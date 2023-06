LIVE TEXT | Război în Ucraina. Lovitura ucraineană din 22 iunie asupra podului Chongar a fost mult mai gravă decât s-a raportat inițial. Prigojin atacă forțele Ministerului Apărării din Rostov-pe-Don

Un atac armat al lui Wagner împotriva conducerii militare ruse din Rostov-pe-Don ar avea un impact semnificativ asupra efortului de război al Rusiei în Ucraina.

UPDATE 06.46 Prigojin intenționează probabil să conducă cu adevărat o rebeliune armată împotriva Ministerului Apărării Rusiei, mai degrabă decât să se aștepte ca sprijinul Kremlinului să oblige la schimbări ale conducerii Ministerului Apărării sau doar să escaladeze retoric. Este posibil ca Prigojin să fi calculat greșit și să fi pornit o rebeliune armată, crezând în mod incorect că va avea sprijinul lui Putin, având în vedere relația slabă din trecut a lui Putin cu Ministerul Apărării și Șoigu. Această contingență este totuși extraordinar de puțin probabilă, având în vedere că Putin s-a aliniat recent mai ferm cu Ministerul Apărării, iar răspunsurile Kremlinului la atitudinea lui Prigojin de până acum au indicat surpriza și o lipsă de acord cu Prigojin.

UPDATE 06.22 Este foarte probabil ca Prigojin să intenționeze pe deplin ca Wagner să se miște împotriva conducerii Ministerului Apărării și să-i înlăture cu forța de la putere, mai probabil împotriva comandamentului Districtului Militar de Sud din Rostov-pe-Don, dar posibil și împotriva Moscovei. ISW nu poate confirma exact unde se află în prezent cea mai mare parte a forțelor Wagner, dar în prezent pare mai probabil că Prigojin intenționează ca Wagner să atace pozițiile Ministerului de la Rostov. După retragerea lui Wagner din Bakhmut la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, un contingent mare de forțe Wagner a rămas probabil în zonele din spate ale Ucrainei, în special în regiunile Donețk și Lugansk, sau în centrul de antrenament al lui Wagner de lângă Molkino, Krasnodar Krai. Având în vedere proximitatea relativă a regiunilor Donețk și Lugansk și a teritoriilor Krasnodar de regiunea Rostov, cel mai probabil curs de acțiune ar putea fi faptul că Prigojin consideră Ministerul de la Rostov drept cea mai viabilă țintă a unei rebeliuni armate Wagner.

UPDATE 06.09 Un atac armat al lui Wagner împotriva conducerii militare ruse din Rostov-pe-Don ar avea un impact semnificativ asupra efortului de război al Rusiei în Ucraina. Rostov-pe-Don găzduiește atât cartierul general al SMD, a cărui Armată a 58-a este implicată în prezent în operațiuni defensive împotriva contraofensivelor ucrainene din sudul Ucrainei, cât și centrul de comandă al Grupului de forțe mixt rus din Ucraina în ansamblu. Rostov-pe-Don este, prin urmare, o membrană critică de comandă și control pentru armata rusă, și orice amenințare la adresa prezenței Ministerului Apărării poate avea ramificații asupra unor aspecte critice ale efortului de război.

UPDATE 05.52 Începutul aparent al unei rebeliuni armate al lui Prigojin este punctul culminant al campaniei sale de a-și păstra controlul asupra forțelor sale militare și, probabil, el vede rebeliunea ca un efort existențial de supraviețuire. Controlul independent al lui Prigojin asupra forțelor Wagner a fost piatra de temelie a campaniei sale de a deveni figura centrală a mișcării ultranaționaliste ruse. Prigojin a depășit mult timp normele existente în spațiul informațional rusesc care limitează critica la adresa conducerii ruse, deoarece probabil credea că nevoia Kremlinului ca Wagner să lupte în Ucraina îl ferește de pedeapsă. Prigojin a folosit în primul rând responsabilitatea Wagner pentru câștigurile tactice în și în jurul Bakhmutului pentru a pleda pentru mai multă influență și responsabilitate pentru el și pentru Wagner, iar eficacitatea acestui mod de auto-promovare a scăzut probabil de când Wagner s-a retras în zonele din spate după capturarea Bakhmut în 21 mai. Ministerul a ordonat recent personalului Wagner să semneze contracte cu Ministerul apărării în efortul de a subordona pe deplin Wagner Ministerului Apărării și probabil a făcut acest lucru pentru a profita de oportunitatea de momentul în care prezența Wagner a devenit mai puțin semnificativă pentru operațiunile rusești în Ucraina.

UPDATE 05.27 Cererile recente ale Ministerului Apărării ca Wagner să se subordoneze pe deplin Ministerului ar fi făcut ca Prigojin să piardă controlul asupra structurii sale militare paralele și, prin urmare, a principalei sale surse de influență. Se pare că Ministerul a dat lui Wagner un ultimatum între subordonarea față de Ministerul Apărării sau recunoașterea continuării operațiunilor lui Wagner pe linia frontului ca fiind ilegale. Este posibil ca Prigojin să fi încercat să negocieze independența continuă pentru Wagner cu propriul său contract care descrie modul în care Wagner și Ministerul Apărării ar coordona operațiunile continue Wagner, deși Ministerul a respins definitiv această posibilă încercare de negociere. Prigojin a ajuns probabil la un punct de decizie crucial între predarea forțelor sale armate independente și rezistența activă a Ministerului Apărării și pare să fi ales pe aceasta din urmă. Consecințele grave care ar rezulta dintr-o rebeliune armată eșuată sugerează că Prigojin a considerat alternativele sale ca fiind la fel de amenințătoare.

UPDATE 05.14 Intenția probabilă a lui Prigojin a fost de a câștiga loialitatea ofițerilor și personalului militar ruși de rang înalt, dar este puțin probabil să-și asigure suficient sprijin militar, având în vedere că generalul de armată afiliat lui Wagner Serghei Surovikin a denunțat apelul lui Prigojin la rebeliune armată. Prigojin a cerut în mod explicit ca întreaga armată rusă și întreaga Rusie să se alăture lui Wagner în efortul său de a înlătura conducerea militară rusă. Cererile de lungă durată ale lui Prigojin pentru provizii și muniții pentru Wagner indică faptul că Wagner probabil nu are nivelul necesar de acces independent la materialul necesar pentru detronarea militară a conducerii Ministerului Apărării și, prin urmare, elementele Ministerului Democrate cu propriile provizii vor trebui să sprijine armatele lui Wagner. rebeliune dacă are vreo șansă reală de succes de durată. Rezultatul dorit al rebeliunii armate a lui Prigojin se bazează, de asemenea, pe ofițerii și personalul militar ruși înalți să recunoască legitimitatea presupusei noi comenzi militare ruse care ar urma oricărei încercări de rebeliune armată. Probabil că Prigojin a căutat să obțină sprijin militar pentru efortul de mai devreme în cursul zilei, profitând de nemulțumirile de lungă durată cu privire la pierderile mari ale Rusiei în Ucraina, acuzându-i pe Șoigu și Gerasimov că au trimis zeci de mii de personal rus în mod inutil la moarte și cerând Rusiei să-l țină pe Shoigu și Gerasimov responsabil pentru pretinsul „genocid” deliberat al cetățenilor ruși. Probabil că Prigojin a calculat greșit nivelul de sprijin pentru Wagner, deoarece unul dintre presupușii aliați cei mai importanți ai lui Wagner, Surovikin, a cerut personalului Wagner să nu urmeze ordinele lui Prigojin. Probabil că Wagner s-a bazat anterior pe relația sa cu aliați de seamă precum Surovikin pentru a-și păstra accesul la provizii și responsabilitatea sa pentru operațiunile din zona Bakhmut. Respingerea venită din partea lui Surovikin reprezintă o lovitură majoră adusă capacității lui Wagner de a aduna elemente ale Ministerului pentru cauza sa, iar alți ofițeri de rang înalt cu afilieri și simpatii Wagner probabil sunt și mai puțin dispuși să îl susțină pe Wagner, având în vedere declarația publică a unui ofițer superior de profil înalt. ca Surovikin.

UPDATE 04.54 Chiar dacă Grupul Wagner poate amenința în mod credibil Ministerul Apărării, este incredibil de puțin probabil ca Putin să accepte un efort de succes al lui Prigojin de a răsturna Ministerul Apărării. Dacă Wagner ar putea să atace în mod tangibil Ministerul de la Rostov, Moscova sau în altă parte și să forțeze efectiv o schimbare în conducerea militară (ceea ce este, deocamdată, foarte puțin probabil din cauza lipsei aparente de sprijin pentru Wagner în rândul ofițerilor superiori și personalului militar), este puțin probabil ca Putin să accepte acest lucru la final. ISW nu a observat niciun indiciu că Putin va accepta o astfel de schimbare în conducerea Ministerului Apărării. Răsturnarea violentă a loialiștilor lui Putin, precum Șoigu și Gerasimov, ar cauza daune ireparabile stabilității stăpânirii lui Putin asupra puterii, iar Putin ar fi foarte puțin probabil să accepte vreo rebeliune armată, chiar dacă ar susține figurile care o conduc.

UPDATE 04.33 Forțele ucrainene au desfășurat operațiuni contraofensive pe cel puțin două sectoare ale frontului pe 23 iunie. Bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au continuat atacurile limitate în zona de frontieră de vest Donețk-estul Oblast Zaporijia și au făcut câștiguri marginale la sud-vest de Velyka Novosilka. Statul Major ucrainean a mai raportat că forțele ucrainene au făcut câștiguri în vestul Zaporijia la sud de Orikhiv pe linia Novodanylivka-Robotyne și la sud-est de Orikhiv pe linia Mala Tokmachka-Novofedorivka. Bloggeri au susținut că forțele ucrainene au spart apărarea rusă la nord de Robotyne și au avansat către poziții pe o rază de 1,5 km nord de așezare.

UPDATE 04.13 Forțele ruse au efectuat o altă serie de lovituri cu rachete și drone împotriva Ucrainei pe 23 iunie, vizând în primul rând un aerodrom ucrainean din regiunea Hmelnytskyi. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au lansat 14 rachete de croazieră Kh-101/555 din aviația strategică peste Marea Caspică, vizând regiunea Hmelnystkyi și aerodromul Hmelnystki și au raportat că forțele ucrainene au doborât toate rachetele. Imaginile din satelit publicate pe 22 iunie arată că forțele ruse au desfășurat aviație strategică pe un aerodrom de lângă Mozdok, Osetia de Nord, începând cu 24 mai, iar Radio Liberty a raportat că bombardierele strategice rusești care vizau Oblastul Hmelnistki au decolat de pe acest aerodrom.

UPDATE 04.01 Forțele ruse au continuat să efectueze atacuri la sol limitate în zona Kupiansk pe 23 iunie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive fără succes în apropiere de Sinkivka (8 km nord-est de Kupyansk). Unele surse ruse au susținut că forțele ruse au avansat la vest de Synkivka și au stabilit un mic cap de pod pe malul de vest (dreapta) al râului Oskil, dar ISW nu poate confirma această afirmație. Purtătorul de cuvânt al Grupului de Forțe de Est al Ucrainei, colonelul Serhiy Cherevaty, a declarat că forțele ruse și ucrainene au participat doar la două angajamente în direcția Kupyansk și că forțele ruse au pierdut inițiativa în zonă.

UPDATE 03.46 Forțele ruse și ucrainene au continuat să se înfrunte la sud de Kreminna pe 23 iunie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat acțiuni ofensive fără succes în apropiere de Bilohorivka (12 km sud-vest de Kreminna). Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au făcut progrese marginale la vest de Kreminna și în Bilohorivka și că forțele ruse s-au înrădăcinat lângă Spirne (25 km sud de Kreminna). Bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au atacat lângă Kreminna pe 22 iunie și Shyplivka (9 km sud de Kreminna) pe 23 iunie.

UPDATE 03.25 Forțele ruse nu au efectuat niciun atac la sol confirmat în zona Bakhmut pe 23 iunie. Purtătorul de cuvânt al Grupului de forțe de Est al Ucrainei, colonelul Serhiy Cherevaty, a raportat că nu au existat angajamente de luptă în direcția Bakhmut și că forțele ruse și ucrainene au continuat contracararea reciprocă. incendiu de baterie în zonă. Imaginile din satelit publicate pe 22 iunie indică faptul că forțele ruse au construit noi fortificații lângă Semyhiria (la 16 km sud-est de Bakhmut) începând cu 18 mai.

UPDATE 03.13 Forțele ruse și ucrainene au continuat operațiunile ofensive limitate de-a lungul frontului orașului Avdiivka-Donețk pe 23 iunie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive fără succes în apropiere de Avdiivka, Sieverne (6 km vest de Avdiivka), Marinka (27 km sud-vest de Avdiivka), Pobieda (32 km sud-vest de Avdiivka) și Novomykhailivka (36 km sud-vest de Avdiivka). Un blogger rus a susținut că forțele ruse au obținut succese nespecificate lângă Avdiivka și, de asemenea, au efectuat operațiuni ofensive în apropiere de Pervomaiske (11 km sud-vest de Avdiivka) și Novomykhailivka. Un alt blogger a susținut că forțele ruse au făcut progrese marginale la sud-est de Krasnohorivka (22 km sud-vest de Avdiivka) între 21 și 22 iunie. Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene au contraatacat lângă Staromykahilivka (18 km sud-vest de Avdiivka) și au capturat poziții nespecificate. Imaginile de luptă publicate pe 21 iunie arată că forțele ucrainene atacă pozițiile rusești la sud-est de Krasnohorivka.

UPDATE 02.49 Forțele ruse și ucrainene au continuat atacurile la sol în zona de frontieră de la vest Donețk-estul regiunii Zaporijia pe 23 iunie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au încercat să recucerească pozițiile pierdute în apropiere de Makarivka, regiunea Donețk (la aproximativ 7 km sud de Velyka Novosilka). Ministerul rus al Apărării (MOD) a susținut că forțele ruse au respins trei atacuri ucrainene în această zonă. Bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene de-a lungul graniței regiunii Donețk-Zaporijia au încercat să atace de-a lungul liniei Levadne-Priyutne (la aproximativ 15 km sud-vest de Velyka Novosilka) și au avut un oarecare succes în apropiere de Rivnopil (10 km sud-vest de Velyka Novosilka). Ministerul Rusiei și un blogger rus au confirmat că forțele ruse mențin controlul asupra Urojaine (la 9 km spre sud de Velyka Novosilka). Bloggeri ruși au indicat că elemente ale Brigăzii 336 de Infanterie Navală (Flota Baltică) și unități nespecificate ale Grupului de Forțe de Est luptă în această zonă.

UPDATE 02.22 Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în vestul Oblastului Zaporijia pe 23 iunie. Statul Major ucrainean a raportat că trupele ucrainene au avut succes parțial pe linia Novodanylivka-Robotyne (chiar la sud de Orikhiv) și pe linia Mala Tokmachka-Novofedorivka (chiar la sud-est de Orikhiv). Statul Major ucrainean a mai declarat că forțele ruse au desfășurat rezerve în zona Orikhiv pentru a se apăra împotriva avansurilor ucrainene. Bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au lansat un atac asupra liniei Novodanylivka-Robotyne, au spart liniile defensive rusești și au avansat până la 1,5 km în direcția Robotyne. Surse ruse au susținut că elemente ale Brigăzii 810 Infanterie Navală (Flota Mării Negre) și ale Regimentelor 70, 71 și 291 de Infanterie Motorizată ale Diviziei 42 de Infanterie Motorizată (Armata 58 de Arme Întrunite, Districtul Militar de Sud) apără zona de la nord de Robotyne. Bloggeri ruși au susținut, de asemenea, că luptele de poziție au continuat lângă Pyatykhatkhy (sud-vest de Orikhiv).

UPDATE 02.07 Forțele ucrainene au continuat loviturile asupra zonelor din spatele liniilor rusești din sudul Ucrainei pe 23 iunie. Sursele ruse au susținut că trupele ucrainene au lansat patru rachete Storm Shadow într-o zonă de concentrare rusă, se pare că o bază Rosgvardia, în Genichesk, regiunea Herson, la aproximativ 175 km sud-est de orașul Herson. Șeful aparatului de ocupație din regiunea Herson, Vladimir Saldo, a declarat în plus, pe 23 iunie, că lovitura ucraineană din 22 iunie asupra podului Chongar (de-a lungul autostrăzii E105 care leagă regiunea Herson și Crimeea ocupată de ruși) a fost mult mai gravă decât s-a raportat inițial și că va dura 15 la 20 de zile pentru ca podul să se redeschidă pentru trafic. Imaginile din satelit postate pe 23 iunie arată în plus că forțele ruse au început să construiască poduri de pontoane sub Podul Chongar.

UPDATE 01.52 Subiecții federali ruși și Grupul Wagner continuă eforturile de a ascunde adevărata amploare a pierderilor rusești și Wagner în Ucraina. Presa rusă de opoziție Verstka a raportat că autoritățile a cel puțin 16 subiecți federali ruși au încetat să mai publice necrologurile soldaților ruși uciși în Ucraina, șapte subiecți federali nu au publicat niciodată necroloage consecvente pentru morți în război și 19 subiecți federali nu au publicat niciodată vreun necrolog. Bloomberg a raportat pe 22 iunie, citând date de la Banca Rusiei, că Wagner Group plătește în numerar familiile personalului Wagner prime de deces, probabil în încercarea de a ascunde adevărata sumă pe care a plătit-o Wagner. Bloomberg a remarcat că Wagner a plătit atât de multe compensații pentru deces, încât cifra de afaceri în numerar din Rusia în ultimele 10 luni a depășit prognozele de dinainte de război cu 2,2 trilioane de ruble (aproximativ 25,9 milioane de dolari).

UPDATE 01.29 Autoritățile ruse continuă să reînvie formațiunile rusești vechi, să formeze noi formațiuni de voluntari și să oficializeze formațiunile de voluntari. Un blogger rus a susținut că Khabarovsk Krai a format două batalioane de artilerie voluntare, „Yerofey Khabarov” și „Mazim Passar”, în plus față de batalionul „General Korf” format anterior. Bloggerul a susținut că noii membri ai batalionului vor primi salarii de 300.000 de ruble. Ministerul rus al Apărării continuă să susțină că eforturile sale de a oficializa formațiunile de voluntari progresează conform intenției. Surse rusești au distribuit imagini care indică faptul că Divizia 383 de Pionieri rusă, care a fost formată inițial în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și desființată după sfârșitul războiului, a reînviat și operează acum în Ucraina.

UPDATE 01.15 Oficialii ucraineni au raportat că administrațiile ruse și de ocupație continuă să ignore viețile civililor ucraineni din teritoriile ocupate. Centrul de Rezistență Ucrainean a raportat că administrațiile de ocupație ruse au reținut peste 600 de ucraineni din Debaltseve și Dokuchaevsk, regiunea Donețk și Starobilsk, regiunea Lugansk în „lagăre de distribuire” înainte de a-i deporta în regiunea Rostov. Șeful administrației militare ucrainene din regiunea Luhansk, Artem Lusohor, a raportat că soldații ruși i-au forțat pe civili ucraineni să-i încadreze în casele lor pentru a-i folosi pe civili ca „scuturi umane”. Centrul de Rezistență ucrainean a mai raportat că Mariupolul ocupat se apropie de un dezastru epidemiologic din cauza condițiilor insalubre. Primarul ucrainean al Mariupolului, Vadym Boychenko, a avertizat pe 23 iunie că zeci de mii de cetățeni ar putea muri din cauza dizenteriei și holerei din cauza acumulării de gunoi, nefuncționării canalizării și prezenței cadavrelor în oraș și a remarcat că administrația de ocupație nu a făcut nimic pentru a rezolva problema. Forțele de ocupație ruse au acordat în mod constant prioritate îngrijirii medicale a personalului militar rus față de îngrijirea medicală și bunăstarea civililor ucraineni, după cum a raportat recent ISW.

UPDATE 01.02 Autoritățile ruse și de ocupație continuă să anunțe noi proiecte de infrastructură și dezvoltare economică în teritoriile ocupate. Ministrul dezvoltării economice al Oblastului Herson, Konstantin Kostin și președintele Consiliului de administrație al Avtodor Vyacheslav Petushenko au discutat despre refacerea și construirea drumurilor în Oblastul Herson ocupat, probabil ca parte a unui efort continuu de consolidare a liniilor de comunicație terestre rusești (GLOC) către zonele ocupate. Șeful Republicii Populare Lugansk (LNR) Leonid Pasechnik a anunțat că guvernul federal rus a oferit finanțare și a închiriat echipamente agricole fermierilor locali și a transferat teren „neproprietate” consiliilor locale pentru a-l închiria fermierilor.

UPDATE 00.44 O mișcare partizană ucraineană și-a revendicat responsabilitatea pentru atacul unui echipament militar rus din Ucraina ocupată. O mișcare partizană ucraineană a susținut că unul dintre agenții săi din cadrul armatei ruse a incendiat un complex rusesc de comunicații mobile R-161 în regiunea Herson, pe 22 iunie.

UPDATE 00.24 Prigojin a stabilit condițiile informaționale pentru acest efort mai devreme în cursul zilei, acuzând Ministerul Apărării rus și oligarhii nenumiți că l-au înșelat pe Putin și publicul rus pentru a lansa invazia rusă a Ucrainei din 2022. Prigojin a lansat un interviu în care a declarat că Ministerul Apărării rus a înșelat în mod intenționat publicul rus și pe Putin cu privire la o ofensivă ucraineană iminentă cu sprijinul NATO în 2022 și despre creșterea agresiunii ucrainene înainte de începerea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Prigojin a afirmat că situația din estul Ucrainei din 24 februarie 2022 nu a fost diferită de cei opt ani anteriori de ostilități. Prigojin a sugerat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski era pregătit să negocieze cu Kremlinul, dar că, la acel moment, conducerea rusă a refuzat să-și abandoneze pozițiile maximaliste. Prigojin a acuzat conducerea militară rusă că a lansat invazia la scară largă pentru autopromovare și a susținut că Shoigu a pledat pentru invazie pentru a obține un rang mai înalt și premii de stat. Prigojin i-a acuzat pe oligarhii Rusiei că sprijină invazia Ucrainei din motive similare de beneficiu personal. Prigojin a susținut că oligarhii Rusiei doreau ca Kremlinul să-l instaleze pe fostul politician ucrainean și aliat al Kremlinului, Viktor Medvedchuk ca noul președinte ucrainean după înlăturarea guvernului ucrainean, astfel încât Medvedchuk să împartă bunurile teritoriilor ucrainene ocupate între oligarhi. Respingerea de către Prigojin a justificărilor războiului nu este o respingere a războiului în sine, deoarece el a susținut că lupta din Ucraina este un „război sfânt cu cei care jignesc poporul rus”. Atacul lui Prigojin asupra justificărilor Kremlinului cu privire la război este probabil menit să legitimeze potențiala îndepărtare a elitei ruse din securitate și afaceri de la putere, fără a modifica apelul la încheierea războiului lui Putin.

UPDATE 00.16 Primele rapoarte care au urmat declarațiilor lui Prigojin sugerează că forțele de securitate internă ruse s-au activat, ca răspuns la declarațiile lui Prigojin și la posibilele mișcări ale lui Wagner, în primul rând la Moscova și Rostov. Kremlinul pare să se opună acțiunilor lui Prigojin. Agenția rusă de știri TASS a transmis că măsurile de securitate au fost întărite la Moscova și că unitățile speciale de poliție (OMON) și unitățile speciale de răspuns rapid (SOBR) Rosgvardia (Garda Națională Rusă) au fost alertate cu privire la situație. Surse ruse au postat imagini care arată că echipamentul militar se mișcă pe străzile Moscovei. TASS a transmis, de asemenea, că personalul militar rus și forțele de ordine au înființat posturi militare și puncte de control în apropierea cartierului general al Districtului Militar de Sud (SMD) din Rostov-pe-Don, iar Serviciul pentru Rusia al BBC a transmis că a unitățile Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) și SOBR au înființat blocaje de-a lungul autostrăzii Moscova-Voronej-Rostov. Un blogger rus a mai susținut că detașamentul de forțe speciale „Grom” al Ministerului rus al Afacerilor Interne (MVD) a fost activat suplimentar. FSB și Comitetul rus anti-terorism au deschis ambele dosare împotriva lui Prigojin. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat în special că președintele rus Vladimir Putin a fost informat și este la curent cu situația. Activarea de urgență a forțelor interne de securitate și răspunsul direct al Kremlinului sugerează că Kremlinul nu era foarte probabil conștient de acțiunile lui Prigojin și se opune în mod explicit acestora.

ȘTIRE INIȚIALĂ Finanțatorul Grupului Wagner Yevgeny Prigojin pare să fi lansat o rebeliune armată pe 23 iunie pentru a forța o schimbare a conducerii în cadrul Ministerului rus al Apărării (MOD), care este puțin probabil să reușească. Prigojin a distribuit un videoclip de pe un canal Telegram afiliat lui Wagner pe 23 iunie, care arată consecințele unei lovituri cu rachete asupra unei tabere Wagner și a acuzat Ministerul Apărării al Rusiei că a efectuat această lovitură. ISW nu poate verifica în mod independent veridicitatea videoclipului și este posibil să fi fost fabricat în scopuri informative. Prigojin a folosit videoclipul pentru a-și justifica apoi cea mai explicită escaladare retorică împotriva Ministerului Rusiei de până acum și un apel la acțiune împotriva Ministerului Rusiei. Prigojin a susținut că, acum, Consiliul Comandanților Wagner a luat decizia de a opri „răul adus de conducerea militară” care neglijează și distruge viețile a zeci de mii de soldați ruși. Prigojin a îndemnat poporul rus să nu reziste forțelor sale, să rămână calm, să rămână în casele lor și a avertizat că Wagner se va „răzbuna” față de cei care au distrus soldații ruși, înainte de a se întoarce în prima linie în Ucraina, după ce a restabilit dreptatea pentru toți. De asemenea, Prigojin l-a acuzat în mod deosebit pe ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, că plănuieşte personal o operaţiune de distrugere a lui Wagner şi a susţinut că 25.000 de angajaţi ai Wagner sunt pregătiţi să acţioneze. Prigojin a postat mai târziu un mesaj audio în care își califică declarațiile anterioare și susținea că nu există o „lovitură de stat”, ci doar un „marș pentru justiție”.