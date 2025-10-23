Video Conflict în stradă între un fost consilier PNL din Sectorul 1 și administratorul unui târg. Adrian Oianu: „Avea o atitudine de interlop”

Designerul Adrian Oianu, fost consilier local PNL în Sectorul 1 (2020-2024), a fost implicat într-un conflict în stradă cu administratorul Târgului de produse tradiționale de la Facultatea de Agronomie, de pe Bulevardul Mărăști. Incidentul a avut loc săptămâna trecută.

Sursă video: Facebook Oficiul de știri

În videoclipul publicat de Oficiul de știri și redistribuit de USR Sector 1, Oianu poate fi văzut cum este prins de guler de către individul despre care spune că este administratorul târgului.

Designerul a mărturisit că administratorul a devenit violent după ce el a intervenit în apărarea unui comerciant care are o tarabă în incinta târgului.

„S-a luat de bietul om că a adus mașina să își descarce produsele, pe aleea din târg. A început să țipe la el, un om în vârstă, de altfel. Asta în condițiile în care altă mașină era pe mijlocul aleii și nu se lega de ea.

L-a împins până a ieșit de pe poartă. Atunci am intervenit eu și l-am întrebat de ce are acest comportament”, a explicat Adrian Oianu.

„Soția mea a început să filmeze toată scena și, atunci, s-a repezit la ea, i-a luat telefonul și i l-a aruncat. Evident că, atunci, am intervenit eu.”, mai povestește designerul. Fostul consilier susține că individul avea „o atitudine de interlop.”. El susține că a fost bruscat și îmbrâncit „peste o tarabă”.

Nu în ultimul rând, Oianu a povestit că administratorul ar fi reacționat violent atunci când l-a întrebat dacă „ar fi și el de la PNL”.

Atunci, susține fostul consilier, i-ar fi sărit țandăra administratorului de la Târgul de la Agronomie. „Am fost și eu consilier PNL, dar îi recunosc pe ăștia care se îmbracă elegant și au atitudine de interlopi”, a mai precizat fostul consilier.

În 2024, Adrian Oianu, împreună cu Dan Podaru, și-au anunțat demisia de onoare din Consiliul Local și din poziția de membri ai Partidului Național Liberal.

Cei doi și-au motivat decizia argumentând că președintele interimar al PNL Sector 1, George Tuță, numit în această funcție în decembrie 2023, „a impus o politică de partid inacceptabilă, punând o presiune nejustificată” asupra consilierilor locali și invocă o obligație de a vota „un proiect ilegal, lipsit de toate avizele necesare”, care prevedea reconstruirea Pieței Matache.