LIVE TEXT | Război în Ucraina. Redistribuiri de forțe în Donețk. Campanie de curățare etnică împotriva tătarilor din Crimeea

UPDATE 06.19 Forțele ruse și autoritățile de ocupație continuă eforturile de a identifica și aresta tătarii din Crimeea sub acuzațiile că aceștia se asociază cu o organizație politică panislamistă interzisă în Rusia. Centrul de Rezistență Ucrainean a raportat pe 30 ianuarie că forțele ruse au percheziționat 25 de case tătare și au arestat nouă persoane sub acuzația că se asociază cu Hizb ut-Tahrir (o organizație politică pan-islamistă care a fost activă istoric în Asia Centrală și în Crimeea). Centrul a mai raportat că forțele ruse desfășoară o campanie de curățare etnică împotriva tătarilor din Crimeea sub pretextul luptei împotriva terorismului. Autoritățile de ocupație ruse au vizat istoric comunitățile tătare din Crimeea pentru a consolida controlul social asupra Crimeei ocupate, promovarea noțiunii că sentimentul anti-rus este o activitate extremistă sau teroristă prin afilierea acestuia cu Hizb ut-Tahrir. ISW a raportat anterior că Serviciul Federal de Securitate de Stat (FSB) rus a efectuat raiduri similare asupra gospodăriilor tătarilor din Crimeea din Djankoi, Crimeea ocupată, pe 24 ianuarie.

UPDATE 05.45 Consilierul primarului ucrainean al Mariupolului, Petro Andriușcenko, a avertizat pe 30 ianuarie că forțele ruse își redistribuie forța de luptă și echipamentele în sud-vestul regiunii Donețk. Andryushchenko a declarat că forțele ruse au desfășurat peste 4.000 militari în Bylosarayska Kosa și în alte sate la nord de raionul Mariupol de-a lungul graniței raionurilor Mariupol și Volnovakha. Andriușcenko a declarat că forțele ruse își reaprovizionează și forțele din regiunea Lugansk cu noi arme. Andriușcenko a menționat că surse ruse spun că forțele ruse se adună pentru o ofensivă împotriva Vuhledarului, iar Andriușcenko a remarcat că există 3.000-5.000 de militari ruși în raionul Mariupol care ar putea participa la o ofensivă.

UPDATE 05.21 Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au efectuat pregătiri contraofensive la nord-vest de Svatove, pe 29 și 30 ianuarie. Un blogger rus a susținut pe 29 ianuarie că forțele ucrainene au încercat să contraatace în direcția Kuzemivka (la 13 km nord-vest de Svatove), dar forțele ruse au respins atacul. Un alt blogger rus a susținut pe 30 ianuarie că forțele ucrainene au pus mine de-a lungul podurilor, la nord-vest de Svatove în cazul în care forțele ruse ar încerca să treacă râul Oskil. Bloggerul a mai susținut că forțele ucrainene au transportat materiale și personal în zona Kupyansk. Un alt blogger rus a susținut pe 30 ianuarie că Divizia 144 de Infanterie Motorizată (Armata 20 Arme Întrunite, districtul militar de vest) a avansat cu un kilometru spre nord și a ocupat câteva centuri forestiere nespecificate lângă Svatove.

UPDATE 04.57 Forțele ruse au continuat atacurile la sol pentru a recâștiga pozițiile pierdute la vest de Kreminna, pe 29 și 30 ianuarie. Statul Major ucrainean a raportat pe 29 și 30 ianuarie că forțele ucrainene au respins atacurile asupra Dibrova (5 km sud-vest de Kreminna) și Bilohorivka (12 km sud de Kreminna) în regiunea Lugansk și Yampolivka (la 16 km vest de Kreminna) în regiunea Donețk. Un blogger rus a susținut pe 30 ianuarie că forțele ruse au făcut progrese nespecificate în zona Dibrova și au atacat în direcția Yampolivka. Bloggeri ruși au postat filmări pe 29 ianuarie care arată elemente ale Diviziei 76 de Desant Aerian de Gardă (districtul militar de vest), Brigăzii 4 de apărare teritorială LNR și Divizia 144 de Infanterie Motorizată care desfășoară operațiuni ofensive în apropiere de Kreminna.

UPDATE 04.22 Forțele ucrainene continuă să vizeze zonele de concentrare ruse din spatele frontului din Oblastul Lugansk. Imaginile geolocalizate postate pe 29 ianuarie arată consecințele unei presupuse lovituri ucrainene HIMARS asupra unui spital din Novoaidar (55 km est de Kreminna de-a lungul autostrăzii H21 Starobilsk-Luhansk City) din regiunea Luhansk. Miliția Populară LNR a susținut pe 30 ianuarie că forțele ucrainene au folosit HIMARS pentru a lovi Alchevsk (la 38 km vest de orașul Lugansk). Forțele ucrainene au lovit Kadiivka (48 km vest de orașul Lugansk) cu HIMARS în noaptea de 29 spre 30 ianuarie.

UPDATE 03.50 Forțele ruse au continuat să facă progrese marginale în urma atacurilor la sol în jurul orașului Bakhmut, din 29 și 30 ianuarie. Statul Major ucrainean a raportat că trupele ucrainene au respins atacurile rusești asupra orașului Bakhmut; nord-est de Bakhmut lângă Verkhnokamyanske (30 km nord-est), Rozdolivka (13 km nord-est), Sil (10 km nord-est), Blahodatne (7 km nord), Paraskoviivka (5 km nord) și Vasyukivka (15 km nord); și la sud-vest de Bakhmut lângă Ivanivske (5 km sud-vest), Klishchiivka (7 km sud-vest), Kurdiumivka (13 km sud-vest) și Ozerianivka (15 km sud-vest). Finanțatorul Grupului Wagner, Yevgeny Prigojin, a anunțat pe 28 ianuarie că Grupul Wagner a preluat controlul asupra Blahodatne - o afirmație confirmată ulterior de imaginile geolocalizate publicate pe 29 ianuarie, care arată luptătorii Grupului Wagner de-a lungul autostrăzii T1302 Bakhmut-Siversk, la sud de Blahodatne. Bloggeri ruși au susținut că luptătorii Grupului Wagner la nord-est de Bakhmut continuă atacurile asupra Krasna Hora (5 km nord de Bakhmut) și au ajuns la periferia satului Sacco și Vanzetti (10 km nord de Bakhmut). Mai multe surse ruse au sugerat că avansurile rusești la nord-est de Bakhmut de-a lungul T1302 sunt menite să împingă forțele ucrainiene din Siversk dinspre sud. Această afirmație este improbabilă, având în vedere concentrarea eforturilor Grupului Wagner asupra țintelor mai apropiate de Bakhmut și mai relevante imediat pentru învăluirea sau încercuirea orașului. Un blogger rus a mai susținut că luptătorii Wagner iau cu asalt zonele urbane din zona Zabakhmutivka din estul Bakhmutului.

UPDATE 03.13 Forțele ruse au continuat atacurile la sol de-a lungul periferiei de vest a orașului Donețk pe 29 și 30 ianuarie. Statul Major ucrainean a raportat că trupele ucrainene au respins atacurile rusești lângă Vodyane (la periferia de nord-vest a orașului Donețk) și Marinka și Novomykhailivka (la periferia de sud-vest) pe 29 ianuarie. Un blogger rus a susținut că elemente ale Brigăzii 100 a Republicii Populare Donețk (DNR) operează în apropiere de Nevelske, tot la periferia de nord-vest a orașului Donețk. Imaginile de luptă geolocalizate de la Vodyane arată că forțele ruse probabil au ocupat așezarea din 16 ianuarie. Sursele ruse au continuat să discute despre luptele din partea de vest a Marinka pe 30 ianuarie.

UPDATE 02.42 Forțele ruse au continuat atacurile la sol în vestul regiunii Donețk pe 29 și 30 ianuarie. Statul Major ucrainean a raportat că trupele ucrainene au respins atacurile rusești lângă Pobieda (8 km sud-vest de orașul Donețk de-a lungul autostrăzii T0524 orașul Donețk-Vuhledar) și Vuhledar (30 km sud-vest de Donețk), pe 29 ianuarie. Ministerul rus al Apărării (MOD) a susținut că elemente din Districtul Militar de Est (EMD) au ocupat linii avantajoase nespecificate în această direcție la 30 ianuarie. Bloggeri ruși au continuat să discute despre luptele grele din Vuhledar pe 29 și 30 ianuarie, iar un blogger a susținut că infanteria navală rusă avansează adânc în Vuhledar începând cu 30 ianuarie. Bloggeri ruși au susținut că trupele ruse au blocat autostrada T0524 de lângă Vuhledar și încearcă să captureze mina de cărbune Pivdennodonbaska de la nord-est de Vuhledar pentru a înconjura așezarea. Surse ruse au postat imagini cu operațiunile ofensive rusești în zona Vuhledar între 29 și 30 ianuarie.

UPDATE 02.07 Forțele ruse nu au efectuat niciun atac la sol confirmat în regiunea Zaporijia în 29 și 30 ianuarie. Șeful Centrului de presă comun ucrainean al Forțelor de Apărare a Direcției Tavrisk, Yevhen Yerin, a reiterat la 30 ianuarie că forțele ruse nu desfășoară operațiuni ofensive în direcția Zaporijia și nu au concentrat suficientă forță de luptă și echipament pentru o ofensivă la scară largă. Yerin a remarcat că forțele ruse continuă să efectueze atacuri eșuate în grupuri de 10 membri ai personalului în unele zone nespecificate pentru a-și îmbunătăți pozițiile tactice. Unele surse ruse, inclusiv Ministerul rus al Apărării (MOD), au susținut pe 29 și 30 ianuarie că forțele ruse au ocupat poziții avantajoase nespecificate în direcția Zaporijia. Alte surse ruse au susținut că forțele ruse nu au condus operațiuni ofensive în zonă.

UPDATE 01.34 Forțele ucrainene au continuat să țintească liniile logistice rusești în zonele din spate frontului regiunii Zaporijia. Forțele ucrainene au efectuat o lovitură cu HIMARS împotriva unui pod feroviar din Svitlodolynske pe autostrada T0401 Melitopol-Tokmak pe 29 ianuarie. Un blogger rus a susținut că lovitura i-a ucis muncitorii care reparaseră daunele pe pod în urma bombardamentelor ucrainene anterioare și că podul feroviar permite aprovizionarea forțele ruse de pe linia frontului.

UPDATE 01.16 Oficialii ucraineni au raportat că forțele ruse au lovit zone din sudul Ucrainei cu muniții incendiare în 29 și 30 ianuarie. Oficialii ucraineni au raportat că forțele ruse au folosit muniții incendiare pentru a lovi Beryslavul, regiunea Herson pe 29 ianuarie și Orikhiv, regiunea Zaporijia pe 30 ianuarie. Un oficial ucrainean a postat imagini cu muniții incendiare detonând peste Beryslav în noaptea de 29 ianuarie. Folosirea continuă de către Rusia a munițiilor incendiare pentru a desfășura ceea ce altfel ar fi lovituri de rutină în sudul Ucrainei sprijină evaluarea anterioară a ISW că forțele ruse se confruntă cu o penurie de muniție convențională de artilerie. Forțele ruse au continuat să tragă asupra zonelor din regiunile Herson, Mykolaiv și Dnipropetrovsk pe 29 și 30 ianuarie.

UPDATE 00.27 Rusia și Iranul au continuat eforturile de aprofundare a legăturilor economice. Presa de stat iraniană a raportat că Iranul și Rusia au stabilit canale de comunicare financiară directă între băncile iraniene și peste 800 de bănci rusești la 29 ianuarie. Viceguvernatorul Băncii Centrale iraniene, Mohsen Karami, a anunțat că băncile iraniene și ruse au semnat un Memorandum de Înțelegere (MoU) privind mesajele financiare, în vigoare imediat. Karami a adăugat că băncile iraniene din străinătate au fost, de asemenea, incluse în memorandumul de înțelegere și că vor putea face schimb de mesaje bancare standard cu băncile rusești. Oficialii iranieni și instituțiile de presă afiliate statului au încadrat Memorandumul de înțelegere ca pe un mijloc de a eluda sancțiunile occidentale împotriva Iranului și Rusiei și au comparat sistemul de mesagerie cu Societatea pentru Telecomunicații Financiare Interbancare Mondiale (SWIFT), care servește drept cel mai mare sistem de mesagerie financiară din lume.

ȘTIRE INIȚIALĂ Surse occidentale, ucrainene și ruse continuă să indice că Rusia se pregătește pentru o ofensivă iminentă, susținând evaluarea ISW că o ofensivă în lunile următoare este cea mai probabilă cale de acțiune. Secretarul NATO Jens Stoltenberg a declarat pe 30 ianuarie că nu există indicii că Rusia se pregătește să negocieze pentru pace și că toți indicatorii arată contrariul. Stoltenberg a remarcat că Rusia poate mobiliza peste 200.000 de militari și continuă să achiziționeze arme și muniții prin creșterea producției interne și prin parteneriate cu state autoritare precum Iranul și Coreea de Nord. Stoltenberg a subliniat că președintele rus Vladimir Putin își păstrează obiectivele maximaliste în Ucraina. Șeful Consiliului rezerviștilor forțelor terestre ucrainene, Ivan Timocko, a declarat în legătură cu faptul că forțele ruse își întăresc gruparea din Donbas, ca parte a unei ofensive anticipate și a menționat că forțele ruse vor trebui să lanseze o ofensivă din cauza presiunii interne în creștere pentru victorie. Declarațiile lui Stoltenberg și Tymochko susțin prognoza anterioară a ISW că forțele ruse stabilesc condițiile pentru a lansa un efort ofensiv, probabil în regiunea Lugansk, în lunile următoare. În plus, bloggerii ruși au continuat să indice că spațiul informațional rusesc stabilește condiții pentru și anticipează o ofensivă rusă. Bloggerii ruși au amplificat o declarație făcută de un canal rus Telegram, potrivit căreia ritmul și natura actuală a operațiunilor rusești indică faptul că principalele forțe ale ofensivei anticipate și ale progresului promis nu au „intrat încă în bătălie.” Această declarație sugerează că milbloggerii ruși cred că că forțele ruse nu au activat încă elementele necesare unui efort ofensiv decisiv.