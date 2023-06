Prigojin, atac direct la Putin. „Noi suntem patrioții, cei care ni se împotrivesc astăzi sunt cei care s-au adunat în jurul ticăloșilor“

Într-un nou mesaj, șeful Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat că luptătorii săi nu se vor preda la ordinul lui Vladimir Putin.

„În ceea ce privește trădarea Patriei, președintele se înșală profund. Suntem patrioți ai patriei mame. Am luptat și luptăm, toți luptătorii PMC Wagner. Și nimeni nu se va preda cerințelor președintelui, ale FSB, sau ale oricui altcuiva. Pentru ca nu vrem ca țara trăiască mai departe în minciuni de corupție și birocrație. Când am luptat în Africa, ni s-a spus că avem nevoie de Africa, iar apoi au aruncat-o, pentru că au furat toți banii care trebuiau să vină pentru ajutor. Când ni s-a spus că luptăm cu Ucraina, ne-am dus și am luptat. Dar s-a dovedit că au fost furate și muniția, armele, toți banii destinați pentru asta, în timp ce oficialii stau și le păstrează pentru un incident ca astăzi, când cineva merge spre Moscova”. Acum nu mai păstrează nimic, ne lovesc cu avioane și elicoptere asupra coloanelor în care sunt și civili. Și au lovit civili pentru că sunt disperați. Lovesc oriunde pot. Astfel, noi suntem patrioții, dar cei care ni se împotrivesc astăzi sunt cei care s-au adunat în jurul ticăloșilor“.

Mesajul vine ca răspuns la adresa liderului de la Kremlin, care a spus că unii ruși au fost "păcăliți într-o aventură criminală" și că este vorba despre acte de trădare, fără a-i menționa însă pe luptătorii Wagner sau pe Evgheni Prigojin. Putin a atras atenția că viitorul Rusiei este în joc, descriind acțiunile răzvrătiților ca fiind o "lovitură de cuțit în spate".

Comitetul antiterorist rus a anunţat că instituie alertă antiteroristă în Moscova şi în regiunea înconjurătoare după revolta grupului de mercenari Wagner.

Evgheni Prigojin, liderul grupului paramilitar Wagner, a afirmat sâmbătă că a intrat în Rusia cu trupele sale cu scopul de a răsturna conducerea militară, spunând că este "gata să moară" împreună cu cei 25.000 de oameni ai săi pentru a "elibera poporul rus".