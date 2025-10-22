România pierde 231 milioane de euro dacă nu face reforma pensiilor speciale, anunță ministrul Investițiilor Dragoș Pîslaru

Dacă nu face reforma pensiilor speciale, România va pierde 231 de milioane de euro, a anunțat miercuri ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, precizând că România are timp până la jumătatea lunii noiembrie pentru rezolvarea acestei probleme.

„231 milioane de euro este jalonul pentru pensiile speciale, care trebuie rezolvat până la finalul lunii noiembrie.

Sunt convins că Ilie Bolojan va împinge din nou reforma, astfel încât să evităm să plătim penalizarea”, a declarat miercuri ministrul Dragoș Pîslaru.

După două amânări, Curtea Constituţională a respins, luni, reforma pensiilor magistraţilor, anunţă CCR.

Judecătorii Curții au motivat decizia de admitere, în integralitate, a obiecţiei privind pensiile de serviciu prin „lipsa avizului CSM coroborat cu neaşteptarea curgerii de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia”.

Guvernul și-a asumat răspunderea corect procedural, potrivit Curții, deoarece domeniul reglementat era omogen, iar urgența a fost justificată (PNRR, echilibru bugetar). Curtea a subliniat că modificările succesive ale legislației privind pensiile speciale nu contravin principiului securității juridice, atâta timp cât sunt coerente și fără caracter arbitrar.

Decizia CCR este definitivă și obligatorie şi urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

Analiștii consultați de „Adevărul” au afirmat că CCR a amânat de fapt conflictul pensiilor speciale, dar nu l-a închis. „Legea nu a fost respinsă pe fond, ci doar pe formă, pentru lipsa avizului din partea Înaltei Curți sau CSM. Premierul poate veni mâine cu același text. Este o soluție rabinică, elegantă, prin care CCR amână conflictul, dar nu-l închide”, subliniază profesorul Andrei Țăranu care punctează că decizia CCR nu este o lovitură pentru Guvernul Bolojan, ci o soluție de compromis.

Proiectul Legii a venit direct de la Guvern, fiind adoptat în Parlament cu asumarea răspunderii Executivului, iar mizele acestuia sunt strâns legate de misiunea Guvernului privind redresarea economică a țării și asigurarea banilor din PNRR. „Adevărul” a stat de vorbă cu mai mulți analiști pentru a înțelege implicațiile deciziei CCR care a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților.