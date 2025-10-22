search
O șefă de secție de la Spitalul Județean de Urgență Bacău și soțul ei dețin apartamente de 15 milioane de euro în Dubai: „Un pas către diversificare"

Publicat:
Ultima actualizare:

Raluca Valentina Grigoriu, șefă de secție la Spitalul Județean de Urgență Bacău, și soțul ei, omul de afaceri Cătălin Daniel Grigoriu, se numără printre cei mai mari investitori români în Dubai. Cei doi dețin, conform declarației de avere din iunie 2025, cinci apartamente în Emiratele Arabe Unite, evaluate la circa 15 milioane de euro. Paradoxal, soții Grigoriu nu au nicio proprietate pe numele lor în România.

Doctorița de la Spitalul Județean de Urgență Bacău și soțul ei FOTO: Facebook
Doctorița de la Spitalul Județean de Urgență Bacău și soțul ei FOTO: Facebook

În declarația de avere semnată pe 13 iunie 2025, Raluca Grigoriu menționează că deține împreună cu soțul cinci apartamente cu suprafețe între 327 și 607 metri pătrați, adică un total de 2.091 mp. Potrivit lui Cătălin Daniel Grigoriu, achizițiile s-au făcut între 2022 și 2024 și reprezintă o diversificare a afacerilor familiei, care provin în principal din domeniul agricol.

„Investițiile în imobiliare sunt un pas către diversificare de la business-ul agricol. În Dubai am investit la sfârșitul anului 2021 mai mult dintr-o întâmplare, fiind printre puținele țări cu granițele deschise în perioada COVID. Ca familie, în Dubai călătorim anual de circa 20 de ani, fiind printre puținele destinații calde în perioada iernii. Ulterior, intenția de a achiziționa un apartament în Dubai în care să stăm 2-3 săptămâni pe an s-a transformat într-un business pe termen mediu și lung de investiții în imobiliare în Dubai”, a explicat Grigoriu, potrivit G4Media.

Deși unele surse au sugerat că cei doi soți ar fi ajuns la șapte proprietăți, omul de afaceri a infirmat acest lucru: „Vorbim de 5 imobile pe care le deținem în prezent. Până în prezent am achitat circa 15 milioane de euro! Sunt apartamente. Nu deținem vile sau terenuri intravilane. Noi tot ce deținem și tot ce am cumpărat am făcut-o cu plata prin transfer bancar și toate imobilele sunt înregistrate la DLD (Dubai Land Department) atât pe numele meu, cât și al soției. Totul este transparent!”

Fondurile provin din dividendele companiilor proprii

Cătălin Daniel Grigoriu a precizat că banii pentru achiziții provin din dividendele companiilor deținute împreună, în special Moldova Farming. „În perioada 2021-2025 am retras dividende din compania în care suntem și eu și soția acționari, pentru care am plătit toate taxele și impozitele pe dividende aferente. Dividendele declarate se ridică la peste 15 milioane de euro în această perioadă. Suntem printre puținii români care au plătit în România taxe pentru tranzacțiile din Dubai”, a subliniat el.

Lipsa proprietăților în România

Paradoxal, în niciuna dintre declarațiile de avere depuse între 2015 și 2025, soții Grigoriu nu au raportat vreo proprietate în România. „Imobilul din Bacău în care locuiesc este din momentul construcției și a rămas așa, de circa 7-8 ani, pe numele tatălui meu. Toate celelalte investiții, inclusiv imobiliare, sunt făcute de companiile din grup, mai ales Moldova Farming”, a explicat omul de afaceri.

Activitatea și afacerile familiei Grigoriu

Soții Grigoriu sunt asociați în companii din domeniul agricol și al asistenței medicale specializate. Moldova Farming vinde semințe, pesticide, îngrășăminte și motorină, și cultivă grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță și sfeclă de zahăr pe circa 5.000 de hectare, având o cifră de afaceri de aproximativ 343 de milioane de lei în 2024. În același timp, firma a fost investigată de Consiliul Concurenței pentru presupuse înțelegeri de fixare a prețului în piața semințelor și produselor pentru protecția culturilor.

„Când jumătate din distribuitorii de inputuri din piață sunt pe pierderi, când jumătate din distribuitorii importanți sunt în insolvență și supraviețuitorii au profituri de 1-2%, statul român, prin Consiliul Concurenței, a considerat că o ducem prea bine. În realitate, vorbim despre un adevărat oligopol, iar amenzile ne pot afecta semnificativ. Personal, cred că este o mare nedreptate care ni se întâmplă”, a declarat Cătălin Daniel Grigoriu.

Implicarea socială și cariera medicală

Moldova Farming este principalul finanțator al asociației Rază de Bine, care sprijină intervenții chirurgicale pentru paciente din centre de oncologie. În 2024, circa 80% din veniturile asociației, aproape 600.000 de lei, au provenit de la această societate.

Raluca Valentina Grigoriu este medic ginecolog și șef de secție la Spitalul Județean de Urgență Bacău. În 2019, a primit o mustrare de la Colegiul Medicilor după ce o pacientă a reclamat că a fost consultată de o rezidentă fără supravegherea legală a șefului de secție. Soțul său a explicat că reclamațiile împotriva soției sale au făcut parte dintr-un conflict personal și că toate sesizările s-au soluționat favorabil.

Orientarea politică și relațiile cu partidele

Înainte de alegerile locale din 2024, Cătălin Daniel Grigoriu a susținut public candidatura lui Valentin Ivancea pentru funcția de primar al Bacăului, explicând: „Candidatul Valentin Ivancea era în 2024 candidatul comun PSD – PNL. Suntem prieteni cu Valentin de 20 de ani și cred că a fost cea mai bună alegere pentru funcția de primar. Nu am făcut politică niciodată și nici nu am lucrat cu statul”.

