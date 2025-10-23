search
Video Un italian care se declară „rus până în măduva oaselor” laudă Coreea de Nord: „Dacă s-ar deschide vreodată, ar fi o destinație extraordinară”

0
0
Publicat:

Un turist italian care a vizitat Coreea de Nord la începutul lunii octombrie spune că a găsit o țară curată, ordonată și plină de mândrie națională. Deși nu a putut asista la celebra paradă militară din Phenian, el a fost impresionat de încrederea localnicilor în regimul lor și de convingerea acestora că trăiesc „în cea mai avansată țară din lume”.

Un turist italian care a vizitat Coreea de Nord FOTO: Facebook / Russian Tour
Un turist italian care a vizitat Coreea de Nord FOTO: Facebook / Russian Tour

Marco Maggi, un italian stabilit de peste 20 de ani la Sankt Petersburg, conduce o agenție de turism dedicată italienilor care vizitează Rusia. La îndemnul unui prieten, el și soția sa rusoaică au decis să exploreze una dintre cele mai închise țări din lume, Republica Populară Democrată Coreeană, între 6 și 13 octombrie.

Într-un interviu acordat publicației NK News, Maggi, care se descrie drept „rus până în măduva oaselor”, a spus că, în ciuda restricțiilor severe și a imposibilității de a vorbi liber cu localnicii, a fost surprins de curățenia și disciplina din Phenian.

„Am văzut curățenie, ordine, multe clădiri noi și construcții peste tot. Metroul este impecabil. Italienii care au văzut videoclipul meu cu metroul din Phenian au fost șocați”, a povestit el.

„Phenianul e curat și ordonat, fără graffiti sau mizerie”

Maggi spune că infrastructura capitalei l-a impresionat prin simplitatea și lipsa exceselor: pereți albi, podele strălucitoare, mozaicuri și marmură. Totuși, nu a avut libertatea de a fotografia tot ce și-ar fi dorit: „Fotografiatul era interzis în muzee sau în locuri cu relevanță militară. În muzeul de cadouri pentru Kim existau avioane, vagoane de tren oferite de Stalin și Mao Zedong, chiar și un avion folosit de primii doi Kim. Este un muzeu fascinant. Dacă s-ar permite filmarea, efectul asupra publicului occidental ar fi incredibil”.

Deși se afla în țară în timpul aniversării a 80 de ani de la fondarea Partidului Muncitorilor, turistul italian nu a putut participa la parada militară din Phenian. „Până în ultimul moment ni s-a spus că poate vom fi lăsați să asistăm, dar nu s-a întâmplat. Probabil erau prea multe delegații. În ziua paradei am auzit artificiile din hotel, dar nu am văzut nimic”, a spus el.

Viața cotidiană și restricțiile pentru turiști

Libertatea de mișcare este sever limitată pentru străini. „Nu poți merge liber pe străzi sau vorbi cu localnicii. Dacă ne opream să discutăm cu cineva într-un parc, ghizii interveneau imediat”, a relatat Maggi.

Citește și: Turist în Coreea de Nord: ce trebuie să ştii dacă vrei să vizitezi una dintre cele mai izolate ţări

El povestește că oamenii păreau curioși, dar retrași: „Copiii ne făceau cu mâna de la distanță, dar când ne apropiam, se întorceau cu spatele”.

Accesul la internet a fost o altă provocare: „Costă 1,70 dolari pentru fiecare 10 minute de conexiune. Am cheltuit aproximativ 230 de dolari în total pentru o săptămână. Puteam încărca videoclipurile doar din hotel”.

„Oamenii sunt convinși că trăiesc într-o țară puternică”

Maggi a fost impresionat de încrederea nord-coreenilor în propriul stat. „Oamenii sunt prietenoși, dar precauți. Copiii sunt cei mai rezervați, poate din cauza pandemiei. În general, însă, par foarte siguri pe ei. Ai senzația că sunt convinși că trăiesc într-o țară puternică”, a spus el.

Deși Coreea de Nord rămâne practic închisă turiștilor occidentali, Maggi crede că țara are un mare potențial turistic: „Oamenii sunt fascinați de misterul acestei țări. Dacă s-ar deschide vreodată, ar fi o destinație extraordinară – cu munți, plaje, stațiuni maritime și cascade. Mi-ar plăcea să mă întorc pentru a le vedea”.

El intenționează ca, pe viitor, să organizeze tururi pentru italieni și europeni, odată ce restricțiile vor fi ridicate.

„O lume complet diferită”

Pentru Maggi, experiența nord-coreeană a fost ca o călătorie în alt univers. „Întregul glob pare acum la fel: de la Londra la New York sunt aceleași magazine, aceleași branduri. Dar Coreea de Nord e altă lume, spune el.

Citește și: Noua stațiune de lux deschisă pe coasta estică a Coreei de Nord așteaptă vizitatori din Rusia

Totuși, italianul recunoaște și aspectele mai puțin plăcute: viața de noapte lipsește complet, televiziunea se închide la ora 22:30, iar cultul personalității familiei Kim este omniprezent.

„Singurul lucru pe care nu îl înțeleg e de ce nu permit mai mult filmat sau contact direct cu oamenii. Poate se tem că localnicii ar spune ceva rău, dar sigur nu e cazul. Am întâlnit o femeie în vârstă care a început să danseze cu o turistă rusoaică din grupul nostru. A fost o scenă frumoasă până când ghidul a oprit totul”, a povestit Maggi.

În final, italianul a concluzionat: „Este o experiență care nu seamănă cu nimic din ce vezi în alte părți ale lumii”.

