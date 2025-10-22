search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

„Nimeni nu vorbește despre asta”. Iancu Guda anunță primele semne bune din economie

0
0
Publicat:

Economistul Iancu Guda a remarcat că în perioada iunie – august s-au înființat cele mai multe noi afaceri (SRL) față de orice alte 3 luni consecutive din istoria de după ‘89. Doar aceste companii au creat peste 20.000 locuri de muncă, ceea ce reflectă gradul de încredere în economie.

Semne timide de amerliorare a economiei încep să apară. FOTO: Pexels
Semne timide de amerliorare a economiei încep să apară. FOTO: Pexels

Economia României suferă încă, dar apar și primele vești bune, printre atâtea decepții. Economistul Iancu Guda susține că românii își regăsesc treptat gustul pentru investiții, iar în ultimele luni a crescut numărul noilor afaceri. Într-o postare pe Facebook, Guda se referă la faptul că economia României, deși nu foarte tonificată, începe să dea semne bune.

„Nimeni nu spune asta, dar se întâmplă ceva fără precedent în România: în perioada iunie – august s-au înființat cele mai multe noi afaceri (SRL) față de orice alte 3 luni consecutive din istorie de după ‘89: 26.122 firme noi înființate, în creștere cu 64% peste aceeași perioada din anul anterior (când au fost înființate 15.891 firme). Vedeți cifrele din graficul 1 (serie lunară) și 2 (serie cumulată YTD). Maxim istoric”, spune expertul.

Ce înseamnă asta pentru economie

În continuare, el explică de ce aceste date sunt importante pentru economie. „Este extrem de important, deoarece doar aceste companii au creat peste 20.000 locuri de muncă în aceste 3 luni și reflectă gradul de încredere în economie. Știu că ne place să ne plângem și să vedem partea goală a paharului (așa suntem noi românii), dar voi cum interpretați aceste cifre? Am și eu voie să-mi dau cu părerea? Totuși sunt primul care a observat cifrele (nu am văzut pe nimeni să spună asta)”, mai spune el.

Mai departe, Iancu Guda detaliază și explică și cum s-a ajuns aici.

„Ce cred eu. În general, în anii trecuți creșterea PFA reflectă o creștere mai lentă sau scădere a numărului de SRL noi înființate (din cauza oportunităților de optimizare fiscală dintre ele). Acum, datorită reducerii avantajelor fiscale între formele de organizare, și mulțumită stabilității politice și păstrării ratingului de țară prin continuarea parcursului proeuropean și evitarea unei recesiuni dure, stabilitatea determină creșterea numărului de SRL cu 5.356 firme (de la 59.142 ian-aug 2024 la 64.498 ian-aug 2025 cu +9% cumulat în primele 8 luni, dar +64% în ultimele trei) în timp ce la PFA avansul este de 9.877 (de la 18.105 ian-aug 2024 - 27.982 ian-aug 2025 +55% ) în condițiile în care numărul locurilor de muncă din sectorul privat nu a scăzut (deci nu este o reorientare către PFA / micro dinspre contractele de muncă, dovadă că încasările la buget din taxarea muncii au crescut cu 12%, dublu față de creșterea salariului mediu brut cu 5.5%, deci este și conformare în plata salariilor pe fondul înăspririi pedepselor de evaziune și muncă la negru)”, detaliază Iancu Guda.

Crește încrederea în economie

Dacă ritmul va continua, mai spune el, exista speranțe că lucrurile vor începe cu adevărat să reintre în grafic. Dar cea mai bună veste ar fi, consideră Iancu Guda, faptul că românii par să aibă în continuare încredere în economia națională, deși România nu traversează o perioadă tocmai fastă.

Iancu Guda
Iancu Guda

„În total înmatriculările de persoane juridice au crescut cu +20% în primele 8 luni din acest an, cea mai mare creștere absolută și procentuală după 2020. Dacă se va continua în acest ritm până la finalul anului, avem șanse să înregistrăm peste 150.000 pers juridice în 2025, al doilea cel mai bun rezultat după 1989 (doar în 2022 am depășit acest prag cu 156.903) – vezi grafic 3. Într-un cuvânt: încredere în economie (cu bune, cu rele, așa cum este, pe drumul dificil al reformei care se face cu foarte mare rezistență din partea sistemului)”, susține el.

Iancu Guda mai afirmă și că imediat după alegeri, după ce președintele Nicușor Dan a câștigat primul său mandat, mesajul transmis economiei a fost unul foarte bun.

„Eu sunt convins: mulți dintre cei care doreau să se aventureze în junglă antreprenoriatului și-au amânat planurile în perioada ianuarie – aprilie (timp în care înmatriculările de SRL au scăzut cu -16%) din cauza riscului că România să se izoleze economic și să meargă în recesiune dura și faliment în luna mari, dacă se alegea alternativa izolationismului naționalist falimentar. Imediat după luna mai, de cumpăna, vedem în perioada iunie-august o creștere istorică (număr absolut, creștere % și locuri noi de munca etc.) a noilor afaceri. Voi, ce părere aveți? Totuși, sunt cifre fără precedent în ultimii 35 ani… nu cred că este o întâmplare că se întâmplă fix în ultimele 3-4 luni, nu credeți?”, încheie Iancu Guda.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
digi24.ro
image
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
stirileprotv.ro
image
Ce a pățit o BADANTĂ româncă după ce a răspuns la un anunț de angajare publicat pe rețelele sociale
gandul.ro
image
Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru negocieri diplomatice, însă nu va ceda teritoriile
mediafax.ro
image
Anna Kournikova, însărcinată pentru a patra oară. Cum a fost surprinsă sportiva în vârstă de 44 de ani
fanatik.ro
image
Un american mutat în România este uimit de țara noastră, de traiul de aici și de oameni: „Nu realizați cât de minunată e”
libertatea.ro
image
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Surpriză de proporții: Gică Hagi ar fi decis să se mute din România! Unde își caută deja casă
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
"Oferta" primită de locatarii blocului din Rahova: devin chiriaşi până îşi cumpără iar apartamentul
observatornews.ro
image
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
cancan.ro
image
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
prosport.ro
image
Start up diaspora. Condiţii şi acte necesare pentru deschiderea unei afaceri
playtech.ro
image
Arbitra de top care a fost acuzată că atrage prea mult atenția pentru cât de bine arată: ”Eram pe punctul de a renunța”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
MApN i-a spus clar lui Gigi Becali: plătești 11,4 milioane de dolari și cumperi Steaua! Răspunsul omului de afaceri
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se schimbă formula de calcul, cum se calculează de anul viitor şi cine este afectat
romaniatv.net
image
Pensii majorate, prin Poșta Română. Începe trimiterea plicurilor cu deciziile
mediaflux.ro
image
Aflat într-o stare avansată de ebrietate, căpitanul echipei din România a produs un accident grav în centrul orașului!
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Regulă pentru românii care au camere de supraveghere la casă. Ai 30 de zile la dispoziție
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Regii profimedia 0909841553 jpg
Abaţia-necropolă a Plantageneţilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC

OK! Magazine

image
Gata, a găsit țapul ispășitor! Meghan își aruncă veninul spre eterna ei rivală, Kate, pe care o acuză de cel mai malefic plan de distrugere a ei

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci