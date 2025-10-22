Comuna cu datorii de 1,5 milioane de euro și 48 de angajați: primarul și-a mărit salariul cu 2.300 de lei în doar un an

În timp ce Guvernul cere austeritate și reducerea aparatului bugetar, o comună din județul Mureș, cu doar 2.400 de locuitori, are datorii uriașe la bugetul de stat - 1,5 milioane de euro și o primărie cu aproape 50 de angajați.

Primăria Nadeș, județul Mureș, a acumulat datorii către ANAF în valoare de 8,57 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,5 milioane de euro, potrivit datelor publicate la finalul lunii august. Cifra plasează instituția printre cele mai îndatorate administrații locale din țară.

Conform ANAF, suma totală a datoriilor fiscale restante ale instituțiilor și autorităților publice din România ajunge la peste 582 de milioane de lei.

48 de posturi în organigramă pentru 2.400 de locuitori

Deși comuna are o populație de doar 2.400 de oameni, ultima organigramă a Primăriei Nadeș (care nu a mai fost actualizată din 2020) arată că instituția funcționează cu 48 de posturi.

Pe lângă primar, documentul include 10 funcții de execuție și 29 de angajați cu statut de personal contractual, plus 9 posturi vacante. Nu este clar dacă acestea au fost ocupate între timp.

Angajații beneficiază și de sporuri consistente: 50% în plus la salariu pentru cei care lucrează cu fonduri europene și 10% suplimentar pentru activități de control financiar.

Salariul primarului a crescut cu 2.300 de lei într-un an

Primarul comunei Nadeș, Sînpetean Alexandru Grigore, și-a majorat venitul net lunar cu 2.300 de lei într-un singur an. Potrivit declarației de avere din 2024, edilul a încasat 9.300 de lei lunar, în timp ce în anul precedent salariul său era de 7.000 de lei, relatează Newsweek.

Austeritate doar pe hârtie

Situația de la Nadeș reflectă problemele mai largi ale administrației publice locale, într-un context în care Guvernul cere reducerea cheltuielilor și a numărului de posturi bugetare.

În ultimii ani, numărul angajaților la stat a crescut, în ciuda măsurilor anunțate de Guvernul Ciucă, apoi de Guvernul Ciolacu, privind înghețarea angajărilor.

Noua echipă de la Palatul Victoria este acum nevoită să implementeze o reformă reală, care ar putea duce la concedieri în sistemul public.

Bolojan cere reducerea aparatului bugetar

Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, a propus trimiterea acasă a aproximativ 13.000 de angajați din administrația locală. În același timp, mai mulți lideri locali cer ca Executivul să aplice aceleași măsuri și în administrația centrală, nu doar la nivel local.

Totuși, social-democrații continuă să evite varianta concedierilor, preferând o așa-numită „cârpeală bugetară”, prin reducerea cu 10% a fondurilor de cheltuieli, fără a renunța la angajați, nici în administrația locală, nici la nivel central.