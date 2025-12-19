search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Analiză Cât costă masa de Crăciun în principalele state europene și ce mâncăruri tradiționale au

Publicat:

O analiză a prețurilor din supermarketuri din 12 țări europene, inclusiv România, pentru alimentele care compun meniul tradițional de Crăciun arată că, în unele cazuri, familiile plătesc cu până la 27% mai mult față de anul trecut.

Masă frumos aranjată de Crăciun
Unele familii plătesc chiar și cu 27% mai mult decât anul trecut. Foto arhivă

Analiza arată că familiile din Spania se confruntă din nou cu cea mai scumpă cină de Crăciun, în timp ce românii se bucură în sfârșit de un mic răgaz după un an în care au suportat cea mai mare inflație din UE, potrivit unui studiu realizat în 12 țări de platforma de tranzacționare și investiții eToro.

eToro a analizat prețurile din supermarketurile locale pentru preparatele tradiționale de Crăciun și a constatat că o masă tipică spaniolă de Crăciun, compusă din curcan și garnituri, va costa 81,95 € pentru o familie de patru persoane, în creștere cu 9% față de anul trecut. În același timp, masa tradițională românească de Crăciun, compusă din sarmale și garnituri, ar costa o familie de patru persoane 89,79 lei (17,65 €). În comparație cu anul trecut, prețurile ingredientelor pentru sarmale au înregistrat o scădere de 2% în lei (și de 4% în euro), în ciuda unei rate anuale masive a inflației din România, care a atins 9,8% în noiembrie. În schimb, inflația anuală în zona euro este stabilă, la 2,1%. Explicația este că rețeta de sarmale conține unele ingrediente ale căror prețuri s-au diminuat, cum ar fi orezul și ceapa galbenă, care au înregistrat o scădere de aproximativ 30% în supermarketuri. Prețul cărnii tocate a scăzut, de asemenea, cu 12% față de anul trecut, dar alte ingrediente, cum ar fi ardeii iuți verzi și varza murată, au înregistrat o creștere a prețului.

Constatările din acest an relevă o reorganizare majoră a clasamentului. După scăderi drastice în 2024, se preconizează că gospodăriile franceze vor înregistra o revenire semnificativă a prețurilor, costul unei cine tradiționale cu curcan umplut crescând la 73,68 euro, cu 26% mai mult față de anul trecut. Gospodăriile germane înregistrează însă cea mai mare creștere, prețul gâștii și al garniturilor majorându-se cu 28% față de anul trecut, până la 70,75 euro, ceea ce plasează Germania în topul celor mai scumpe trei țări pentru cina de Crăciun.

În schimb, Polonia înregistrează una dintre cele mai mari reduceri, costul unui pierogi tradițional de Crăciun cu varză murată și ciuperci scăzând cu 8%, până la 35,18 euro. În Australia, tradiționalul grătar de Crăciun este, de asemenea, mai ieftin, în scădere cu 6% față de 2024, ajungând la 43,14 euro. Pe de altă parte, familiile din Marea Britanie se confruntă cu noi creșteri de prețuri chiar și după majorarea semnificativă din 2024, costul unui curcan și al garniturilor crescând cu 5% și ajungând la 44,12 euro, ceea ce înseamnă că prețurile sunt considerabil mai mari decât cele de acum doi ani, când erau de 24,80 euro.

Inflația alimentară rămâne un factor cheie în schimbarea costurilor mesei de Crăciun, lanțurile de aprovizionare globale încă adaptându-se la pierderile agricole cauzate de condițiile meteorologice, prețurile mai mari ale furajelor și volatilitatea continuă a costurilor energiei și transportului. În timp ce unele piețe au înregistrat o diminuare a presiunilor în acest an, altele se confruntă cu noi creșteri, deoarece provocările legate de producție și perturbările regionale continuă să se reflecte în rafturile supermarketurilor.

„Anul acesta, familiile din întreaga lume se confruntă din nou cu situații foarte diferite în ceea ce privește inflația, în timp ce se pregătesc pentru Crăciun. Unele țări, precum Germania, Franța și Spania, înregistrează creșteri dramatice, în timp ce altele, precum Australia și Polonia, beneficiază de reduceri semnificative ale prețurilor. Consumatorii români beneficiază de un oarecare respiro anul acesta de Crăciun, deoarece prețurile pentru preparatele tradiționale nu sunt foarte diferite față de anul trecut. Cu toate acestea, inflația din România, cea mai mare din UE, va avea un impact asupra costurilor altor produse, deoarece creșterea prețurilor la energie și servicii exercită presiune asupra bugetelor familiilor. Dar, ca întotdeauna, toată lumea se grăbește acum să găsească un cadou pe care să-l pună sub brad și să servească o masă tradițională de Crăciun alături de cei dragi”, a declarat Bogdan Maioreanu, analist eToro pentru România.

image

Datele au fost colectate în decembrie 2025. Ratele de schimb valutar utilizate sunt cele din 9 decembrie 2025: AUD/EUR = 0,5693, EUR/USD = 1,166 și GBP/EUR = 1,145.

Economie

Ghid de cumpărături

