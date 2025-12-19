O dronă rusească „Orlan-10” s-a prăbușit lângă Istanbul. Turcii anchetează incidentul

Drona rusească „Orlan-10” s-a prăbușit în zona rurală a orașului Izmit, Turcia. Partea turcă a început o anchetă.

Un alt dronă a pătruns pe teritoriul Turciei, iar dacă data trecută partea turcă a declarat că este vorba despre o dronă „necunoscută”, de data aceasta se știe deja că UAV-ul este rusesc.

Potrivit Clash Report, o dronă rusească Orlan-10, concepută pentru recunoaștere, supraveghere și achiziție de ținte, s-a prăbușit în zona rurală a orașului Izmit, la 50 km de Istanbul.

Jurnaliștii precizează că partea turcă a lansat în prezent o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului, scrie Dialog.

Atașate mesajului sunt mai multe fotografii ale dronei doborâte, care confirmă că este într-adevăr o dronă Orlan rusească.

După cum s-a relatat la începutul acestei săptămâni, Turcia ar fi doborât o dronă „necunoscută” care se apropia de granițele țării.

Avioane de vânătoare F-16 au fost trimise să intercepteze ținta aeriană. Aeronava a operat sub controlul Alianței Nord-Atlantice și al agențiilor naționale de apărare ale Turciei.

Ulterior, președintele turc Recep Tayyip Erdogan, comentând acest incident, a exprimat îngrijorarea Ankarei cu privire la numărul tot mai mare de episoade ale războiului ruso-ucrainean din Marea Neagră.