Mesajul forțelor Wagner pentru Putin: Venim să te luăm! Mercenarii se îndreaptă spre Moscova, în timp ce tancuri sunt depistate pe autostrăzi

Forțele miliției Wagner se îndreaptă sâmbătă către Moscova, după ce șeful lor, Evgheni Prigojin, a inițiat o lovitură militară împotriva lui Putin și a regimului său, care vede îngrozit cu mercenarii au cucerit orașe cheie rusești, batjocorindu-l pe președintele, care i-a numit „trădători”.

Unitatea a trecut prin orașul Voronej și avansează spre Moscova, întâmpinând o rezistență neglijabilă. Un depozit imens de petrol a fost văzut în flăcări în oraș, cu un elicopter în aer în acel moment.

Filmările de pe rețelele de socializare au arătat convoai mari de trupe care se îndreaptă spre nord din Voronej, și despre care se crede că sunt mercenari Wagner. De asemenea, se spune că alte grupuri de mercenari se află în drum spre alte orașe cheie, inclusiv Krasnodar și Volgograd.

Putin a răspuns prin creșterea securității la Moscova, mobilizând trupele care urmează să-l apere de wagnerioți și cerând armatei să se ralieze în jurul președintelui .

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, acum vicepreşedinte al Consiliului rus de Securitate, îi îndeamnă pe ruşi să se unească în jurul lui Vladimir Putin, relatează AFP.

În regiunea Lipetsk, șoferii de autobuz atârnă pe mașini steaguri albe pentru a evita atacurile aeriene

Potrivit „Mediazone”, autostrada M-4 Don este încă blocată în mai multe locuri. Potrivit unor informații neconfirmate, Forțele Aerospațiale Ruse au efectuat deja mai multe atacuri asupra mașinilor, în care, probabil, se aflau mercenari wagner.

O explozie ar fi avut loc în apropierea clădirii Cartierului General al districtului militar de sud din Rostov-pe-Don, surprins de PMC Wagner.

Autostrăzile federale Don, Ural și Crimeea sunt blocate, iar regimul de acțiuni antiteroriste (CTO) a fost introdus pentru prima dată la Moscova și în regiune.

Video cu discuțiile lui Prigojin cu ministrul adjunct al apărării Evkurov

Un videoclip cu Eevgheni Prigojin înconjurat de bărbați înarmați a apărut pe canalul Wagner Unloading Telegram. Aceștia s-ar afla în curtea clădirii administrative, semnele cu denumirea nu sunt vizibile, probabil că este clădirea Statului Major al Districtului Militar de Sud. Șeful PMC Wagner vorbește cu doi bărbați în uniformă militară, dintre care unul este ministrul adjunct al Apărării, fostul șef al Ingușetiei, Iunus-Bek Evkurov, al doilea seamănă cu generalul Vladimir Alekseev.

În timpul conversației, Prigojin susține că luptătorii Wagner au doborât deja trei elicoptere militare, deoarece armata „a lovit civili” și ar fi „distrus un autobuz cu oameni”. Interlocutorii săi răspund că nu știu nimic despre asta.

Prigojin îi cere „pe șeful Statului Major General Valeri Gherasiomo și pe ministrul apărării Șoigu”, iar până atunci promite „să blocheze orașul Rostov” și să „meargă la Moscova”.

Șeful regiunii Kursk, Roman Starovoit , a scris că nu va elimina referințele la Gruparea Wagner de pe rețelele sale de socializare.

„Regiunea Kursk a cooperat strâns cu Wagner în pregătirea echipelor de voluntari din regiunea noastră, iar eu însumi am urmat acest antrenament. După o rebeliune deschisă, mulți mă sfătuiesc să tac și să elimin orice mențiune despre acest lucru de pe rețelele de socializare ale Administrației Regionale, dar nu voi face asta. Împreună ne-am bucurat de succesul băieților când am eliberat Soledar și Artemovsk și am plâns împreună cu familiile soldaților căzuți. Ambițiile liderului nu ar trebui să taie meritele trecute ale luptătorilor obișnuiți”, a scris el.

După aceea, Starovoit a cerut lui Evgheni Prigojin „să-și abandoneze planurile, să depună armele și să prevină dezvoltarea unui conflict intern în țară”. Și înainte de asta, ca și restul șefilor regiunilor ruse, precum și autoritățile numite de ruși din teritoriile ocupate ale Ucrainei, el a scris despre necesitatea de a se uni în jurul lui Vladimir Putin.