SOFREP), a declarat pentru Newsweek că în opinia lui Rusia începe să rămână fără anumite tipuri de arme, înainte de a observa că „nu-i stă în fire lui Putin să recunoască acest lucru".

„În mod specific, sunt în criză de tancuri de luptă principale și de rachete balistice. Acest lucru este evidențiat de faptul că în prezent ei folosesc un număr atât de mare de bombe planoare. Mai au încă rachete de croazieră, dar acestea, desigur, sunt foarte scumpe și pur și simplu nu pot să le lanseze în voie”, a explicat el.